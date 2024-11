Notre-Dame de Paris : les premières photos dévoilées avec la visite de Macron

REOUVERTURE NOTRE DAME. Cinq ans après l'incendie, la cathédrale se dévoile au cours de la dernière visite de chantier du Président de la République.

À une semaine de la réouverture au public de la cathédrale Notre-Dame de Paris le week-end des 7 et 8 décembre, la cathédrale reconstruite est dévoilée pour la première fois en images depuis l'incendie de 2019. Emmanuel Macron l'a visitée ce vendredi 29 novembre au cours de son ultime visite du chantier avant sa réouverture. Les images de sa visite dévoilent une cathédrale sublime et d'une "blancheur immaculée" après un chantier qui a coûté quelque 700 millions d'euros, financé exclusivement par des donations.

Les travaux ont en effet permis de nettoyer la saleté accumulée depuis des décennies. "Plus belle encore qu'avant, dans l'éclat retrouvé de la blondeur des pierres et de la couleur des chapelles", écrit le président dans un communiqué de presse. Ce "chantier du siècle" a constitué un "défi que beaucoup jugeaient insensé et que nous allons tenir ce 7 décembre", a-t-il ajouté.

Quel est le programme de la réouverture de Notre-Dame de Paris ?

Le 7 décembre, le président de la République tiendra un discours et déambulera à nouveau dans la cathédrale en compagnie cette fois-ci d'un grand nombre de dirigeants étrangers, un moment qui sera retransmis en direct dans la matinée sur plusieurs chaînes françaises et internationales. Un grand concert ainsi qu'un Son & Lumière sera organisé sur le parvis et diffusé sur France Télévisions. Le jour de la réouverture de la cathédrale, les visiteurs auront la possibilité d'entrer à partir de 17h30 et jusqu'à 22 heures.

Parmi les nouveautés au programme, le public pourra découvrir le parvis réaménagé de la cathédrale ainsi qu'un parcours de visite mettant en lumière les œuvres restaurées. L'entrée restera gratuite : "Nous maintenons inchangée notre position qui est celle, et plusieurs fois rappelée, de l'Église (…) en France sur la nécessaire gratuité d'accès aux églises et aux cathédrales. Et rappelé que ce principe n'entre pas en contradiction avec le souci de sauvegarder le patrimoine religieux", avait annoncé Mgr Ulrich. Seul l'accès au Trésor - des objets liturgiques et historiques - exigera un billet payant.

Une application de réservation de créneaux horaire a été mis en place, nommé "Compagnon de visite", le dispositif ne pouvant accueillir maximum que 3 000 visiteurs en simultané. L'application sera bientôt disponible en téléchargement gratuitement sur les stores Android et Apple. Les réservations ne seront ouvertes que l'avant-veille, la veille ou le jour même. Les réservations individuelles seront possibles à la réouverture, mais pour les groupes ce sera pour la Pentecôte 2025. 5 parcours de visite adaptés à différents visiteurs seront proposés, dont un parcours pour pèlerins et un pour les familles. Ils seront disponibles en trois langues : français, anglais et espagnol.

Quels sont les horaires d'ouverture de Notre-Dame de Paris ?

La première semaine d'ouverture, la cathédrale sera ouverte de 15h30 à 22 heures du lundi au vendredi, puis de 15h30 à 20 heures les samedi 14 et dimanche 15 décembre. "Le 16 décembre, la vie ordinaire va reprendre", a cependant précisé le recteur de la cathédrale, Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, au cours d'une conférence de presse à Paris, avec une ouverture de 7h45 à 19 heures.

La cathédrale de Notre-Dame est-elle reconstruite à l'identique ?

Un temps, la reconstruction de Notre-Dame et en particulier de sa flèche, a fait débat, entre les tenants d'une modernisation et ceux qui souhaitaient sa reconstruction à l'identique. Pas loin d'un millénaire après le début de la construction de la célèbre cathédrale, le principe général a été de rebâtir à l'identique, tout en offrant "une nouvelle jeunesse" à l'édifice.

Après avoir envisagé une version plus contemporaine, c'est en effet la décision qu'a prise le président Macron à l'été 2020, après concertation avec la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA), réunissant élus, experts et architectes du chantier. Parmi les matériaux durables qui ont été utilisés, on retrouve le plomb pour la toiture et le bois de chêne pour la charpente. "Nous avons choisi la continuité. Nous voulons rendre aux Français, au monde entier, la cathédrale qu'ils aiment", avait justifié sur ce point Jean-Louis Georgelin, nommé à la tête de l'établissement chargé de la reconstruction.

La réouverture de Notre-Dame est prévue pour le dimanche 8 décembre 2024. "En 2024, vous verrez dans le ciel de Paris briller la flèche qui ne sera plus la flèche de Viollet-Le-Duc mais de Philippe Villeneuve [l'architecte en charge de la reconstruction - NDMLR] !" avait déclaré le général Jean-Louis Georgelin au début du chantier. Mais la réouverture de la cathédrale ne met pas pour autant fin aux travaux. Le chantier de restauration de la cathédrale va se poursuivre durant encore 4-5 ans.