"Pass sanitaire : bientôt conditionné à une troisième dose ? Ce que l'on sait"

PASS SANITAIRE. L'annonce de la future allocution d'Emmanuel Macron a eu un effet inattendu. Doctolib a ainsi confirmé qu'il avait vu son nombre de réservations pour une troisième injection de vaccin anti-Covid exploser. Les Français ont peur que le pass sanitaire soit conditionné à cette troisième dose.

15:10 - Gérard Larcher ne veut pas conditionner le pass sanitaire à la 3e dose de vaccin Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1, de CNews et des Échos, Gérard Larcher s’est exprimé sur l’hypothèse de conditionner le pass sanitaire à une troisième dose, dimanche 7 novembre. De l’avis du président du Sénat, cela reviendrait à "une atteinte de plus aux libertés. Ça mérite un débat et ça mérite un vote". Particulièrement offensif à l’encontre du gouvernement, Gérard Larcher en a profité pour dénoncer ce qu’il appelle "une méthode de gouvernance d’Emmanuel Macron". Aussi a-t-il tenu à rappeler que "le 31 juillet, nous rentrerons dans le 28e mois de l’urgence sanitaire. La privation de liberté ne peut se faire sans le contrôle du parlement." Et de promettre : "Le conseil constitutionnel sera saisi par le Sénat." Conditionner le pass sanitaire à la 3e dose : "C'est une atteinte de plus aux libertés" a déclaré @gerard_larcher dans #LeGrandRDV sur #Europe1 @SoMabrouk @mbockcote @nicolasbarre_ pic.twitter.com/7RTACqOh0i — Europe 1 ???????????? (@Europe1) November 7, 2021

14:16 - La prolongation du pass sanitaire, une mesure "excessive" selon Arnaud Montebourg Arnaud Montebourg était l'invité du Grand Jury de RTL, LCI et du Figaro ce dimanche 7 novembre. Le candidat à la présidentielle 2022 est revenu sur la prolongation du recours au pass sanitaire, votée vendredi 5 novembre à l'Assemblée nationale. Une décision "excessive" selon lui. Et tandis que de nombreux Français redoutent que le pass sanitaire soit bientôt conditionné à une troisième injection de vaccin contre le coronavirus, Arnaud Montebourg a déploré le fait qu'"on est allé très loin dans les atteintes aux libertés". D'après lui, "il faut maintenant veiller à proportionner les résultats sanitaires avec les atteintes aux libertés." Et le candidat de dénoncer : "Les libertés ne sont pas à la disposition du pouvoir, elles sont un équilibrage permanent entre des contraintes collectives et des droits individuels." Celui qui affirme qu'il n'aurait pas voté la prolongation du pass sanitaire a appelé à "revenir maintenant à la normale" et à "cet équilibre dans la société entre liberté et responsabilité".

13:02 - Les stations de ski prêtes à s'adapter au protocole sanitaire Lors de son déplacement en Haute-Savoie samedi 6 novembre, le Premier ministre Jean Castex a dévoilé le protocole sanitaire que le gouvernement a élaboré pour les stations de sports d'hiver. Interrogé sur le sujet ce dimanche 7 novembre au matin, sur LCI, Alexandre Maulin, le président des Domaines skiables de France, n'a pu cacher son enthousiasme, insistant sur la clarté de la feuille de route délivrée. Conscient du risque que représenterait une nouvelle flambée de l'épidémie, il a déclaré : "Aujourd'hui, on vit dans une pandémie et on doit s'adapter pour donner du plaisir aux gens sur les pistes de ski. Vous allez avoir cinq minutes de masque à la montée et ensuite, vous allez profiter d'une longue descente pendant lesquelles vous allez pouvoir respirer le bon air de la montagne."