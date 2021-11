"Pass sanitaire : la troisième dose obligatoire ?"

PASS SANITAIRE. Alors que l'épidémie de Covid-19 repart en flèche, Emmanuel Macron doit prononcer un discours ce mardi 9 novembre. Il se pourrait qu'il aborde la question de la troisième dose de vaccin à destination des personnes fragiles.

12:00 - Pour Richard Ferrand, l'option du pass sanitaire conditionné à la 3e dose "n'est pas sur la table" Invité de l'émission Dimanche en politique de France 3, ce 7 novembre, Richard Ferrand a réagi aux rumeurs faisant état de la possibilité d’un conditionnement du pass sanitaire à une troisième injection de vaccin anti-Covid. "À ce stade, ce n’est pas sur la table​", a clairement indiqué le président de l'Assemblée nationale. De quoi rassurer les nombreux Français qui craignaient une telle annonce de la part d'Emmanuel Macron mardi ? Rien n'est moins sûr...

11:30 - Gérard Larcher ne veut pas conditionner le pass sanitaire à la 3e dose de vaccin Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1, de CNews et des Échos, Gérard Larcher s’est exprimé sur l’hypothèse de conditionner le pass sanitaire à une troisième dose, dimanche 7 novembre. De l’avis du président du Sénat, cela reviendrait à "une atteinte de plus aux libertés. Ça mérite un débat et ça mérite un vote". Particulièrement offensif à l’encontre du gouvernement, Gérard Larcher en a profité pour dénoncer ce qu’il appelle "une méthode de gouvernance d’Emmanuel Macron". Aussi a-t-il tenu à rappeler que "le 31 juillet, nous rentrerons dans le 28e mois de l’urgence sanitaire. La privation de liberté ne peut se faire sans le contrôle du parlement." Et de promettre : "Le conseil constitutionnel sera saisi par le Sénat." Conditionner le pass sanitaire à la 3e dose : "C'est une atteinte de plus aux libertés" a déclaré @gerard_larcher dans #LeGrandRDV sur #Europe1 @SoMabrouk @mbockcote @nicolasbarre_ pic.twitter.com/7RTACqOh0i — Europe 1 ???????????? (@Europe1) November 7, 2021

10:52 - Éric Zemmour s'inquiète de savoir si le pass sanitaire sera obligatoire pour aller voter Invité de BFM Politique, dimanche 7 novembre, le candidat putatif à la présidentielle 2022 Éric Zemmour a réagi à la prolongation du recours au pass sanitaire, votée le 5 novembre par l'Assemblée nationale. "Je pense que cette prolongation est très excessive", a-t-il estimé, avant de questionner sur la possibilité que le pass sanitaire soit demandé en avril prochain à l'entrée des bureaux de vote. Mais que les Français se rassurent, il n'en est rien. Pour commencer, le fait de devoir se munir impérativement d'un pass sanitaire pour aller voter ne figure pas dans le projet de loi Vigilance sanitaire, votée vendredi au palais Bourbon. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avait assuré en octobre dernier déjà que le pass sanitaire ne serait pas réclamé à l'entrée des bureaux de vote. "Si le pass sanitaire devait être réactivé, il ne le serait évidemment pas pour le fait d'aller voter. C'est d'ailleurs constitutionnel. On ne peut pas conditionner la possibilité d'aller voter", avait rappelé Gabriel Attal sur le plateau du Dimanche en politique de France 3, le 3 octobre dernier. Et le porte-parole de dénoncer : "Certains cherchent à agiter cette peur-là."

10:27 - Les stations de ski prêtes à s'adapter au protocole sanitaire Lors de son déplacement en Haute-Savoie samedi 6 novembre, le Premier ministre Jean Castex a dévoilé le protocole sanitaire que le gouvernement a élaboré pour les stations de sports d'hiver. Interrogé sur le sujet ce dimanche 7 novembre au matin, sur LCI, Alexandre Maulin, le président des Domaines skiables de France, n'a pu cacher son enthousiasme, insistant sur la clarté de la feuille de route délivrée. Conscient du risque que représenterait une nouvelle flambée de l'épidémie, il a déclaré : "Aujourd'hui, on vit dans une pandémie et on doit s'adapter pour donner du plaisir aux gens sur les pistes de ski. Vous allez avoir cinq minutes de masque à la montée et ensuite, vous allez profiter d'une longue descente pendant lesquelles vous allez pouvoir respirer le bon air de la montagne."

09:50 - Le pass sanitaire bientôt obligatoire sur les pistes de ski ? C'est la grosse information de ce week-end à retenir concernant le pass sanitaire. Samedi 6 novembre, lors d'un déplacement en Haute-Savoie, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le pass sanitaire pourrait finalement être rendu obligatoire dans les stations de sports d'hiver. Une condition à cela : que le taux d'incidence national repasse au-dessus des 200 cas pour 100 000 habitants. À cette heure-ci, pas d'inquiétude à l'horizon, le taux s'élevait samedi à 65,62 cas pour 100 000 habitants. Néanmoins, une reprise épidémique est constatée dans le pays depuis plusieurs jours maintenant. Dans ces circonstances, Jean Castex a fait savoir samedi matin également que le masque va être obligatoire dans les remontées mécaniques ainsi que dans leurs files d'attente.

09:20 - La prolongation du pass sanitaire, une mesure "excessive" selon Arnaud Montebourg Arnaud Montebourg était l'invité du Grand Jury de RTL, LCI et du Figaro ce dimanche 7 novembre. Le candidat à la présidentielle 2022 est revenu sur la prolongation du recours au pass sanitaire, votée vendredi 5 novembre à l'Assemblée nationale. Une décision "excessive" selon lui. Et tandis que de nombreux Français redoutent que le pass sanitaire soit bientôt conditionné à une troisième injection de vaccin contre le coronavirus, Arnaud Montebourg a déploré le fait qu'"on est allé très loin dans les atteintes aux libertés". D'après lui, "il faut maintenant veiller à proportionner les résultats sanitaires avec les atteintes aux libertés." Et le candidat de dénoncer : "Les libertés ne sont pas à la disposition du pouvoir, elles sont un équilibrage permanent entre des contraintes collectives et des droits individuels." Celui qui affirme qu'il n'aurait pas voté la prolongation du pass sanitaire a appelé à "revenir maintenant à la normale" et à "cet équilibre dans la société entre liberté et responsabilité".

08:40 - "Une question de cohérence" à ce que la troisième dose soit liée au pass "C’est une question de cohérence. Si au bout d’un certain temps, le vaccin n’est plus actif et qu’il faut une dose de rappel, il y a une certaine logique à le lier au pass sanitaire”, a expliqué à France Info samedi la présidente de la commission des lois à l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

08:19 - Les français redoutent la troisième dose pour tous Les Français ont peur que le pass sanitaire soit conditionné à une troisième dose. L'annonce de la future allocution d'Emmanuel Macron a eu un effet inattendu. Doctolib a ainsi confirmé qu'il avait vu son nombre de réservations pour une troisième injection de vaccin anti-Covid exploser.

07:50 - Regain de mobilisation des anti-pass Samedi 6 novembre, de nouvelles mobilisations contre le pass sanitaire se sont tenues un peu partout en France. Des débordements ont émaillé la manifestation de Belfort. Des individus ont notamment tenté d’entrer dans les locaux du quotidien régional L’Est Républicain. Ils ont taggué "collabo" dans le hall de l'agence. Les manifestants ont ensuite dégradé la Caisse primaire d'assurance maladie et ont fait irruption dans une bibliothèque. Des riverains ont d'ores et déjà déposé plainte. Au-delà de ces violences, le mouvement des anti-pass a connu un regain de mobilisation ce week-end puisqu’ils étaient 29 000 selon le ministère de l’Intérieur à défiler dans les rues françaises, contre 25 000 le samedi précédent.