Le marché de Noël de Strasbourg 2020 annulé, des animations maintenues

MARCHE DE NOEL STRASBOURG - Si la maire de la ville annule la présence de tous les chalets du marché de Noël, quelques animations sont maintenues comme le grand sapin de la place Kléber, afin que l'événement "Strasbourg capitale de Noël" se tienne quand même pour les fêtes de fin d'année.

[Mis à jour le 22 octobre 2020 à 12h10] Confrontée à une forte progression de l'épidémie de Covid-19 à Strasbourg, avec un taux d'incidence dépassant 300 nouveaux cas pour 100 000 habitants, la maire (EELV) de la ville Jeanne Barseghian a annoncé l'annulation de son marché de Noël multiséculaire de tradition purement locale, un événement d'envergure qui draine plus de 2 millions de personnes chaque année.

Mais si les 300 chalets sont supprimés, des animations sont maintenues : "J'ai pris la décision de privilégier le scénario sans chalets" tout en maintenant "Strasbourg capitale de Noël" avec le grand sapin de la place Kléber au cœur de la ville, des "animations" ou des "déambulations d'artistes", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse ce jeudi 22 octobre 2020.

"On va travailler sur comment s'adapter et réinventer un marché de Noël pour cette édition", a complété l'adjoint au maire Guillaume Libsig. "Un travail de concertation va être mené pour accompagner les forains, commerçants mais aussi acteurs du tourisme" touchés par cette nouvelle organisation, a indiqué Pierre Ozenne, adjoint au maire.

L'ouverture du marché de Noël de Strasbourg était prévue pour le samedi 28 novembre 2020, mais la maire de Strasbourg a annoncé l'annulation de tous ses chalets habituels, au total 300, dans la capitale alsacienne. Toutefois, des animations seront maintenues pour les fêtes de fin d'année dans le cadre de "Strasbourg Capitale de Noël".

Marché de Noël de Strasbourg : "J'ai pris la décision d'organiser un marché sans chalet" annonce Jeanne Barseghian pic.twitter.com/3jFZQkd5Lh — France Bleu Alsace (@bleualsace) October 22, 2020

L'événement organisé depuis 1570 à Strasbourg n'a jusqu'à présent été annulé que pendant les périodes de guerre. Son nombre de visiteurs, de 2 millions environ en un mois, représente un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros.

Pas de chalets en bois cette année sur les places Grimmeissen, des Meuniers ou du marché Gayot, en raison de l'annulation du marché de Noël. Sur la place Kléber, pas de patinoire non plus mais le sapin mythique, symbole incontournable de Strasbourg Capitale de Noël, sera bel et bien présent. "Des animations seront maintenues", dont des "déambulations d'artistes", a prévenu la maire de Strasbourg, pour "qu'on puisse garder une ambiance de Noël".

Reste à savoir si la crèche monumentale de 1907 sous la nef de la cathédrale Notre-Dame sera bien présente, ainsi que le sapin numérique et interactif de la place Grimmeissen, qui s'illumine tous les jours à 17 heures. Et rien n'est annoncé pour le moment concernant le maintien du Marché OFF de Noël, autour de l'économie sociale et solidaire, avec de l'artisanat d'art et de l'alimentation bio, qui se tient place Grimmeissen...

Le marché de Noël de Strasbourg devrait ouvrir le samedi 28 novembre 2020 mais il a été annulé en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

Fondé en 1570, le marché de Noël de Strasbourg est l'un des plus anciens d'Europe et fait office de temps fort de l'hiver dans l'Est de la France, aux côtés des festivités de la Saint-Nicolas à Nancy. Animé par les légendes de Noël, le "marché de l'enfant Jésus" ou "Christkindelsmärik" (en dialecte alsacien) est essentiellement consacré à l'artisanat, aux produits alimentaires régionaux et aux décorations typiques du Noël alsacien. De tradition purement locale, le marché de Noël de Strasbourg est devenu au fil du temps un événement d'envergure internationale. Le sens de la tradition alsacienne et la dimension européenne de Strasbourg en ont fait aussi la capitale de Noël. Ainsi, son marché de Noël est devenu le premier en importance par sa fréquentation : 2 millions de personnes le visitent chaque année.