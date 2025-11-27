Marché de Noël de Strasbourg 2025 : les 10 incontournables au programme

Considéré comme le marché le plus célèbre de Noël en France, "Strasbourg capitale de Noël" regroupe près de 300 chalets en bois proposant artisanat et gourmandises.

Depuis mercredi 26 novembre 2025, la ville de Strasbourg enfile son manteau de lumière pour vous accueillir dans le plus féerique des décors. La ville s'apprête à faire revivre sa tradition la plus célèbre : le Christkindelsmärik, l'un des plus anciens marchés de Noël d'Europe, dont l'histoire remonte à 1570.

Pendant près d'un mois, la Capitale de Noël abrite plus de 300 chalets, répartis sur les places emblématiques de la Grande Île, offrent un voyage sensoriel unique : des parfums de cannelle et de vin chaud aux scintillements des décorations. Pour ne rien manquer de cette parenthèse enchantée, nous avons sélectionné pour vous les 10 expériences incontournables du programme 2025.

Quel est le programme du marché de Noël de Strasbourg ?

Le marché de Noël traditionnel de Strasbourg occupe les places Broglie et Kléber, la place de la cathédrale et ses environs, la place Gutenberg et la Petite France :

Le grand sapin de la Place Kléber : chaque année, ce sapin majestueux, haut de plus de 30 mètres, est dressé et orné de décorations grandioses. C'est le point de ralliement des marchés et l'endroit parfait pour une photo inoubliable.

: chaque année, ce sapin majestueux, haut de plus de 30 mètres, est dressé et orné de décorations grandioses. C'est le point de ralliement des marchés et l'endroit parfait pour une photo inoubliable. Le Christkindelsmärik historique : rendez-vous sur la Place Broglie pour découvrir le marché originel. C'est ici, au pied de l'Opéra, que l'histoire a commencé en 1570. Ce lieu est incontournable pour les décorations de Noël traditionnelles, l'artisanat alsacien et, bien sûr, la dégustation du vrai vin chaud.

: rendez-vous sur la Place Broglie pour découvrir le marché originel. C'est ici, au pied de l'Opéra, que l'histoire a commencé en 1570. Ce lieu est incontournable pour les décorations de Noël traditionnelles, l'artisanat alsacien et, bien sûr, la dégustation du vrai vin chaud. Les illuminations féeriques de la Grande Île : de la Rue du Jeu des Enfants avec ses Livres Lumineux à la Rue de la Mésange et sa Forêt Féerique, chaque artère révèle une mise en scène lumineuse unique. L'inauguration, souvent spectaculaire, marque le lancement officiel des festivités.

: de la Rue du Jeu des Enfants avec ses Livres Lumineux à la Rue de la Mésange et sa Forêt Féerique, chaque artère révèle une mise en scène lumineuse unique. L'inauguration, souvent spectaculaire, marque le lancement officiel des festivités. La cathédrale et le marché du Carré d'Or : visitez la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg sublimée par des décorations. Autour, sur la Place du Château et la Place de la Cathédrale, le marché du Carré d'Or est réputé pour son artisanat de haute qualité et ses gourmandises raffinées.

: visitez la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg sublimée par des décorations. Autour, sur la Place du Château et la Place de la Cathédrale, le marché du Carré d'Or est réputé pour son artisanat de haute qualité et ses gourmandises raffinées. L'ambiance de la Petite France : les quartiers de la Petite France (autour des Places Benjamin Zix et Saint-Thomas) offrent un cadre romantique incomparable. Les maisons à colombages, les canaux et les ponts revêtus de décorations créent une atmosphère de carte postale.

: les quartiers de la Petite France (autour des Places Benjamin Zix et Saint-Thomas) offrent un cadre romantique incomparable. Les maisons à colombages, les canaux et les ponts revêtus de décorations créent une atmosphère de carte postale. La dégustation des Bredele : ces petits gâteaux secs alsaciens se déclinent en une infinité de saveurs (anis, cannelle, amande, chocolat). Cherchez les étals qui vendent les plus traditionnels : Spritzbredle et Zimtsterne.

: ces petits gâteaux secs alsaciens se déclinent en une infinité de saveurs (anis, cannelle, amande, chocolat). Cherchez les étals qui vendent les plus traditionnels : Spritzbredle et Zimtsterne. Le Village du Partage et le Marché OFF : sur la Place Grimmeissen, le Marché OFF propose une autre vision de Noël, axée sur l'économie sociale et solidaire, l'artisanat écoresponsable et la consommation locale.

: sur la Place Grimmeissen, le Marché OFF propose une autre vision de Noël, axée sur l'économie sociale et solidaire, l'artisanat écoresponsable et la consommation locale. Le Quai des Délices sur la Terrasse Rohan : pour les gourmands, c'est le lieu à privilégier. Situé près du Palais Rohan, le Quai des Délices (Place du Marché-aux-Poissons) est dédié à la gastronomie et aux produits locaux, offrant une halte chaleureuse pour savourer la cuisine alsacienne de Noël.

: pour les gourmands, c'est le lieu à privilégier. Situé près du Palais Rohan, le Quai des Délices (Place du Marché-aux-Poissons) est dédié à la gastronomie et aux produits locaux, offrant une halte chaleureuse pour savourer la cuisine alsacienne de Noël. Les Petits Producteurs d'Alsace : sur le Square Louise Weiss, ce marché est idéal pour les amateurs d'authenticité et de circuit court. Vous y trouverez les meilleurs produits du terroir alsacien pour garnir votre table de réveillon ou trouver des cadeaux culinaires originaux.

: sur le Square Louise Weiss, ce marché est idéal pour les amateurs d'authenticité et de circuit court. Vous y trouverez les meilleurs produits du terroir alsacien pour garnir votre table de réveillon ou trouver des cadeaux culinaires originaux. Les concerts et spectacles de Noël : la période est rythmée par des concerts de Noël, des animations de contes, et des spectacles pour enfants. Les églises et la cathédrale accueillent souvent des événements musicaux qui célèbrent la tradition. Voir les photos Echappée féerique au marché de Noël de Strasbourg

Quelles sont les dates du marché de Noël de Strasbourg en 2025 ?

Le marché de Noël de Strasbourg est ouvert du mercredi 26 novembre au mercredi 24 décembre 2025 dans les rues de la capitale alsacienne.

Quelles sont les horaires du marché de Noël de Strasbourg en 2025 ?

Le marché de Noël de Strasbourg est ouvert de 11h30 à 21h tous les jours. Les horaires changent pour le 24 décembre à la veille de Noël : il se tient de de 11h30 à 18h.

Quelle est l'histoire du marché de Noël de Strasbourg ?

Fondé en 1570, le marché de Noël de Strasbourg est l'un des plus anciens d'Europe et fait office de temps fort de l'hiver dans l'Est de la France, aux côtés des festivités de la Saint-Nicolas à Nancy. Animé par les légendes de Noël, le "marché de l'enfant Jésus" ou "Christkindelsmärik" (en dialecte alsacien) est essentiellement consacré à l'artisanat, aux produits alimentaires régionaux et aux décorations typiques du Noël alsacien. De tradition purement locale, le marché de Noël de Strasbourg est devenu au fil du temps un événement d'envergure internationale. Le sens de la tradition alsacienne et la dimension européenne de Strasbourg en ont fait aussi la capitale de Noël. Ainsi, son marché de Noël est devenu le premier en importance par sa fréquentation : 2 millions de personnes le visitent chaque année.