Bourse de Commerce - Pinault Collection : ouverture ce samedi 22 mai

BOURSE DE COMMERCE - La collection d'art contemporain de François Pinault ouvre finalement ses portes ce samedi 22 mai 2021 après trois ans de travaux dans l'ancienne Bourse de Commerce. En savoir plus sur ce nouveau lieu parisien de l'art contemporain.

Ce samedi 22 mai 2021, le nouveau musée d'art contemporain de l'homme d'affaires Francois Pinault ouvre ses portes au 2 Rue de Viarmes, dans le 1er arrondissement de Paris, au sein de l'ancienne Bourse du Commerce de Paris. Ce long week-end de la Pentecôte de samedi à lundi 24 mai férié, trois journées de portes-ouvertes gratuites sont organisées de 11 heures à 19 heures, avec une réservation en ligne obligatoire, dans le respect des mesures sanitaires. Le musée sera ensuite fermé le mardi, son jour hebdomadaire de fermeture, et commencera les visites payantes dès mercredi 26 mai, toujours sur réservation, de 11h à 19h tous les jours.

Le bâtiment historique, conçu au XVIIIe siècle par Nicolas Le Camus de Mézières, a fait l'objet de plusieurs années de construction et de restauration des parties anciennes. En plein milieu de la célèbre coupole du bâtiment de 60 mètres de diamètre, l'architecte japonais Tadao Andō y a imaginé un cylindre en béton de 9 mètres de haut qui s'intégre à l'espace situé en-dessous de la coupole. Le projet de l'architecte se veut un trait d'union entre le passé, le présent et le futur. Le cylindre vient circonscrire un nouvel espace d'exposition et assurer la circulation verticale.

Musée d'art contemporain de l'homme d'affaires Francois Pinault au sein de l'ancienne Bourse du Commerce de Paris. © GINIES/SIPA

Les espaces d'exposition du nouveau musée d'art contemporain Pinault investissent l'édifice sur 3 000 mètres carrés, sur plusieurs niveaux et devraient proposer une dizaine d'expositions par an, présentant des œuvres de la collection d'art contemporain de l'homme d'affaires, rassemblées depuis une quarantaine d'années, ainsi que des prêts, ou encore des performances. Le musée est constitué également d'un auditorium de 300 places en sous-sol ainsi que d'une salle de projection et d'un restaurant gastronomique.