Vulcania 2021 : réouverture le 16 juin, préparer votre visite

Le parc Vulcania, situé à Saint-Ours-les-Roches au cœur des Volcans d'Auvergne, rouvre ses portes le 16 juin 2021. Tarif des billets, hôtels et adresse, toutes les informations pratiques.

Vulcania ouvre ses portes mercredi 16 juin 2021 avec un nombre de visiteurs quotidien limité et une réservation de billets datés ou Pass Saison préconisée en ligne. "Toutes les mesures sanitaires ont été mises en place pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions et garantir leur sécurité sur le site", explique le parc sur sa page Facebook officielle.

Partez pour un voyage vers le centre de la Terre ! A Vulcania, les volcans grondent, les océans se déchaînent et les vents hurlent leur colère. Plusieurs fois récompensé pour la qualité scientifique et ludique de ses animations, le parc dédie toutes ses attractions à la découverte des phénomènes les plus impressionnants de la planète Terre. Entre un spectacle sur l'utilisation des drones par les volcanologues, une expérience explosive pour tenter de sauver Clermont d'une coulée de lave ou encore un film spectaculaire retraçant un voyage à dos de dragon, Vulcania propose mille et une expériences différentes pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Localisé au coeur du site naturel des Volcans d'Auvergne, le parc jouit en plus d'un cadre superbe. Une terre étrange, dense et sauvage, à explorer seul ou en famille. Au tarif de 26 euros (à partir de), profitez de toutes les attractions du parc Vulcania et prolongez le plaisir grâce aux nombreux hôtels et hébergements situés à proximité, à petits prix.

Depuis son lancement, le parc Vulcania continue d'enchanter les visiteurs grâce à sa formule unique combinant esprit ludique et rigueur scientifique dans une série d'attractions toujours plus innovantes et spectaculaires. Centré sur le thème de la Terre et des volcans, le parc propose un large choix de spectacles, d'expositions et d'attractions diverses, depuis les films 3D comme Dragon Ride avec sièges dynamiques ou Le Réveil des Volcans, jusqu'aux expériences sur plateformes dynamiques comme Abyss ou Premier Envol, en passant par une exposition sur les séismes. De nombreuses aires de jeu sont également disponibles.

Au sein même du parc, plusieurs options de restauration sont offertes aux hardis explorateurs. La Brasserie des Volcans propose une gastronomie de qualité et une carte 100 % régionale qui chouchoutera vos papilles. Dans un décor chaleureux, la cafétéria des Puys pratique une cuisine simple, mais savoureuse qui fera le plaisir des petits comme des grands. Dans la même thématique, le Magma Café offre, quant à lui, une large sélection de sandwiches maison, de pâtisseries et de boissons chaudes pour une petite pause gourmande entre deux expéditions.

Pour une journée à Vulcania, il est possible d'acheter ses billets en ligne ou directement à l'entrée du parc. Les tarifs adulte évoluent entre 26 euros et 30 euros par personne en fonction des saisons, tandis que les enfants bénéficient de tarifs réduits. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. Il existe également des tarifs groupes et des offres de séjour pour les personnes désireuses de profiter du parc et de la région sur plusieurs journées. Pour plus de facilité, achetez vos billets en ligne afin d'être sûrs de bénéficier des meilleurs tarifs pour la période choisie.

Pour profiter au mieux du site exceptionnel des volcans d'Auvergne, Vulcania et ses hébergeurs partenaires vous permettent de bénéficier de prix promo afin d'allonger votre séjour. Il est ainsi possible d'obtenir des tarifs préférentiels en réservant un séjour de 2 ou 3 jours dans un établissement affichant la pastille PROMO de couleur jaune. Situé au coeur de la chaîne des Puys, à seulement 15 km au nord-est de Clermont-Ferrand, le site du parc Vulcania se trouve à proximité de nombreux hôtels, gîtes, campings et villages de vacances. Parmi les établissements les plus proches du parc, signalons le César Hôtel ou encore le Volcaloft.

Blotti contre les volcans de l'Auvergne, le parc Vulcania se trouve route de Mazayes, à Saint-Ours-les-Roches (63230), à quelques kilomètres à peine de Clermont-Ferrand. On y accède en quittant la cité clermontoise par la sortie nord, ou par la sortie Vulcania/Bromont depuis l'autoroute A89. Durant les vacances scolaires, une navette effectue régulièrement la liaison entre les installations du parc et la ville de Clermont-Ferrand. Le parc sera ouvert du 20 mars au 3 novembre 2019, de 10h à 18h, sauf exception. En juillet et en août, le parc reste parfois ouvert jusqu'à 22h. Consulter le site officiel de Vulcania.