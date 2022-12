"Mars 2022 : quand a lieu l'opposition de la planète, doublée d'une occultation ?"

MARS. Ce jeudi 8 décembre 2022, alors que la planète rouge sera à l'opposition, vous pourrez assister à son occultation par la Lune. On vous dit tout sur cet évènement astronomique à ne pas rater.

[Mis à jour le 5 décembre 2022 à 17h00] Le début du mois de décembre 2022 est particulièrement propice à l'observation de la planète Mars. En effet, cette dernière se trouve dans une configuration bien spécifique. Tous les deux ans environ, la Terre, Mars et le Soleil s'alignent de telle manière que la Terre se retrouve entre les deux astres. Ce phénomène appelé opposition de Mars a lieu ce jeudi 8 décembre 2022.

Vue depuis la Terre, la planète Mars se lèvera au moment du coucher de Soleil et elle se couchera à l'aube quand le Soleil fera son apparition. On peut donc l'observer durant toute la nuit. De plus, Mars évolue relativement près de la Terre en ce début de mois. Elle a atteint son point le plus proche de notre planète ce 1er décembre 2022 et s'éloigne doucement de nous depuis cette date. Elle apparaît donc assez grosse dans notre ciel nocturne. C'est le moment de sortir les télescopes ou de lever le nez pour admirer la planète rouge à l'œil nu.

Le 8 décembre 2022, en plus de l'opposition, vous pourrez assister à l'occultation de Mars par la Lune. Cette dernière passera entre Mars et la Terre et cachera la planète rouge momentanément. Depuis la Terre, vous pourrez voir la planète Mars disparaître le temps d'une heure derrière la Lune avant de réapparaître lorsque notre satellite naturel s'éloignera. Cet évènement se produit au moins une fois par an mais cette fois, il sera visible depuis l'Europe dont la France !

Qu'est-ce que l'opposition de Mars ?

L'opposition de Mars est un phénomène qui se produit tous les deux ans. Il s'agit d'une configuration dans laquelle la Terre se trouve entre le Soleil et Mars. C'est la période la plus propice pour l'observer puisqu'elle est alors très lumineuse, éclairée par le Soleil qui se trouve face à elle, dans notre dos lorsqu'on la regarde. Proche de la Terre, elle apparaît également plus grosse. Équipé d'un télescope ou d'une lunette astronomique, on peut admirer plus de détails à sa surface que d'ordinaire.

L'opposition de Mars correspond également à une fenêtre de tir intéressante pour les agences spatiales qui envoient des sondes sur la planète rouge. C'est en effet un moment où Mars et la Terre sont séparées par une distance moins importante. Cela permet d'économiser de l'énergie lors de l'envoi de sondes spatiales.

À quelle heure a lieu l'opposition de la planète Mars en 2022 ?

L'opposition de la planète Mars en 2022 a lieu ce jeudi 8 décembre à 6h41. La planète rouge brillera alors dans la constellation du Taureau entre les deux cornes de celle-ci. Elle apparaîtra au moment du coucher du Soleil sur l'horizon nord-est et atteindra son point le plus élevé dans le ciel vers minuit. À cette heure-là, il faudra regarder en direction du sud-est pour l'observer. Au moment du pic de l'opposition à 6h41, la Lune masquera la planète Mars. Les deux astres se trouveront alors juste au-dessus de l'horizon ouest.

Qu'est-ce que l'occultation de Mars ?

L'occultation de Mars se produit lorsque la trajectoire de la Lune croise celle de la planète Mars. Lorsqu'on observe ce phénomène depuis la Terre, on peut voir la Lune masquer progressivement la planète rouge jusqu'à la faire disparaître totalement. Puis, Mars réapparaît peu à peu à mesure que la Lune s'éloigne. Les occultations de Mars ont lieu au moins une fois par an, mais on ne peut pas toujours les observer depuis l'Europe.

Ce jeudi 8 décembre 2022, il faudra se lever tôt pour admirer l'occultation de Mars. En effet, cette dernière commencera dès 6 heures du matin, heure de Paris. La Lune fera disparaître la planète rouge pendant près d'une heure. Pour ne rien manquer, il suffira de repérer la Lune qui se trouvera au-dessus de l'horizon ouest. Cette dernière devrait être facilement visible puisque ce 8 décembre sera également la date de la pleine Lune.

À l'œil nu, vous pourrez voir Mars disparaître derrière la Lune. Il sera plus difficile de repérer le moment où la planète émergera du bord du disque lunaire. Si vous en possédez, vous pouvez utiliser des jumelles qui vous permettront de percevoir davantage de détails. Mais c'est à l'aide d'un télescope d'un grossissement de 50 ou 100 fois que vous assisterez au plus beau spectacle.

Quelle est la distance entre la Terre et la planète Mars ?

La distance entre la Terre et la planète Mars est en moyenne de 220 millions de kilomètres. Mais cette distance n'est pas fixe ! En effet, en fonction de l'endroit où se trouve chacune de ces planètes sur leur orbite respective, la distance qui les sépare peut aller d'environ 57 millions de kilomètres à 400 millions de kilomètres.

C'est à cause de cette variabilité que les astronomes doivent calculer très précisément le moment idéal pour envoyer une sonde sur la planète rouge. Les fenêtres de tirs se produisent tous les 26 mois et durent 3 semaines.

Quand observer Mars en 2022-2023 ?

En 2022, Mars est visible au mois de décembre, période à laquelle elle est relativement proche de la Terre et en opposition. Le 1er décembre 2022, la planète rouge se trouvait à 81,5 millions de kilomètres de notre planète. Le 8 décembre 2022, elle se sera un peu éloignée, mais se placera en opposition et sera visible bien au-dessus de l'horizon. Ce sera donc un moment idéal pour l'observer depuis la France.

En 2023, Mars sera visible tout au long de l'hiver et jusqu'à la fin du printemps. Les mois suivants, elle se trouvera trop proche du Soleil dans le ciel pour être observable depuis la Terre.

À quoi ressemble la planète Mars ?

Mars est la quatrième planète du système solaire en partant du Soleil. C'est également notre voisine puisqu'elle est située à côté de la Terre. Son rayon de 3 400 kilomètres en fait la deuxième planète la plus petite après Mercure. Elle est ainsi quasiment deux fois plus petite que notre planète. Sa couleur rouge caractéristique la rend reconnaissable au premier coup d'œil parmi les 8 planètes du système solaire.

Planète Mars © 24K-Production - stock.adobe.com

À sa surface, Mars peut faire penser à notre planète par certains aspects. On y trouve des falaises, des montagnes, des déserts gelés au niveau des pôles, mais également des canyons, d'anciens lacs et des deltas, vestiges de son passé. La raison de ces similitudes est simple : tout comme sur Terre, c'est l'eau qui a façonné les paysages martiens, donnant lieu à des formations géologiques semblables.

Mais la comparaison s'arrête là. Si la planète Mars a connu un climat humide et chaud par le passé, c'est un tout autre visage qu'elle dévoile aujourd'hui. Avec son atmosphère particulièrement ténue, des températures extrêmes et aucune protection contre les radiations solaires, la planète Mars est aujourd'hui un monde froid et aride où aucune forme de vie n'a pour le moment été détectée. Des traces de ce passé climatique sont toutefois présentes. C'est ainsi que le rover Perseverance étudie actuellement le cratère Jezero qui a autrefois abrité un lac.