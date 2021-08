"DIRECT. Pass sanitaire : déjà la fin dans les centres commerciaux, mais bientôt dans les entreprises ?"

PASS SANITAIRE. Dans plusieurs régions, le pass sanitaire pourrait être très vite abrogé dans les centres commerciaux même si cela reste encore la règle pour le moment alors que Jean Castex exclut sa présence dans les entreprises.

11:00 - Un arrêté suspendu dans les Yvelines La juridiction a suspendu mardi un arrêté du préfet des Yvelines, qui rendait le pass sanitaire obligatoire dans 14 grands magasins et centres commerciaux du département. Selon les avocats, une telle mesure n'avait pas lieu d'être car le taux d'incidence dans le département était inférieur au seuil fixé par le gouvernement (191 cas pour 100 000 habitants au 20 août, 190 au 25 août). 10:07 - Pas encore de pass sanitaire dans les entreprises "Au moment où je m’exprime, le pass sanitaire en entreprise n’est pas d’actualité", a affirmé Jean Castex ce jeudi matin sur l'antenne de RTL. "Le pass sanitaire est un bon outil, (…) mais c’est un outil parmi d’autres. La finalité, c’est la vaccination", a-t-il rappelé. Il y a d’autres instruments pour y arriver, notamment des campagnes de "vaccination organisées dans le monde de l’entreprise". 25/08/21 - 23:45 - Un appel à la grève générale en Guyane [FIN DU DIRECT] Certains guyanais ne sont pas vraiment d'accord avec l'instauration du pass sanitaire et ils le font savoir : "Nous avons choisi la date du lundi 30 août, car ce sera à compter de cette date que des salariés que nous défendons pourront être directement menacés dans leurs fonctions" amorce Yannick Xavier, secrétaire général de l'union des travailleurs guyanais (UTG). Trois raisons à cette mobilisation sont mises en avant par les syndicats auprès de nombreux autres groupements socio-professionnels de Guyane : ils sont contre l'obligation vaccinale, contre la mise en place du pass sanitaire renforcé, ainsi que pour la levée des motifs impérieux.

Le pass sanitaire, entré en vigueur le 9 juin pour les salons, les foires, les arènes, les stades, les festivals et les concerts, est devenu obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs ou de culture où la jauge atteint les 50 personnes : musées, salles de conférences, spectacles, cinémas, bibliothèques, centres de documentation, chapiteaux, salles de jeux, foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, parcs d'attraction ainsi que les établissements sportifs couverts comme les salles de sport et piscines. "Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public" sont également concernés par cet abaissement de la jauge à 50 personnes. Le pass sanitaire européen est quant à lui effectif depuis le 1er juillet pour voyager en Union Européenne et dans l'espace Schengen. Aux alentours du 5 août, le pass sanitaire sera prochainement obligatoire pour se rendre au restaurant, bar, café, trains, car et avions de longue distance, salons professionnels, hôpitaux et maisons de retraite sauf urgences médicales.

Restaurants, cafés et bars : le pass sanitaire est exigé dans les restaurants et bars uniquement dansants aujourd'hui, quand la jauge dépasse les 50 personnes selon un décret rectificatif daté du 9 juillet. Dans les autres types de bars et restaurants, il n'est pour le moment pas exigé : les clients doivent seulement signaler leur présence dans les salles intérieures des restaurants, soit en inscrivant leurs coordonnées via le cahier de rappel papier, soit via l'application Tous Anti Covid Signal en scannant un QR Code. Ces règles vont bientôt changer. Le pass sanitaire devra être présenté pour accéder aux cafés bars et restaurants, y compris les terrasses. La date reste encore à préciser.

en scannant un QR Code. Ces règles vont bientôt changer. Le pass sanitaire devra être présenté pour accéder aux cafés bars et restaurants, y compris les terrasses. La date reste encore à préciser. Train : "entre le 7 et le 10 août", le pass sanitaire sera exigé dans les trains de longue distance que sont les TGV, Intercités et trains de nuit. Il ne sera pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros, bus, ne sont pas concernés).

Hôpital : le pass sanitaire sera obligatoire pour les patients et les visiteurs dans les hôpitaux et les Ehpad, sauf aux urgences.

Centres commerciaux : obligatoire pour les centres commerciaux de plus de 20 000m2. Voici la liste :

Val d'Oise :

Côté Seine, à Argenteuil

Les Trois fontaines, à Cergy

IKEA, à Franconville

IKEA Paris-Nord Roissy, à Gonesse

Leclerc Modo, à Moisselles

Carrefour Saint-Brice 95, à Saint-Brice-sous-Forêt

My Place, à Sarcelles

Les portes de Taverny, à Taverny

Seine Saint Denis

Le Millénaire, 23 rue Madeleine Vionnet, Aubervilliers

O'Parinor, Le Haut de Galy, Aulnay-sous-Bois

Bel Est, 28 avenue du Général de Gaulle, Bagnolet

Bel Air, 192 avenue Charles Floquet, Le Blanc-Mesnil

Avenir, 60 rue Saint-Stenay, Drancy

L'Ilo, 5 avenue de Lattre de Tassigny, Épinay-sur-Seine

La Grande Porte, 235 rue Etienne Marcel, Montreuil

Les Arcades, 234 Boulevard du Mont d'Est, Noisy-le-Grand

Domus, 16 rue de Lisbonne, Rosny-sous-Bois

Westfield Rosny II, avenue du Général de Gaulle, Rosny-sous-Bois

Carrefour, 80 boulevard Maxime Gorki, Stains

Bienvenu, 8 route de Saint-Leu, Villetaneuse

Val de Marne

Belle Epine à Thiais

Val de Fontenay et Périval à Fontenay-sous-Bois

Centre commercial de la Vache Noire à Arcueil

Centre commercial Quais d'Ivry à Ivry-sur-Seine

Okabé au Kremlin-Bicêtre

Bercy 2 à Charenton-le-Pont

Pince Vent à Ormesson / Chennevières

Magasins Ikea Villiers-sur-Marne et à Thiais

Hauts-de-Seine

Centre So-Ouest à Levallois-Perret

Conforama à Colombes

Paris

Italie 2, 30 avenue d'Italie, (13è)

Centre Beaugrenelle, 12 rue Linois, bâtiment Magnetic (15è)

Vill'up, 30 avenue Corentin-Cariou (19è)

BHV Marais, 36 rue de la Verrerie (Paris centre)

Galeries Lafayette, 40 boulevard Haussmann, bâtiment Coupole (9è)

Printemps Haussmann, 64 boulevard Haussmann (9è)

Le Bon Marché, 24 rue de Sèvres (7è)

La Samaritaine, 9 rue de la Monnaie (Paris centre)

Haute-Savoie

Courrier – espace commercial, situé 65 rue Carnot à Annecy

Carrefour Annecy, situé 134 avenue de Genève à Annecy

La galerie Val Semnoz, située 20 avenue de Périaz, Seynod, à Annecy

Praz-du-Léman – centre commercial, situé 14 rue de la résistance à Annemasse

Aushopping Grand Epagny, situé rue du commerce à Epagny-Metz-Tessy

Shop'in Publier, situé D1005 à Publier.

Rhône

Caluire : Auchan

Écully : Grand Ouest

Francheville : Carrefour

Givors : 2 Vallées

Lyon : Confluence et Part-Dieu

Saint-Genis-Laval : St Genis 2

Saint-Priest : Porte des Alpes

Vaulx-en-Velin : 7 chemins et Carré de Soie

Vénissieux : Carrefour et Ikéa

Villefranche-sur-Saône : Géant Casino

Loire

Centre Deux à Saint-Étienne,

IKEA à Saint-Étienne

Géant Monthieu à Saint-Étienne

Auchan à Villars

Leclerc à Andrézieux-Bouthéon

Géant Casino à La Ricamarie

Isère

Ikea à Saint-Martin-d’Hères

le centre Leclerc Comboire à Échirolles

Grand'Place à Grenoble

Carrefour à L’Isle-d’Abeau

Leclerc à Tignieu-Jameyzieu.

Alpes-Maritimes

Cap 3000, Saint-Laurent-du-Var

Auchan, La Trinité

Carrefour Lingostière, Nice

Carrefour TNL, Nice

Carrefour, Antibes

Géant Casino, Mandelieu-la-Napoule

Var

Auchan- La Seyne-sur-Mer

Carrefour - Ollioules

Mayol - Toulon

Grand Var Ouest – La Valette du Var

Centr'Azur - Hyères

Ikéa - Toulon

Bouches-du-Rhône

Carrefour la Pioline – Aix-en-Provence

Casino Jas de Bouffan – Aix-en-Provence

Centre commercial Auchan Barnéoud – Aubagne

Terrasses du Port – Marseille

Centre commercial Grand Littoral – Marseille

Centre commercial La Valentine (centre La Valentine et la Galerie Géant) – Marseille

Centre commercial Centre Bourse – Marseille

Auchan St Loup – Marseille

Leclerc Sormiou – Marseille

Ikéa La Valentine – Marseille

Centre commercial Prado – Marseille

Centre commercial Auchan – Martigues

McArthurGlen Provence – Miramas

Avant Cap – Plan-de-Campagne

Centre commercial Géant Barnéoud – Plan-de-Campagne

Carrefour Grand Vitrolles – Vitrolles

Ikéa – Vitrolles

Vaucluse

Magasin IKEA – Vedène

Centre commercial Auchan Avignon Nord – Le Pontet

Centre commercial Cap Sud Avignon – Avignon

Centre commercial Auchan Mistral 7 – Avignon

Centre commercial E. Leclerc Carpentras – Carpentras

Gard : Centre commercial CAP COSTIERES GEANT CASINO à Nîmes

Hérault

Grand Sud (Lattes)

Auchan Méditerranée (Pérols)

Auchan Cap Occitan (Béziers)

Pyrénées-Orientales

Carrefour Claira Salanca

Lerclerc Perpignan Polygone Nord

Auchan Perpignan Sud Porte d'Espagne

Haute-Garonne

Centre commercial de Balma-Gramont

Centre commercial de Blagnac

Centre commercial de Fenouillet

Centre commercial Labège 2

Centre commercial du Portet-sur-Garonne

Centre commercial de Purpan

Centre commercial de Roques-sur-Garonne

Magasin Ikea de Roques-sur-Garonne

Centre commercial de Saint-Orens-de-Gameville

Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques Le Méridien, Ibos , BAB2 à Bayonne et Anglet, Ametzondo à Bayonne et Saint-Pierre d’Irube, Tempo Leclerc à Pau, Quartier Libre à Lescar, Carrefour à Lescar

Landes

le grand Mail (Saint-Paul-Lès-Dax)

le grand Moun (Saint-Pierre-Du-Mont)

Girondes

Centre commercial CARREFOUR Rives d’Arcins à Bègles

Centre commercial AUCHAN Mériadeck à Bordeaux

Centre commercial AUCHAN-Lac à Bordeaux

Magasin IKEA à Bordeaux Lac

Centre commercial AUCHAN à Bouliac

Centre commercial CARREFOUR Rive Droite à Lormont

Centre commercial CARREFOUR Mérignac-Soleil à Mérignac

Centre commercial GÉANT CASINO à Pessac

Centre commercial LECLERC Grand Tour à Sainte-Eulalie

Centre commercial LECLERC Hypercosmos à Saint-Médard-en-Jalles.

Charente-Maritime : Centre commercial Hyper U - Beaulieu à Puilboreau

Les personnels des établissements recevant du public et les organisateurs d'événements doivent vérifier la validité du pass sanitaire pour contrôler l'accès à un lieu de plus de 50 personnes en France, tout comme les compagnies aériennes et les douanes doivent vérifier l'accès à un avion, à une frontière. A l'aide de l'application de lecture TousAntiCovid Vérif, ils peuvent contrôler la validité du pass sanitaire en flashant les QR codes des usagers. L'application indique les informations suivantes : "pass valide" ou "pass invalide" et "nom, prénom", sans aucune autre information sanitaire. Néanmoins, une version alternative de TousAntiCovid Verif est proposée aux compagnies aériennes, qui ont accès à un contenu plus "détaillé", avec la date et le type de vaccination. Dans les établissements et événements recevant du public de plus de 50 personnes, s'il revient aux exploitants de contrôler le pass sanitaire, ce sont les forces de l'ordre qui contrôlent inopinément les pièces d'identité. Bientôt, ce sera au tour du personnel des restaurants, bars, cafés, hôpitaux ou maisons de retraite, trains de la SNCF et cars de longue distance de contrôler les pass sanitaires.

La contravention en cas de manquement à l’obligation de contrôle du pass sanitaire par les personnels des transports visés (trains, cars et avions de longue distance) s'élève à 1 500 euros. "À la troisième réitération, cela passe à un délit qui peut aller jusqu'à 1 an et 9 000 euros d'amende pour une personne physique, 1 an et 45 000 euros pour une personne morale", a précisé le porte-parole du gouvernement. Pour les autres lieux concernés par le pass sanitaire, les exploitants risquent une mise en demeure par l’autorité administrative, puis le lieu peut être fermé pour 7 jours maximum. En cas de manquement à plus de trois reprises sur 45 jours, l'exploitant encoure une amende de 9 000 euros et un an de prison.

L'amende n'est pas la même pour les usagers qui ne respectent pas la présentation du pass sanitaire valide dans les lieux où il est requis, ou qui auraient recours à un pass frauduleux. Les usagers sont soumis à une amende de 135 euros, comme pour le port du masque. "Elle peut monter à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours et qui peut encore monter en cas de troisième récidive à 3750 euros dans les 30 jours" souligne Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports.

Pour les non-vaccinés, il faut présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 ou 72 heures, ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19. Pour les vaccinés, il faut justifier d'un cycle de vaccination complet (2 doses pour les vaccins le demandant). Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca 28 jours pour Johnson & Johnson). Quant aux injections uniques pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19, il faut respecter un délai d'immunité de 2 semaines après l'injection. Ces délais passeront prochainement à bientôt une semaine seulement selon les annonces d'Olivier Véran.

Le pass sanitaire est ensuite téléchargeable sur le site de l'Assurance maladie en version bilingue (français-anglais) pour les personnes vaccinées, mais également sur le portail SI-DEP, à l'aide du lien sécurisé reçu par SMS ou e-mail pour les personnes ayant réalisé un test négatif ou d'immunité au Covid-19. Pour les Français souhaitant utiliser la version numérique du pass sanitaire, ils l'importent dans la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Si la lecture du pass assurée par les autorités de contrôles "se fait par un lecteur numérique, chacun est libre de présenter la version papier de son pass", précise toutefois Bercy dans un communiqué de presse. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de votre centre de vaccination pour récupérer le document au format papier.

Pour les personnes ne disposant pas de smartphone (soit 20 % de la population en 2021, en particulier la plus âgée et la plus fragile), ou qui ne souhaitent pas utiliser l'application, le pass sanitaire peut prendre la forme papier. Les certificats de vaccination sont remis en main propre au format papier au moment de la vaccination (ou bien, il est possible de les récupérer sur le portail de l'Assurance Maladie) et les tests PCR et antigéniques sont téléchargeables à partir de la plateforme sidep.gouv.fr. "Par souci de confidentialité de vos données de santé, nous vous recommandons de ne présenter que le seul QR code, en pliant cette attestation" lors des contrôles, précise l'Assurance Maladie.

Si vous avez perdu ces documents, pas de panique, vous pouvez retrouver les résultats de tests datant de moins de trois mois sur le portail sidep.gouv.fr et le certificat de vaccination sur le site de l'Assurance Maladie. Le patient peut ensuite choisir d'importer ces documents authentifiés électroniquement dans l'application TousAntiCovid, ou les garder au format papier. Un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs du pass sanitaire 7 jours sur 7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48.

Le Conseil scientifique recommande l'utilisation du pass sanitaire au format numérique, via le Carnet situé dans l'application gouvernementale TousAntiCovid, qui "permet à l'utilisateur de ne pas voir certaines informations et données médicales le concernant et en particulier la source d'obtention du pass sanitaire". Si vous avez perdu votre certificat de vaccination, vous pouvez le retrouver facilement et gratuitement sur Ameli. La plateforme de l'Assurance Maladie permet de télécharger votre pass sanitaire au format numérique.

L'utilisateur qui a reçu un certificat de vaccination ou un test de dépistage peut aussi le stocker dans l'application mobile TousAntiCovid. Le certificat de vaccination ou le test de dépistage effectué en laboratoire ou pharmacie comporte deux codes, un Datamatrix, certifiant que le document est authentique, et un QR Code, que l'on peut scanner à l'aide de son smartphone. Le QR Code permet de stocker le certificat de vaccination ou le test de dépistage PCR et antigéniques numérisés dans l'application TousAntiCovid, qui pourra ainsi afficher ce QR Code certifiant que vous n'êtes pas contaminé par le Covid-19. De plus, "l'application TousAntiCovid peut sauvegarder les certificats de plusieurs personnes, permettant ainsi à toute personne de stocker les certificats de ses enfants ou de personnes dont elle a la charge". Tout cela est réalisable grâce au QR Code contenu dans les documents certifiés.

Nota bene : les personnes qui se sont fait vacciner depuis le 25 juin reçoivent un QR Code déjà compatible à l'échelle européenne. En revanche, les certificats de vaccination émis jusqu'au 25 juin continueront d'être lisibles uniquement pour les activités sur le territoire français, mais pour voyager en Europe, il convient de récupérer le certificat au format européen : deux solutions s'offrent à vous : "soit vous avez déjà rentrer votre preuve de vaccination dans TousAntiCovid, et en mettant à jour l'application, ça sera automatique. Soit il faudra retourner sur Ameli.gouv.fr pour télécharger l'attestation" avait précisé Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Le pass sanitaire n'est obligatoire que pour les salariés et patrons des établissements de loisirs et de culture rassemblant un public de plus de 50 personnes. Ces salariés ont jusqu'au 30 août pour l'obtenir, "le temps pour ceux qui le souhaitent de se faire vacciner". La Ministre du Travail Élisabeth Borne a annoncé que les salariés dépourvus de pass sanitaire, à des postes où le sésame sera obligatoire à partir de mi-septembre, auront la possibilité de "prendre des RTT ou des jours de congés" ou "convenir d'une autre affectation, dans un endroit" où le pass sanitaire n'est pas demandé.

Si un salarié continue à travailler sans pass sanitaire dans un de ces lieux où il est requis, il risque une "suspension du contrat de travail" sans rémunération, inscrite dans le projet de loi relatif à la gestion de la crise. "Dès lors que le salarié a un pass sanitaire valide, alors on peut revenir sur cette suspension", a-t-elle rappelé. La commission mixte paritaire a convenu que les salariés ne disposant pas de pass sanitaire ne pourront pas être licenciés, contrairement à ce que voulait le gouvernement.

Deux étapes avaient initialement été annoncées lundi 12 juillet par Emmanuel Macron. L'élargissement s'est finalement fait en trois. Ainsi, le pass sanitaire est d'abord devenu obligatoire en France le 21 juillet dans les lieux de rassemblement culturels et sportifs accueillant plus de 50 personnes. Depuis le 9 août 2021, il l'est également devenu dans les restaurants, bars, cafés, hôpitaux, maisons de retraite, cars et trains de longue distance, avions, salons professionnels. Enfin, depuis le lundi 16 août, certains centres commerciaux de plus 20 000 mètres carrés sont également concernés.