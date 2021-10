Marché de Noël de Strasbourg 2021 : le programme dévoilé

MARCHE DE NOEL STRASBOURG - Le célèbre marché de Noël est de retour du 26 novembre au 26 décembre 2021. Au programme, le retour des chalets répartis sur 14 sites de la ville de Strasbourg et 6 nouveautés.

[Mis à jour le 26 octobre 2021 à 19h27] La ville de Strasbourg a annoncé le retour de son marché de Noël multiséculaire de tradition purement locale dès le 26 novembre, un événement d'envergure qui draine plus de 2 millions de personnes chaque année... Alors que l'an passé, le marché de Noël de Strasbourg avait été maintenu sans chalets en raison de la crise du Covid-19, cette année, 314 chalets font leur apparition, plus espacés (de 6 à 8 mètres contre la moitié auparavant) et répartis sur de nouvelles places de la ville, au total 14 sites, afin de favoriser la fluidité des visiteurs. "Nous avons opté pour un système de rue", explique la mairie de Strasbourg en conférence de presse.

Parmi les 14 sites sur lesquels se tiendra le marché de Noël de Strasbourg, quatre nouveaux feront leur apparition, sur la place Kléber, dans le square Louise Weiss, avec un village de l'Avent. Aucune annonce n'a été faite concernant la sécurité, même si la fin des checkpoints se profile et rien n'indique pour le moment que le pass sanitaire sera requis pour se rendre au marché de Noël. Les annonces de la préfecture sont attendues le mardi 2 novembre.

La manifestation accueille 90 associations réparties sur les 14 sites dont 4 nouveaux, habillés de 33 kilomètres de guirlandes. Le marché off sera de retour place Grimmeissen. 6 nouveautés sont annoncées au programme :

Une marche inaugurale participative de la place de l'Etoile jusqu'au grand sapin.

Un chemin des étoiles au sud de la Grande-Ile du square Louise-Weiss au quai des Bateliers.

Des spectacles de l'avent se tiendront tous les samedis du 27 novembre au 18 décembre.

Un village de l'avent se tient sur le square Louise Weiss.

Un spectacle visuel en mapping, "l'hôtel des contes", sur la légende du Christkindel est projeté sur la façade de l'hôtel de ville place Broglie.

Le pays invité est l'Allemagne, avec toute une programmation artistique dédiée.

Le marché de Noël de Strasbourg démarre le 26 novembre 2021 dans les rues de la capitale alsacienne, et prend fin le 26 décembre 2021.

Fondé en 1570, le marché de Noël de Strasbourg est l'un des plus anciens d'Europe et fait office de temps fort de l'hiver dans l'Est de la France, aux côtés des festivités de la Saint-Nicolas à Nancy. Animé par les légendes de Noël, le "marché de l'enfant Jésus" ou "Christkindelsmärik" (en dialecte alsacien) est essentiellement consacré à l'artisanat, aux produits alimentaires régionaux et aux décorations typiques du Noël alsacien. De tradition purement locale, le marché de Noël de Strasbourg est devenu au fil du temps un événement d'envergure internationale. Le sens de la tradition alsacienne et la dimension européenne de Strasbourg en ont fait aussi la capitale de Noël. Ainsi, son marché de Noël est devenu le premier en importance par sa fréquentation : 2 millions de personnes le visitent chaque année.