"Pass sanitaire : sa prolongation réexaminée à l'Assemblée"

PASS SANITAIRE. Ce mercredi 3 novembre, la prolongation du dispositif anti-Covid 19 est à nouveau examinée à l'Assemblée nationale. Le Sénat plaide pour une territorialisation du pass sanitaire et souhaite avancer la fin du pass sanitaire au 28 février 2022. En cas de désaccord, les députés de la majorité auront le dernier mot.

Sommaire Prolongation du pass sanitaire

Fin du pass sanitaire

Troisième dose

Comment obtenir le pass sanitaire ?

Stations de ski L'essentiel Ce mercredi 3 novembre, le projet de loi Vigilance sanitaire comprenant la prolongation du pass sanitaire est examiné en seconde lecture à l’Assemblée nationale, car députés et sénateurs ne sont pas parvenus à s'accorder sur un texte commun en commission mixte paritaire.

Le projet de loi Vigilance sanitaire repassera jeudi 4 novembre devant le Sénat, avant un vote final de l'Assemblée nationale vendredi 5 novembre au palais Bourbon.

Le Sénat souhaite avancer la prolongation du pass sanitaire au 28 février, contre le 31 juillet 2022 voulu par la majorité, afin de ne pas laisser au gouvernement les pleins pouvoirs pendant les huit prochains mois.

Le Sénat aimerait conditionner l'utilisation du pass sanitaire aux départements n'ayant pas atteint un taux de vaccination de 80%. En France métropolitaine, le pass sanitaire pourrait ainsi être levé au 15 novembre 2021.

Le texte de loi doit être promulgué le 15 novembre 2021, avant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:45 - Faut-il s'attendre à une cinquième vague de Covid-19 ? Les cas de Covid-19 se multiplient en France métropolitaine, notamment dans les départements de l'Aveyron et de la Lozère. "Le virus circule plus, une nouvelle vague est possible cet automne", a affirmé le ministre de la Santé Olivier Véran dans une interview accordée à La Dépêche ce mardi. "Il y a un effet saisonnier très marqué avec la baisse des températures et l’augmentation de l’humidité qui favorisent la multiplication du virus, dont la circulation est accélérée par le fait qu’on sort moins à l’extérieur dans cette période". 11:22 - Impossible "de baisser la garde" selon Olivier Véran Selon le ministre de la Santé Olivier Véran, auditionné la semaine passée par les membres des commissions des lois et des affaires sociales du palais du Luxembourg, il est impossible "de baisser la garde" face au variant Delta, c'est pourquoi le gouvernement souhaite une prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été 2022. Le QR code "a permis de protéger de la fermeture les cafés, les restaurants, les cinémas", s'est-il justifié. "Nous n’avons pas encore suffisamment de recul pour nous priver du pass", avait-il conclu. 10:50 - Trois députés marcheurs ont voté contre le projet de loi actuellement soumis au Parlement Ils sont "seulement" trois. Dans les rangs de la majorité, Pacôme Rupin, Typhanie Degois et Marie-Ange Magne n'ont pas donné d'avis favorable lors de la validation en première lecture du projet de loi actuellement soumis au Parlement. La troisième citée dans la phrase précédente, qui est députée de Haute-Vienne explique : "Moi je n’ai pas changé de convictions. J’étais en accord avec le président de la République et le gouvernement quand ils disaient que ça ne s’appliquerait pas aux activités du quotidien". Il faudra attendre vendredi 5 novembre pour connaître la nouvelle échéance de l'utilisation du pass sanitaire. 10:29 - L'Académie de médecine contre la troisième dose de vaccin incluse dans le pass sanitaire Conditionner l'obtention du pass sanitaire à un rappel vaccinal, comme voulu par le gouvernement, "transgresse le rôle dévolu au pass sanitaire qui était de limiter le risque de transmission du virus et d'inciter la population à se faire vacciner", a estimé l'Académie de médecine dans un communiqué. "Elle induit quelque incertitude sur l'efficacité de la vaccination et suscite une discrimination injustifiée à l'égard des personnes les plus vulnérables qui ont déjà accepté de recevoir les deux premières doses de vaccin", a-t-elle poursuivi. ????COMMUNIQUE Ne pas outrepasser le passe sanitaire



L'@acadmed rappelle la nécessité d’élever la couverture vaccinale de la population à plus de 90%#Vaccination #PasseSanitaire



➡️ https://t.co/TanJD4CfHr via @acadmed pic.twitter.com/d12qF2gLaN L'Académie de médecine s'oppose à la troisième dose de vaccin incluse dans le pass sanitaire— Académie Nationale de Médecine (@acadmed) October 29, 2021 10:03 - Ces Français qui disent "non" à la troisième dose "La troisième dose, ce sera non, surtout si le rappel vaccinal devient obligatoire pour conserver son pass sanitaire", explique une parisienne cadre supérieur âgée de 60 ans, interrogée par L'Express. "Ils ont abusé de nous, il y a une rupture d'égalité, une rupture démocratique entre les citoyens. Je suis pour la liberté vaccinale mais contre le passe sanitaire. Lorsque je me suis fait vacciner, c'était bien avant le pass sanitaire et suis outrée de ce qu'il se passe. Alors, je ne ferai pas cette troisième dose par principe", s'est-elle expliquée au téléphone auprès de nos confrères. 09:39 - Olivier Véran contre la territorialisation du pass sanitaire voulue par le Sénat Bien que le ministre de la Santé ait expliqué qu'il comprenait bien la logique du Sénat, il a annoncé hier dans une interview accordée à La Dépêche que "cela complexifierait beaucoup son application. Surtout sur les zones frontières à la maille régionale ou départementale, cela donnerait des incohérences et un sentiment d’injustice. Dans un département le pass serait demandé pour le restaurant, et dans un autre, à quelques kilomètres, il ne serait pas exigé. Cela ne me paraît pas juste et ce n’est donc pas la voie que nous avons prise". 09:18 - Une reprise épidémique confirmée par la SPF L'agence sanitaire Santé Publique France (SPF) s'alarme de "la reprise épidémique" qui "se confirme" en France et qui commence à se dessiner dans les hôpitaux. 08:56 - Christophe Castaner maintient le cap du 31 juillet Le patron des députés La République En Marche Christophe Castaner a fustigé "le comportement de ceux qui voient dans la gestion de la crise sanitaire une opportunité politique". "Nous maintiendrons le cadre actuel, en prorogeant le régime de sortie de la crise sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, avec un contrôle renforcé du Parlement", et en privilégiant "une logique nationale qui peut ensuite se décliner localement", annonce-t-il dans un communiqué. 08:34 - Des recours déposés devant le Conseil Constitutionnel ? Les forces d’opposition (Les Républicains et la gauche) ont prévu des recours auprès du Conseil constitutionnel si le pass sanitaire était étendu jusqu’à l’été prochain. 08:10 - Un échec de la commission mixte paritaire anticipé par le Premier ministre Jean Castex Le Premier ministre avait vu juste. Mardi matin, Jean Castex s'est exprimé face aux députés de la majorité. Il présageait d'ores et déjà que la commission mixte paritaire (CMP) n'aboutisse pas. "Nous ne pourrons pas parvenir à un accord avec le Sénat. Je vous fais confiance pour que vous soyez mobilisés demain (mercredi)", a lancé le Premier ministre, qui a par ailleurs insisté sur sa volonté de disposer de "tous les outils pour faire face à une résurgence de l’épidémie" si celle-ci se présentait. 07:45 - Qui de l'Assemblée nationale ou du Sénat aura le dernier mot ? Le projet de loi "Vigilance sanitaire" qui évoque, entre autres, la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022, retourne à l'Assemblée nationale mercredi. S'en suivra un nouveau tour par le Sénat jeudi. Et dans le cas où les deux chambres ne parviendraient toujours pas à voter pour la même solution, ce sera l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot, avec un ultime vote vendredi. 07:22 - La prolongation du pass sanitaire examinée à nouveau à l'Assemblée nationale Le projet de loi "vigilance sanitaire" repasse ce mercredi devant l'Assemblée nationale. Les députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire hier ne sont pas parvenus à trouver un compromis entre les deux versions du projet de loi Vigilance sanitaire incluant la prolongation du pass sanitaire. Dans sa version du texte remanié, le Sénat souhaite territorialiser l'application du pass sanitaire en limitant son utilisation à un seuil en dessous de 80% du taux vaccination de la population par département, et avancer la date de prolongation au 28 février, tandis que les députés de la majorité souhaitent mettre fin au pass sanitaire le 31 juillet 2022.

Au travers du texte de loi "Vigilance sanitaire" adopté à l'Assemblée nationale la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 octobre 2021, par 74 voix contre 73, le gouvernement souhaite se laisser "la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022", car un "désarmement sanitaire serait plus que précipité", en raison du "risque non négligeable de reprise épidémique", avait affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Mais le Sénat ne l'entend pas ainsi, et propose de limiter le pass sanitaire et l’état d’urgence au 28 février 2022. "Nous n’avons jamais accordé jusqu’à présent des pouvoirs exceptionnels pour huit mois et demi à l’exécutif et nous n’avons aucune raison de le faire", affirme le sénateur LR Philippe Bas, rapporteur du texte de loi. Cette semaine est décisive : la prolongation du pass sanitaire est à nouveau examinée à l'Assemblée nationale puis jeudi au Sénat, avant un ultime vote vendredi au Palais Bourbon.

Alors que le pass sanitaire devait prendre fin initialement au 15 novembre 2021, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le texte de loi prolongeant le pass sanitaire au-delà de cette date. Bien que le pass sanitaire ne sera pas "nécessairement prolongé de manière permanente" jusqu'à sa date de fin, le gouvernement souhaite avoir la possibilité d’y recourir quand cela est nécessaire. Mais la majorité sénatoriale a modifié la copie du gouvernement en soumettant au pass sanitaire les départements au taux de vaccination inférieur à 80 % et un taux d’incidence élevé. Ce qui permettrait à l’ensemble des départements de la France métropolitaine de ne plus avoir recours au dispositif à la mi-novembre. Députés et sénateurs doivent s'accorder avant la promulgation de la loi le 15 novembre 2021.

La troisième dose n'est pas encore obligatoire pour conserver son pass sanitaire, bien que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ait assuré que l'idée "fait son chemin". Cette dose de rappel ne concerne par ailleurs pour le moment que les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes à risques, les résidents en Ehpad, les personnes immunodéprimées et les personnes vaccinées avec Johnson & Johnson. Un éventuel conditionnement de l'obtention du pass sanitaire à cette troisième dose de vaccin contre le Covid-19 est une option à l'étude selon le Premier ministre Jean Castex, qui a affirmé lundi 18 octobre que "les conditions pour bénéficier du pass sont fixées par la HAS (Haute Autorité de Santé)".

Il existe trois possibilités pour obtenir le pass sanitaire : la première est d'avoir un schéma vaccinal complet. Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 28 jours pour Johnson & Johnson). La seconde est d'avoir un certificat de rétablissement du Covid-19. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui n'auraient pas encore reçu leurs deux doses, la présentation d'un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures est nécessaire.

Alors que les premières pistes de ski ont ouvert, notamment à Tignes, les remontées mécaniques des stations de ski ne sont pas soumises à l'obligation de présenter un pass sanitaire. "À ce stade, le pass sanitaire n'est pas exigé sur les remontées mécaniques" a assuré le secrétaire d'Etat au Tourisme invité de BFM TV le vendredi 15 octobre. Mais la prudence est de mise durant toute la saison hivernale 2021/2022. Le secrétaire d'État chargé du tourisme a indiqué à Sud Radio le 19 octobre que face à la légère hausse épidémique de Covid-19, une réflexion est en cours sur la possibilité d'une obligation du pass sanitaire : "il faut ne pas l'exclure parce que le pass, c'est ce qui permet de rester ouvert quoi qu'il arrive", estime-t-il. "On se pose la question et on apportera la réponse prochainement", a-t-il ajouté. En dehors des pistes, le pass sanitaire est obligatoire dans les restaurants, bars et hôtels des stations de ski, comme d'habitude.