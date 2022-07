"Pass sanitaire : remplacé par un certificat sanitaire aux frontières"

PASS SANITAIRE. Mardi 26 juillet 2022, un nouveau texte de loi sanitaire a été voté. Celui-ci prévoit notamment la mise en place d'un certificat sanitaire de voyage pour se préserver du Covid. Que devient le pass sanitaire tel qu'on le connaît ?

[Mise à jour le 27 juillet 2022 à 13h10] Le nouveau projet de loi sanitaire dit "de veille et de sécurité sanitaire", incluant des dispositions pour un retour partiel du pass sanitaire, a été adopté définitivement par le Sénat le 26 juillet 2022 et entre en vigueur le 1er août. Dans sa version retouchée par les sénateurs, l'article 2 prévoit un recours partiel au pass sanitaire uniquement aux frontières de la France métropolitaine en cas de nouveau variant, sous le nom de "certificat sanitaire de voyage". Un contrôle similaire pour les voyageurs à destination des DOM-TOM pourrait être envisagé uniquement en cas de "risque de saturation" du système de santé ultramarin. Il ne s'agit donc pas d'un retour du pass vaccinal aux frontières à proprement parler.

Le pass sanitaire tel qu'on l'a connu aux frontières du pays n'est plus. Un nouveau dispositif a été mis en place par le gouvernement pour gérer l'épidémie de Covid-19 en cas d'apparition d'un nouveau variant à compter du 1er août 2022 jusqu'au 31 janvier 2023, encadré par la nouvelle loi dit "de veille et de sécurité sanitaire". Ainsi, l'exécutif pourra demander un certificat sanitaire de voyage aux frontières de la France métropolitaine. Il pourra également être demandé dans les DOM-TOM, seulement en cas de saturation du système de santé local.

Le pass sanitaire impliquait trois preuves (schéma vaccinal complet, certificat de rétablissement du Covid-19 ou test négatif au Covid-19). Or, le dispositif qui le remplace aux frontières de la France à compter du 1er août 2022, appelé certificat sanitaire de voyage, consiste uniquement en un test de dépistage du Covid-19 pour les voyageurs en provenance des pays étrangers, sans faire mention de vaccination obligatoire ou de rétablissement au Covid-19 et sous réserve qu'un nouveau variant dangereux ait fait son apparition.

Dans quels lieux est actuellement maintenu le pass sanitaire ?

Depuis le 14 mars 2022, le pass sanitaire est maintenu uniquement dans les maisons de retraite, les EHPAD, les établissements hospitaliers et les établissements accueillant les personnes en situation de handicap, "sauf en cas d'urgence", pour tous patients ou accompagnants. Il est à noter que l'obligation vaccinale reste la règle pour les soignants.

L'accès aux établissements de santé et services médico-sociaux est conditionné au pass sanitaire (schéma vaccinal complet, test négatif au Covid-19 ou certificat de rétablissement) pour les malades et les accompagnateurs, sauf bien sûr aux urgences, où aucun pass n'est demandé.

A partir de quel âge s'applique le pass sanitaire ?

Le pass sanitaire s'applique aux Français à partir de 12 ans, uniquement pour se rendre dans les établissements de santé, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap ou âgée ou les établissements médico-sociaux.

Il existe trois possibilités pour obtenir le pass sanitaire : la première est d'avoir un schéma vaccinal complet. Il est constitué de deux doses nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, d'une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson, auxquels on ajoute une dose de rappel 4 mois après la 2e injection, sauf pour les personnes qui ont déjà contracté le Covid-19, ou les mineurs. Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 28 jours pour Johnson & Johnson). La seconde est d'avoir un certificat de rétablissement du Covid-19 datant de moins de 4 mois. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner, la présentation d'un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures est nécessaire.

Quels tests pour obtenir un pass sanitaire valide ?

Les tests PCR, antigénique ou les autotests sous supervision d'un professionnel de santé de 24 heures depuis la date de prélèvement permettent d'obtenir un pass sanitaire. Ces tests sont gratuits pour les Français qui disposent d'un schéma vaccinal complet et pour "les personnes mineures, celles disposant d'une contre-indication à la vaccination, celles identifiées dans le cadre du contact tracing fait par l'Assurance maladie ou TousAntiCovid ou encore celles présentant une prescription médicale ou ayant un certificat de rétablissement de moins de six mois", précise la Direction générale de la Santé. Seules les personnes non vaccinées ou dont le schéma vaccinal n'est pas complet doivent payer 3, 35 euros pour un autotest réalisé en pharmacie, 20 euros pour un test antigénique ou 44 euros pour un test PCR.