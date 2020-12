Grotte Chauvet : des dessins spectaculaires qui ont failli disparaître

Il y a 26 ans jour pour jour, un instituteur découvrait en Ardèche la grotte Chauvet. En ce 18 décembre, Google met à l'honneur ce chef-d'œuvre de l'humanité, préservé des visiteurs depuis sa découverte.

[Mis à jour le 18 décembre à 00h01] La grotte Chauvet, découverte le 18 décembre 1994 par l'instituteur Jean-Marie Chauvet n'a jamais été ouverte au public. Il s'agissait de la préserver des dégradations qui ont endommagé les peintures d'une autre grotte célèbre, celle de Lascaux en Dordogne. Les témoignages de l'art de nos ancêtres qu'ont découvert l'instituteur et deux autres amies spéléologues ce jour-là, remontent à l'ère paléolithique, soit plus de 30 000 ans avant nos jours. Sur les murs, on retrouve des représentations de rhinocéros, des formes de mains humaines, des gravures de hiboux.

Une reproduction à l'identique de la grotte

Décrétée trop fragile pour accueillir du public, la grotte Chauvet a alors donné naissance à un projet de reproduction inédit : une reconstitution grandeur nature des fresques de la grotte, sur la commune de Vallon-Pont-d'Arc, à quelques kilomètres de l'originale. La réplique a ouvert ses portes aux visiteurs le 25 avril 2015. Le site original a lui été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en 2014 et n'accueille qu'une centaine de privilégiés chaque année : des chercheurs, des scientifiques ou encore des officiels.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour reconstituer la grotte, trois ans de travaux ont été nécessaires avec des spécialistes de la préhistoire, mais aussi un artiste contemporain : Miquel Barceló, peintre et sculpteur catalan. Les couleurs et motifs de la grotte Chauvet ont été entièrement reproduits à la main, pour offrir la "Grotte Chauvet 2", devenue alors le plus grand site de restitution au monde. Une réplique exacte de la grotte qui entend donner aux visiteurs les mêmes sensations qu'un spéléologue découvrant la véritable cavité, couverte de peintures rupestres.