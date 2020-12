Ligne 14 : ouverture du prolongement, les nouvelles stations en service

LIGNE 14 - Depuis ce lundi 14 décembre à 16 heures, la ligne 14 du métro RATP est prolongée au Nord de Paris, jusqu'à la station Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Découvrez ses trois nouvelles stations et les prochaines à venir.

[Mis à jour le 14 décembre 2020 à 17h04] Les usagers du métro parisien peuvent enfin profiter du prolongement de la ligne violette de la RATP, au Nord de Paris jusqu'à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Trois nouvelles stations ont vu le jour ce lundi 14 décembre 2020 à 16 heures, entre Saint-Lazare et le nouveau terminus Mairie de Saint-Ouen : il s'agit des stations Pont-Cardinet (avec une correspondance pour le Transilien), Saint-Ouen (avec une correspondance pour le RER) et Mairie de Saint-Ouen (avec une correspondance sur la ligne 13). Une quatrième station, Porte de Clichy, ouvrira au public au mois de janvier 2021.

Les premiers voyageurs arrivent sur la #ligne14 prolongée à Mairie de St-Ouen, sous les applaudissements des équipes @RATPgroup ! La mise en circulation a commencé. Ils pourront découvrir les nouvelles stations et les nouvelles rames #MP14 déployées par Île-de-France Mobilités. pic.twitter.com/cPkchHTK5p — IDF Mobilités (@IDFmobilites) December 14, 2020

"Victoire. Ça y est la ligne 14 arrive à Saint-Ouen… Fini la ligne 13 saturée. On avance !", s'est félicitée la présidente de la Région Île-de-France Valérie Pécresse. Selon IDF Mobilités, l'autorité organisatrice des transports franciliens dont elle est à la tête, le prolongement de la ligne 14 automatisée va entraîner "une désaturation de 25 % de la ligne 13", avec des rames qui circulent toutes les 85 secondes en heures de pointe, soit une vitesse moyenne plus élevée. IDF Mobilités a annoncé "des trajets plus agréables avec 30 % de places en plus et 40% de bruit en moins".

La RATP a ouvert le prolongement de la ligne 14 du métro de Paris au nord, sur un nouveau tronçon Saint-Lazare-Mairie-de-Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis (93), sur une longueur de 5,8 kilomètres. Ce prolongement permet de désengorger la ligne 13 du métro parisien de 25 % de ses voyageurs. "L'effet de décharge pour la ligne 13 va être visible sur la partie Nord de la ligne 13, ça va certainement être une grosse bouffée d'air à court terme pour les usagers, explique le président de l'Association des Usagers des Transports en Île-de-France Marc Pélissier à France 3.

Le #MP14 est le plus long des métros d'Île-de-France. Les nouvelles rames déployées sur la #Ligne14 sont modernes, accessibles et plus longues. Des trajets plus agréables avec 30% de places en plus et 40% de bruit en moins ! pic.twitter.com/k8tgWDPPzI — IDF Mobilités (@IDFmobilites) December 3, 2020

La ligne 14 est dotée de rames MP14 de 8 voitures au lieu de 6, devenant le plus long métro de France, d'une longueur de 120 mètres. La ligne peut accueillir désormais plus de voyageurs, au total plus de 1 000 personnes. A bord, les rames sont spacieuses et modernes, dotées de prises USB pour recharger son téléphone portable et d'écrans d'information pour les voyageurs.

Dans le cadre du projet du Grand Paris Express, trois nouvelles stations ont vu le jour lundi 14 décembre 2020, sur le métro 14, au nord de la ligne automatisée :

Pont-Cardinet (correspondance ligne L du Transilien),

(correspondance ligne L du Transilien), Saint-Ouen (correspondance RER C)

(correspondance RER C) Mairie de Saint-Ouen (correspondance ligne 13)

En janvier 2021, une quatrième station, Porte de Clichy (correspondance ligne 13, RER C, Tramway 3b), fera son apparition.

Ces nouveaux trains sont équipés de 8 voitures pour accompagner lévolution du trafic qui doit passer de 500 000 voyages/jour à 1 million de voyages/jour en 2024 avec le prolongement vers Mairie de Saint-Ouen puis Saint-Denis Pleyel au nord, et jusquà Aéroport dOrly au sud. pic.twitter.com/eWlwOsTPnG — RATP Group (@RATPgroup) October 12, 2020

Mais le prolongement de la ligne 14 ne s'arrêtera pas à la Mairie-de-Saint-Ouen. Plus tard, il sera étendu jusqu'au pôle d'affaires de Saint-Denis Pleyel. Au Sud, la ligne 14 s'étendra jusqu'à l'Aéroport d'Orly. Découvrez le calendrier des prochaines mises en service :

2023 : tronçon Sud Olympiades / Villejuif IGR avec les nouvelles stations Maison-Blanche PARIS XIII , Kremlin-Bicêtre Hôpital et Villejuif Institut G. Roussy .

: tronçon Sud Olympiades / Villejuif IGR avec les nouvelles stations , et . 2024 : tronçon Nord Pont Cardinet / Saint-Denis Pleyel avec la nouvelle station Saint-Denis Pleyel (correspondances ligne 15, 16, 17 et RER D)

: tronçon Nord Pont Cardinet / Saint-Denis Pleyel avec la nouvelle station (correspondances ligne 15, 16, 17 et RER D) 2024 : tronçon Sud Villejuif IGR / Aéroport d'Orly avec les nouvelles stations Chevilly Trois Communes, M.I.N. Porte de Thiais, Pont de Rungis et Aéroport d'Orly.

La ligne 14 est la première ligne de la RATP entièrement automatisée depuis sa création, le 15 octobre 1998. Son trafic est fluide la plupart du temps par rapport aux autres lignes du réseau, surtout en période de grève. Son nombre de voyageurs au quotidien est d'un demi-million d'usagers et va passer à 1 million avec le prolongement de la ligne. Les stations les plus fréquentées de la ligne 14 sont Saint-Lazare, Gare de Lyon, Bibliothèque François-Mitterrand et Châtelet.

Découvrez les cartes interactives des prolongements, au nord comme au sud, de la ligne 14 :