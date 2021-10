"Pass sanitaire : sa prolongation limitée par un vote du Sénat ?"

PASS SANITAIRE. Le Sénat doit examiner le texte de loi sur le pass sanitaire ce jeudi 28 octobre 2021. Sa date de prolongation validée à l'Assemblée nationale est contestée. Le Sénat souhaite la fixer à fin février 2022.

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:16 - Des allégements du pass sanitaire trop précipités, selon Gabriel Attal La date du 15 novembre entraînera-t-elle un assouplissement des mesures concernant le pass sanitaire ? D'après le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, il est trop tôt pour ces considérations face à la reprise de l'épidémie en France. "Je ne vois pas comment une adaptation du pass sanitaire pourrait intervenir dès le 15 novembre", avait déjà indiqué le porte-parole au début du mois d'octobre. 11:00 - Les contaminations à la hausse, une date de fin du pass sanitaire qui s'éloigne Le scénario d'une nouvelle flambée épidémique de Covid-19 est-il à craindre à l'approche de l'hiver ? Le taux d'incidence global a dépassé la moyenne de 50 cas pour 100 000 habitants. En savoir plus sur l'évolution actuelle de l'épidémie. 10:43 - Les amendements du Sénat bientôt examinés Les amendements déposés par la droite sénatoriale sont examinés mercredi 27 octobre en commission, puis jeudi 28 octobre en séance publique. 10:27 - Et si on enlevait son masque en entreprise grâce au pass sanitaire ? Terminé le masque en entreprise ? Pas si vite ! Alors que l'Italie a rendu obligatoire le pass sanitaire en entreprise, la France ne risque pas de prendre de telles mesures tout de suite. C'est du moins ce qu'a laissé entendre la ministre du Travail Elisabeth Borne dans une interview accordée au Parisien, vendredi 22 octobre. "Imposer le pass sanitaire à l'ensemble des salariés pour aller travailler n'est pas quelque chose d'anodin. Cela représente une contrainte forte, bien plus que de le demander pour aller au restaurant ou au cinéma", a expliqué la ministre. Avant de conclure : "L'heure de retirer le masque en entreprise n'est donc pas encore arrivée. Mais elle viendra". 10:17 - Le pass sanitaire de moins en moins contrôlé depuis la rentrée C'est une révélation quelque peu étonnante faite par RTL hier. D'après nos confrères, les policiers et gendarmes ont effectué 6 fois moins de contrôle du pass sanitaire dans les restaurants. Depuis la mise en place du pass sanitaire en France, 240 000 personnes ont été contrôlées, entrainant 2 253 verbalisations. Mais comme le révèle RTL, cette tendance est nettement à la baisse depuis la rentrée de septembre. 10:00 - Le pass sanitaire soumis à un seuil de couverture vaccinale ? Dans la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 octobre 2021, l’Assemblée nationale a adopté le texte de loi sur la prolongation du pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022, par 74 voix contre 73. Mais le sénateur Les Républicains de la Manche Philippe Bas a déposé, ce lundi 25 octobre, une série d'amendements s'opposant à ce délai de prolongation et à son utilisation, qui selon lui n'est plus justifiée. Il entend soumettre l'utilisation du pass sanitaire à un seuil de couverture vaccinale, soit dans les territoires où moins de 75 % de la population totale est complètement vaccinée, et dans lesquels on constate une circulation active du virus, "mesurée par un taux d'incidence élevé". 09:45 - Une fin du pass sanitaire le 28 février ? Le sénateur Les Républicains Philippe Bas, rapporteur du projet de loi au Sénat, a annoncé vouloir limiter la prolongation du pass sanitaire au 28 février 2022. "Nous considérons que trois mois et demi ça va, huit mois et demi, c'est trop" a-t-il déclaré lundi au Parisien, ajoutant qu'il s'agit de "restrictions aux libertés fondamentales, on peut l'accepter quand il n'y a pas d'autres moyens de lutter contre la crise, mais seulement pour une durée limitée permettant le contrôle effectif du Parlement".

Alors que la fin du pass sanitaire était prévue pour le 15 novembre, au travers du texte de loi "Vigilance sanitaire" adopté à l'Assemblée nationale, le gouvernement se laisser "la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022", car un "désarmement sanitaire serait plus que précipité", en raison du "risque non négligeable de reprise épidémique", a affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Le texte de loi "Vigilance sanitaire" prévoit un point d'étape sur les mesures prises au minimum dans trois mois après sa publication et "au plus tard le 28 février 2022", au cours duquel le gouvernement proposerait un "rapport" au Parlement, "précisant les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines d'entre elles sur tout ou partie du territoire national". Le texte de loi de prolongation du pass sanitaire prévoit également de durcir les sanctions en cas de fraude au pass sanitaire, infligeant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amendes.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a néanmoins précisé que si le texte de loi du pass sanitaire prolonge le dispositif jusqu'à l'été 2022, le recours à son utilisation ne sera pas systématique. Interrogé dans l'émission "Dimanche en politique", sur France 3, il a précisé que l'exécutif ne "souhaite pas prolonger le pass sanitaire jusqu'à l'été". Il souhaite au contraire "s'en débarrasser le plus vite possible".

La fin du pass sanitaire n'aura pas lieu dans les semaines à venir, alors que son utilisation prolongée jusqu'à l'été a été votée à l'Assemblée nationale. Bien qu'"il ne s’agisse pas de dire" que le pass sanitaire sera "nécessairement prolongé de manière permanente jusqu’à cette date" du 31 juillet, le gouvernement souhaite avoir la possibilité d’y recourir, selon les propos du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal rapportés par l'AFP. Mais alors que l'on constate une reprise de l'épidémie de Covid-19 un peu partout en Europe, Gabriel Attal a déclaré, à l’issue du conseil des ministres du mercredi 20 octobre, qu'"aujourd’hui, vu la situation", il ne voit "pas comment une adaptation pourrait intervenir au 15 novembre".

La troisième dose n'est pas encore obligatoire pour conserver son pass sanitaire, bien que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ait assuré que l'idée "fait son chemin". Cette dose de rappel ne concerne par ailleurs pour le moment que les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes à risques, les résidents en Ehpad, les personnes immunodéprimées et les personnes vaccinées avec Johnson & Johnson. Un éventuel conditionnement de l'obtention du pass sanitaire à cette troisième dose de vaccin contre le Covid-19 est une option à l'étude selon le Premier ministre Jean Castex, qui a affirmé lundi 18 octobre que "les conditions pour bénéficier du pass sont fixées par la HAS (Haute Autorité de Santé)".

Il existe trois possibilités pour obtenir le pass sanitaire : la première est d'avoir un schéma vaccinal complet. Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 28 jours pour Johnson & Johnson). La seconde est d'avoir un certificat de rétablissement du Covid-19. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui n'auraient pas encore reçu leurs deux doses, la présentation d'un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures est nécessaire.

Alors que près de 4 millions de tests sont effectués par semaine, depuis vendredi 15 octobre 2021, les tests PCR ou les tests antigéniques négatifs de moins de 72 heures ne sont plus systématiquement pris en charge par l'Assurance maladie. Les tests dits "de confort" ne sont plus remboursés, le gouvernement souhaitant amener à la vaccination les personnes qui continuent à se faire tester régulièrement pour obtenir un pass sanitaire, que ce soit pour se rendre au restaurant, au cinéma ou au théâtre par exemple. Près de 7 millions d'adultes de France métropolitaine sont concernés, partiellement ou non vaccinés.

Pour obtenir des tests RT-PCR ou antigéniques gratuits, c'est-à-dire pris en charge par l'Assurance maladie, il faut se trouver dans l'une de ces 6 situations :

obtenir une prescription médicale délivrée par un médecin ou une sage-femme , valable 48 heures et non-renouvelable .

, . être mineur : il suffit de présenter une pièce d'identité avant de se faire tester.

: il suffit de présenter une pièce d'identité avant de se faire tester. être identifié dans le cadre d'un contact-tracing : il faut présenter le justificatif de contact à risque envoyé par mail ou par SMS par l'Assurance maladie "pour une prise en charge au 1er et au 7ème jours".

: il faut présenter le justificatif de contact à risque envoyé par mail ou par SMS par l'Assurance maladie "pour une prise en charge au 1er et au 7ème jours". être déjà vacciné du Covid-19 : il suffit de présenter un certificat de vaccination (schéma complet) au professionnel de santé. Le ministère de la Santé précise qu'il peut être présenté "sous forme d'un QR papier ou numérique via l'application TousAntiCovid". Le professionnel de santé vérifie l'authenticité de la preuve via l'application "TAC Vérif+", qui fournit des informations détaillées accessibles uniquement aux personnels de santé habilités.

: il suffit de présenter un certificat de vaccination (schéma complet) au professionnel de santé. Le ministère de la Santé précise qu'il peut être présenté "sous forme d'un QR papier ou numérique via l'application TousAntiCovid". Le professionnel de santé vérifie l'authenticité de la preuve via l'application "TAC Vérif+", qui fournit des informations détaillées accessibles uniquement aux personnels de santé habilités. être rétabli du Covid-19 : il suffit de présenter un certificat de rétablissement.

: il suffit de présenter un certificat de rétablissement. avoir une contre-indication vaccinale

participer à une opération de dépistage collectif : il faut présenter le document de prise en charge remis.

"Pour les tests RT-PCR, réalisés par des laboratoires de biologie médicale, le tarif de référence est de 43,89 euros" explique le ministère de la Santé dans un communiqué. Pour les tests antigéniques, le tarif en cabinet varie de 22,02 € (laboratoire de Biologie médicale) à 45,11 € (consultation chez le médecin ou la sage-femme). Le tarif à domicile varie de 29,01 € (infirmier) à 29,45 € (masseur-kiné).

Selon le communiqué du ministère de la Santé publié le 8 octobre, "à compter du 15 octobre, les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnel de santé ne seront plus reconnus comme preuve pour le pass sanitaire. Ce dispositif avait en effet été déployé temporairement au cours de l'été, afin d'accompagner l'extension de l'utilisation du pass sanitaire".

Depuis le 30 septembre, le gouvernement a fait savoir que le pass sanitaire s'applique également aux mineurs de 12 à 17 ans. Les adolescents âgés de 12 ans et 2 mois à 17 ans doivent être munis du pass sanitaire, au même titre que leurs ainés, pour se rendre au restaurant, au cinéma, mais aussi à leur cours de basket, gym ou natation, dans le cadre d'activités de loisirs comme extra-scolaires.

Le pass sanitaire est téléchargeable sur le site de l'Assurance maladie en version bilingue (français-anglais) pour les personnes vaccinées, mais également sur le portail SI-DEP, à l'aide du lien sécurisé reçu par SMS ou e-mail pour les personnes ayant réalisé un test négatif ou d'immunité au Covid-19. Pour les Français souhaitant utiliser la version numérique du pass sanitaire, ils l'importent dans la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Si la lecture du pass assurée par les autorités de contrôles "se fait par un lecteur numérique, chacun est libre de présenter la version papier de son pass", précise toutefois Bercy dans un communiqué de presse. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de votre centre de vaccination pour récupérer le document au format papier.

Les adolescents de 12 ans et deux mois à 17 ans, tout comme les adultes, doivent être munis d'un pass sanitaire pour se rendre dans les lieux suivants :

Restaurants, cafés et bars : Le pass sanitaire doit être présenté pour accéder aux cafés bars et restaurants, y compris les terrasses.

: Le pass sanitaire doit être présenté pour accéder aux cafés bars et restaurants, y compris les terrasses. Hôtels : les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass sanitaire. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass sanitaire, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour.

: les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass sanitaire. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass sanitaire, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour. Les salles de sport ou piscines : le pass sanitaire est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs accueillant plus de cinquante personnes, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures.

Train : le pass sanitaire est exigé dans les trains de longue distance que sont les TGV, Intercités et trains de nuit. Il n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros, bus, ne sont pas concernés).

: le pass sanitaire est exigé dans les trains de longue distance que sont les TGV, Intercités et trains de nuit. Il n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros, bus, ne sont pas concernés). Hôpital : le pass sanitaire est obligatoire pour les patients et les visiteurs dans les hôpitaux et les Ehpad, sauf aux urgences.

: le pass sanitaire est obligatoire pour les patients et les visiteurs dans les hôpitaux et les Ehpad, sauf aux urgences. Musées et monuments : A l' Arc de Triomphe , la Tour Eiffel, le château de Versailles ou tout autres musées et monuments de plus de 50 personnes, le pass sanitaire est requis.

: A l' , la Tour Eiffel, le ou tout autres musées et monuments de plus de 50 personnes, le pass sanitaire est requis. Parcs d'attraction : le pass sanitaire est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme le Parc Astérix , le Futuroscope ou Disneyland Paris .

: le pass sanitaire est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme le , le Futuroscope ou . Concerts et festivals : l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs.

: l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs. Les stades et autres établissements sportifs de plein air : le pass sanitaire est requis pour entrer dans un stade.

: le pass sanitaire est requis pour entrer dans un stade. Cinéma : le pass sanitaire est en vigueur dans les salles de cinéma.

: le pass sanitaire est en vigueur dans les salles de cinéma. Théâtres et autres salles de spectacle : théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass sanitaire est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs.

: théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass sanitaire est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs. Salon et foires : une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass sanitaire. Le pass sanitaire est requis pour les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes.

: une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass sanitaire. Le pass sanitaire est requis pour les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes. Casinos et autres salles de jeux : les activités des casinos, avec ou sans contact, ont repris, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu. Le pass sanitaire est requis lorsque la jauge excède les 50 personnes.

: les activités des casinos, avec ou sans contact, ont repris, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu. Le pass sanitaire est requis lorsque la jauge excède les 50 personnes. Lieux de culte : les établissements de culte "relevant du type V", soit les églises, mosquées, synagogues ou temples, sont soumis au pass sanitaire uniquement dans le cadre d'activités "qui ne présentent pas un caractère cultuel", soit des activités de loisirs comme un concert ou un spectacle, organisées dans ces établissements là. Mais en aucun cas le pass sanitaire n'est exigé durant les cérémonies ou les moments de prière.

: les établissements de culte "relevant du type V", soit les églises, mosquées, synagogues ou temples, sont soumis au pass sanitaire uniquement dans le cadre d'activités "qui ne présentent pas un caractère cultuel", soit des activités de loisirs comme un concert ou un spectacle, organisées dans ces établissements là. Mais en aucun cas le pass sanitaire n'est exigé durant les cérémonies ou les moments de prière. Mariages : si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass sanitaire n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est.

: si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass sanitaire n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est. Croisières en bateau : le pass sanitaire est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents.

: le pass sanitaire est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents. Discothèques : les boîtes de nuit exigent le pass sanitaire depuis le 9 juillet. Le port du masque n'est pas obligatoire ni à l'intérieur, ni à l'extérieur.

: les boîtes de nuit exigent le pass sanitaire depuis le 9 juillet. Le port du masque n'est pas obligatoire ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Voyage : le pass sanitaire est obligatoire pour les liaisons entre la France hexagonale et la Corse ou encore, la France métropolitaine et l'Outre-mer.

Alors que les premières pistes de ski ont ouvert, notamment à Tignes, les remontées mécaniques des stations de ski ne sont pas soumises à l'obligation de présenter un pass sanitaire. "À ce stade, le pass sanitaire n'est pas exigé sur les remontées mécaniques" a assuré le secrétaire d'Etat au Tourisme invité de BFM TV le vendredi 15 octobre. Mais la prudence est de mise durant toute la saison hivernale 2021/2022. Le secrétaire d'État chargé du tourisme a indiqué à Sud Radio le 19 octobre que face à la légère hausse épidémique de Covid-19, une réflexion est en cours sur la possibilité d'une obligation du pass sanitaire : "il faut ne pas l'exclure parce que le pass, c'est ce qui permet de rester ouvert quoi qu'il arrive", estime-t-il. "On se pose la question et on apportera la réponse prochainement", a-t-il ajouté. En dehors des pistes, le pass sanitaire est obligatoire dans les restaurants, bars et hôtels des stations de ski, comme d'habitude.

Depuis la mi-septembre 2021, le pass sanitaire n'est plus obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² car dans tous les départements, les indicateurs épidémiologiques de Covid-19 sont au vert. La règle était que le pass sanitaire était seulement obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² situés dans les départements où le taux d'incidence de l'épidémie dépassait les 200 pour 100 000 habitants sur une semaine, ce qui n'est plus le cas.