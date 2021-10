"Pass sanitaire : sa prolongation adoptée à l'Assemblée"

PASS SANITAIRE. Le texte de loi sur la prolongation du pass sanitaire a été adopté à l'Assemblée nationale, donnant la possibilité au gouvernement d'y recourir jusqu'au 31 juillet 2022. Les députés de l'opposition ont contesté ce délai jugé trop long.

09:09 - Un point étape prévu au plus tard le 28 février Le texte de loi de loi "Vigilance sanitaire" prévoit un point d'étape sur les mesures prises au minimum dans trois mois après sa publication et "au plus tard le 28 février 2022", au cours duquel le gouvernement proposerait un "rapport" au Parlement, "précisant les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines d'entre elles sur tout ou partie du territoire national". 08:43 - Un allègement du pass sanitaire toujours possible à la mi-novembre Le ministre de la Santé a toutefois souligné que si cet article 2 du texte de loi "Vigilance sanitaire" permet de maintenir le pass sanitaire "si la situation l'exige", "la perspective d'allègement du pass" sanitaire demeure et sera "examinée à la mi-novembre". 08:22 - Les critères d'adoption du pass sanitaire voulus par le gouvernement Pour justifier le recours au pass sanitaire jusqu'à l'été 2022, La République En Marche a listé les critères de son adoption : taux de vaccination, taux de positivité des tests de dépistage, taux d’incidence ou de saturation des lits de réanimation, avec des niveaux qui ne sont pas encore définis. 08:00 - La prolongation du pass sanitaire adoptée à l'Assemblée nationale à une voix près L'article 2 du texte de loi sur la "vigilance sanitaire", portant sur la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été 2022, a été adopté hier soir à l'Assemblée nationale, à 74 voix pour et 73 contre. Vigilance sanitaire : les députés adoptent l'article 2 du texte (74 pour, 73 contre).

> Cet article ouvre la possibilité, si la situation sanitaire l'exigeait, de prolonger le #PasseSanitaire jusqu'au 31 juillet 2022.#DirectAN pic.twitter.com/9TJXzlxdC8 Prolongation du pass sanitaire adopté à l'Assemblée — LCP (@LCP) October 20, 2021 20/10/21 - 23:16 - Les députés adoptent de justesse l'article 2 permettant la prolongation du pass sanitaire FIN DU DIRECT - Mercredi, en fin de soirée, les députés ont finalement adopté, à une très courte majorité (74 pour, 73 contre), l'article 2 du texte "Vigilance sanitaire", rapporte LCP. Pour rappel, ledit article ouvre la possibilité, dans le cas où la situation sanitaire se dégraderait, de prolonger le fameux pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. 20/10/21 - 22:17 - "Celui qui devrait être suspendu, c'est vous" : le coup de gueule d'Éric Coquerel contre Olivier Véran C'était couru d'avance, c'est désormais officiel : le pass sanitaire fait des étincelles à l'Assemblée nationale. En témoigne le coup de gueule d'Éric Coquerel, député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, ce mercredi soir, qui a pointé les incohérences du gouvernement tout au long de la crise sanitaire. Extrait : .@ericcoquerel fustige la politique sanitaire menée par @olivierveran, pointant ses incohérences. "Celui qui devrait être suspendu, c'est vous."#DirectAN #PasseSanitaire pic.twitter.com/NR3pb6rjwa — LCP (@LCP) October 20, 2021 20/10/21 - 21:19 - Le ministre de la Santé s'emporte contre les députés ultra-marins Après avoir énuméré différentes règles à respecter pour se rendre ou revenir des territoires ultra-marins, le ministre de la Santé a remarqué, alors que plusieurs représentants de ces territoires s'agaçaient dans l'hémicycle : "Vous avez autant de règles qu'il y a de territoires ultra-marins concernés en fonction de la situation épidémique propre à chaque territoire. [...] Encore une fois, avant de nous dire qu'on ne s'intéresse pas la main sur le cœur aux territoires ultra-marins alors que, madame, j'étais dans les hôpitaux martiniquais cet été, et que j'aimerais beaucoup que chacun ici mette la même intention pour critiquer le gouvernement que pour demander à tous les élus locaux dans les territoires ultra-marins d'appeler à la vaccination massive de la population. Parce que c'est à ce prix qu'on sauvera des vies." Et Olivier Véran de conclure, sous les applaudissements de la majorité : "Sortez de l'hypocrisie, sortez de vos postures et arrêtez vos leçons !"

Alors que la fin du pass sanitaire était prévue le 15 novembre, au travers du texte de loi "Vigilance sanitaire" adopté à l'Assemblée nationale, le gouvernement se laisser "la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022", car un "désarmement sanitaire serait plus que précipité", en raison du "risque non négligeable de reprise épidémique", a affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Le texte de loi "Vigilance sanitaire" prévoit un point d'étape sur les mesures prises au minimum dans trois mois après sa publication et "au plus tard le 28 février 2022", au cours duquel le gouvernement proposerait un "rapport" au Parlement, "précisant les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines d'entre elles sur tout ou partie du territoire national". Le texte de loi de prolongation du pass sanitaire prévoit également de durcir les sanctions en cas de fraude au pass sanitaire, infligeant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amendes.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a néanmoins précisé que si le texte de loi du pass sanitaire prolonge le dispositif jusqu'à l'été 2022, le recours à son utilisation ne sera pas systématique. Interrogé dans l'émission "Dimanche en politique", sur France 3, il a précisé que l'exécutif ne "souhaite pas prolonger le pass sanitaire jusqu'à l'été". Il souhaite au contraire "s'en débarrasser le plus vite possible".

Si fin du pass sanitaire il y aura, elle se fera progressivement entre le 15 novembre et la fin de l'année 2021, selon les propos du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal le 7 octobre à l'issue du Conseil de Défense, afin de "vérifier l'absence d'effet de la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle, et du retour de conditions climatiques favorables à la circulation du virus", et d'attendre l'effet de la 3e dose de rappel du vaccin anti-Covid.

Dans son avis publié le 6 octobre et retenu par le gouvernement, le Conseil scientifique envisage les limites possibles du succès actuel, relevant notamment que "la saison automnale et hivernale est propice à la circulation et à la transmission des coronavirus en Europe, possiblement favorisée par un relâchement des mesures barrières et le regroupement des personnes en milieu clos avec aération insuffisante". Mais il considère que "l'objectif est de ne plus utiliser à terme le pass sanitaire lorsque la situation épidémiologique ne le justifiera plus". "Ni le pass sanitaire ni le masque ne sont éternels", avait conclu Gabriel Attal en conférence de presse le 7 octobre.

Alors que le ministre de la Santé Olivier Véran avait affirmé au mois d'août dernier en conférence de presse que "la troisième dose n'aura pas d'impact sur le pass sanitaire" pour la personne éligible à une dose de rappel (soit les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes à risques, les résidents en Ehpad, les personnes immunodéprimées, les personnes vaccinées avec Johnson & Johnson) jeudi 14 octobre, au micro d'Europe 1, la ministre du Travail Elisabeth Borne n'a pourtant pas exclu la possibilité de supprimer le pass sanitaire aux personnes qui la refuseraient. "Quand vous êtes une personne âgée vulnérable, vaccinée depuis plus de six mois, c'est vraiment très important", s'est-elle justifiée.

Une position à laquelle le porte-parole du gouvernement s'est également rallié, mardi 19 octobre, sur les ondes de RTL. Déplorant le fait qu'"aux alentours de six mois après la deuxième dose, six millions de personnes sont éligibles" et que "sur ces six millions, seules deux millions de personnes ont eu recours au rappel", soit "trop peu", Gabriel Attal a affirmé que "rien n'est exclu" au sujet d'un éventuel conditionnement de l'obtention du pass sanitaire à cette troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Évoquant "une possibilité", le porte-parole du gouvernement a toutefois indiqué qu'aucune décision "n'a été prise en ce sens aujourd'hui".

Ce jeudi 14 octobre 2021, le président du Conseil Scientifique Jean-François Delfraissy a donné une longue interview au journal Le Monde, au cours de laquelle il a confirmé que "le gouvernement a choisi un allègement progressif des mesures de restriction", dont "un arrêt du pass sanitaire dans certains lieux à partir du 15 novembre plutôt que tout de suite". Ce choix qui a suivi l'avis du Conseil scientifique "s'explique en partie par le très haut niveau de vaccination en France et par la très grande efficacité des vaccins, d'ampleur inattendue", s'est expliqué Jean-François Delfraissy.

Les musées, les théâtres, les terrasses des restaurants et les hôtels pourraient-ils être concernés ? "Dès que ce sera possible, nous lèverons le pass sanitaire" dans les lieux culturels, a déclaré ce jeudi Roselyne Bachelot sur BFMTV. En attendant, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a tenu à préciser que lors des élections présidentielles de 2022, le pass sanitaire "ne serait pas nécessaire pour aller voter". Et son utilisation ne sera pour le moment pas obligatoire dans les stations de ski cet hiver, tout comme il a disparu dans tous les grands centres commerciaux de France.

Alors que les premières pistes de ski ont ouvert, notamment à Tignes, les remontées mécaniques des stations de ski ne sont pas soumises à l'obligation de présenter un pass sanitaire. "À ce stade, le pass sanitaire n'est pas exigé sur les remontées mécaniques" a assuré le secrétaire d'Etat au Tourisme invité de BFM TV le vendredi 15 octobre. Mais la prudence est de mise durant toute la saison hivernale 2021/2022. Le secrétaire d'État chargé du tourisme a indiqué à Sud Radio le 19 octobre que face à la légère hausse épidémique de Covid-19, une réflexion est en cours sur la possibilité d'une obligation du pass sanitaire : "il faut ne pas l'exclure parce que le pass, c'est ce qui permet de rester ouvert quoi qu'il arrive", estime-t-il. "On se pose la question et on apportera la réponse prochainement", a-t-il ajouté. En dehors des pistes, le pass sanitaire est obligatoire dans les restaurants, bars et hôtels des stations de ski, comme d'habitude.

Depuis la mi-septembre 2021, le pass sanitaire n'est plus obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² car dans tous les départements, les indicateurs épidémiologiques de Covid-19 sont au vert. La règle était que le pass sanitaire était seulement obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² situés dans les départements où le taux d'incidence de l'épidémie dépassait les 200 pour 100 000 habitants sur une semaine, ce qui n'est plus le cas.

Il existe trois possibilités : la première est d'avoir un schéma vaccinal complet. Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 28 jours pour Johnson & Johnson). La seconde est d'avoir un certificat de rétablissement du Covid-19. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui n'auraient pas encore reçu leurs deux doses, la présentation d'un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures est nécessaire.

Alors que près de 4 millions de tests sont effectués par semaine, depuis vendredi 15 octobre 2021, les tests PCR ou les tests antigéniques négatifs de moins de 72 heures ne sont plus systématiquement pris en charge par l'Assurance maladie. Les tests dits "de confort" ne sont plus remboursés, le gouvernement souhaitant amener à la vaccination les personnes qui continuent à se faire tester régulièrement pour obtenir un pass sanitaire, que ce soit pour se rendre au restaurant, au cinéma ou au théâtre par exemple. Près de 7 millions d'adultes de France métropolitaine sont concernés, partiellement ou non vaccinés.

Pour obtenir des tests RT-PCR ou antigéniques gratuits, c'est-à-dire pris en charge par l'Assurance maladie, il faut se trouver dans l'une de ces 6 situations :

obtenir une prescription médicale délivrée par un médecin ou une sage-femme , valable 48 heures et non-renouvelable .

, . être mineur : il suffit de présenter une pièce d'identité avant de se faire tester.

: il suffit de présenter une pièce d'identité avant de se faire tester. être identifié dans le cadre d'un contact-tracing : il faut présenter le justificatif de contact à risque envoyé par mail ou par SMS par l'Assurance maladie "pour une prise en charge au 1er et au 7ème jours".

: il faut présenter le justificatif de contact à risque envoyé par mail ou par SMS par l'Assurance maladie "pour une prise en charge au 1er et au 7ème jours". être déjà vacciné du Covid-19 : il suffit de présenter un certificat de vaccination (schéma complet) au professionnel de santé. Le ministère de la Santé précise qu'il peut être présenté "sous forme d'un QR papier ou numérique via l'application TousAntiCovid". Le professionnel de santé vérifie l'authenticité de la preuve via l'application "TAC Vérif+", qui fournit des informations détaillées accessibles uniquement aux personnels de santé habilités.

: il suffit de présenter un certificat de vaccination (schéma complet) au professionnel de santé. Le ministère de la Santé précise qu'il peut être présenté "sous forme d'un QR papier ou numérique via l'application TousAntiCovid". Le professionnel de santé vérifie l'authenticité de la preuve via l'application "TAC Vérif+", qui fournit des informations détaillées accessibles uniquement aux personnels de santé habilités. être rétabli du Covid-19 : il suffit de présenter un certificat de rétablissement.

: il suffit de présenter un certificat de rétablissement. avoir une contre-indication vaccinale

participer à une opération de dépistage collectif : il faut présenter le document de prise en charge remis.

"Pour les tests RT-PCR, réalisés par des laboratoires de biologie médicale, le tarif de référence est de 43,89 euros" explique le ministère de la Santé dans un communiqué. Pour les tests antigéniques, le tarif en cabinet varie de 22,02 € (laboratoire de Biologie médicale) à 45,11 € (consultation chez le médecin ou la sage-femme). Le tarif à domicile varie de 29,01 € (infirmier) à 29,45 € (masseur-kiné).

Selon le communiqué du ministère de la Santé publié le 8 octobre, "à compter du 15 octobre, les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnel de santé ne seront plus reconnus comme preuve pour le pass sanitaire. Ce dispositif avait en effet été déployé temporairement au cours de l'été, afin d'accompagner l'extension de l'utilisation du passe sanitaire".

Depuis le 30 septembre, le gouvernement a fait savoir qu'il s'applique également aux mineurs de 12 à 17 ans. Les adolescents âgés de 12 ans et 2 mois à 17 ans doivent être munis du pass sanitaire, au même titre que leurs ainés, pour se rendre au restaurant, au cinéma, mais aussi à leur cours de basket, gym ou natation, dans le cadre d'activités de loisirs comme extra-scolaires.

Le pass sanitaire est téléchargeable sur le site de l'Assurance maladie en version bilingue (français-anglais) pour les personnes vaccinées, mais également sur le portail SI-DEP, à l'aide du lien sécurisé reçu par SMS ou e-mail pour les personnes ayant réalisé un test négatif ou d'immunité au Covid-19. Pour les Français souhaitant utiliser la version numérique du pass sanitaire, ils l'importent dans la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Si la lecture du pass assurée par les autorités de contrôles "se fait par un lecteur numérique, chacun est libre de présenter la version papier de son pass", précise toutefois Bercy dans un communiqué de presse. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de votre centre de vaccination pour récupérer le document au format papier.

Les adolescents de 12 ans et deux mois à 17 ans, tout comme les adultes, doivent être munis d'un pass sanitaire pour se rendre dans les lieux suivants :

Restaurants, cafés et bars : Le pass sanitaire doit être présenté pour accéder aux cafés bars et restaurants, y compris les terrasses.

: Le pass sanitaire doit être présenté pour accéder aux cafés bars et restaurants, y compris les terrasses. Hôtels : les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass sanitaire. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass sanitaire, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour.

: les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass sanitaire. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass sanitaire, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour. Les salles de sport ou piscines : le pass sanitaire est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs accueillant plus de cinquante personnes, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures.