"Pass sanitaire : ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron"

Le texte de loi sur la prolongation du pass sanitaire au 31 juillet 2022 contient des prérequis nécessaires à la promulgation du pass sanitaire : taux de positivité des tests, de vaccination, saturation des réanimations... Ces critères sont cependant non chiffrés, car selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, "une valeur par défaut serait imprécise car si un nouveau variant du Covid-19 venait à apparaître, la donne changerait".

08:10 - La troisième dose sera-t-elle requise quand on a déjà un schéma vaccinal complet ?

"C’est pertinent d’un point de vue épidémique. D’abord, cela pourrait être une mesure incitative à la dose de rappel", avait souligné un conseiller au cabinet du ministre des Solidarités et de la Santé. "Et puis, n’oublions pas que le pass sanitaire est un outil de lutte contre l’épidémie, qui permet de réunir en un lieu clos des personnes qui sont soit vaccinées contre la Covid, soit non porteuses du virus".