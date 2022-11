Marché de Noël de Strasbourg 2022 : un programme sous le signe de la sobriété énergétique

MARCHE DE NOEL STRASBOURG. Le marché le plus célèbre de Noël est officiellement ouvert. Au programme, 314 chalets en bois, un grand sapin, un marché OFF mais aussi des illuminations revues à la baisse.

[Mis à jour le 26 novembre 2022 à 8h10] Le marché de Noël de Strasbourg a ouvert ses portes avec son grand sapin de 27 mètres de haut et de près de 6 tonnes, sa promenade aux étoiles, sa crèche itinérante "Noël en Provence", ses 314 chalets et sa dizaine de sites sur la Grande-Ile et ses alentours... Le thème de l'édition 2022 est le flocon, qui représente "la magie des fêtes, mais aussi la fragilité de la nature", selon la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian. Une foule de visiteurs, près de 2 millions et demi, est attendue jusqu'au 24 décembre 2022.

Cette année, la ville de Strasbourg a fait évoluer son marché de Noël multi-séculaire dans un contexte économique plus compliqué. "Garder cette magie de Noël (...) tout en étant plus exemplaire et co-responsable", tel est le credo de la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian pour cette nouvelle édition 2022 du marché de Noël strasbourgeois, confié à BFM TV. Ainsi, la mairie a annoncé la mise en place de collecte de biodéchets sur les marchés de Noël de la place Broly et de la cathédrale, et a confirmé l'interdiction de chauffer les terrasses et les chalets. La ville a réduit d'environ 20% les décorations lumineuses, c'est pourquoi les éclairages de la cathédrale et du Grand Sapin sont éteints désormais à une heure du matin.

Le marché de Noël traditionnel de Strasbourg occupe les places Broglie et Kléber, la place de la cathédrale et ses environs, la place Gutenberg et la Petite France :

Christkindelsmärik, place Broglie

Place de la cathédrale et du Château

Marché des délices d'Alsace, terrasse du Palais Rohan

Place Kléber avec le grand sapin

Le marché alternatif, baptisé marché de Noël OFF, a lieu sur la place Grimmeissen.

Marché OFF pour un Noël solidaire et écologique, place Grimmeissen.

Village de l'avent square Louise-Weiss

Les Irréductibles petits producteurs d'Alsace, square Louise-Weiss

Le Village de l'après, square Suzanne-Lacore

Le 5 octobre dernier, la municipalité de Strasbourg a adressé aux commerçants et forains la liste des produits autorisés et interdits à la vente pour le marché de Noël de Strasbourg. Pas d'articles de Noël pour chiens et pour chats, pas de casquettes, de ponchos ou encore, de bottes de Noël. Concernant les produits alimentaires, le champagne, la raclette, la tartiflette, le pop-corn ou le poulet grillé sont également interdits à la vente. Les boules à neiges, cravates de Noël, cendriers, décapsuleurs et crucifix sont autorisés, mais uniquement sous réserve qu'ils respectent les "critères de l'esprit de Noël".

Cette liste n'a pas manqué de faire réagir les commerçants alsaciens, la plupart se retrouvant dans l'incompréhension totale, surtout concernant les objets en lien avec la religion qui sont "sous réserve", d'autres en colère, parce qu'ils avaient déjà achetés des produits qui figurent interdits à la vente dans cette liste... Enfin, la commission en charge de cette liste a justifié ses choix par une volonté de privilégier les produits locaux et artisanaux, c'est pourquoi la raclette ou la tartiflette sont interdits au profit de la munstiflette, ainsi que le champagne, au profit du crémant d'Alsace.

Une dizaine de sites, accueillant au total 314 chalets, sont répartis sur la Grande-Ile et ses alentours : places Broglie, de la Cathédrale, du Château, Kléber, du Marché-aux-Poissons, du Temple Neuf, Saint-Thomas, Benjamin Zix, sur la terrasse du Palais Rohan ainsi que dans les rues Gutenberg et des Hallebardes.

La manifestation accueille chaque année près d'une centaine d'associations réparties sur 14 sites, habillés de 33 kilomètres de guirlandes. Le marché off se tient place Grimmeissen. La programmation 2022 dans le détail est communiquée sur le site internet officiel du marché de Noël de Strasbourg.

Le marché de Noël de Strasbourg a démarré le vendredi 25 novembre 2022 dans les rues de la capitale alsacienne, et prend fin le samedi 24 décembre 2022.

Jusqu'au 24 décembre 2022, le marché de Noël de Strasbourg est ouvert de 11 heures à 20 heures tous les jours, sauf le 25 novembre de 14 heures à 20 heures, et le 24 décembre de 11 heures à 18 heures.

Fondé en 1570, le marché de Noël de Strasbourg est l'un des plus anciens d'Europe et fait office de temps fort de l'hiver dans l'Est de la France, aux côtés des festivités de la Saint-Nicolas à Nancy. Animé par les légendes de Noël, le "marché de l'enfant Jésus" ou "Christkindelsmärik" (en dialecte alsacien) est essentiellement consacré à l'artisanat, aux produits alimentaires régionaux et aux décorations typiques du Noël alsacien. De tradition purement locale, le marché de Noël de Strasbourg est devenu au fil du temps un événement d'envergure internationale. Le sens de la tradition alsacienne et la dimension européenne de Strasbourg en ont fait aussi la capitale de Noël. Ainsi, son marché de Noël est devenu le premier en importance par sa fréquentation : 2 millions de personnes le visitent chaque année.