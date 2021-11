"Pass sanitaire : un accord sur sa prolongation ?"

PASS SANITAIRE. Ce mardi 2 novembre 2021, sénateurs et députés se réunissent en commission mixte paritaire pour tenter de s'accorder sur une version commune du texte de loi sur la prolongation du pass sanitaire. Le Sénat souhaite avancer la fin du pass sanitaire au 28 février 2022 et le rendre obligatoire en-dessous du seuil de 80% de vaccination au Covid-19.

Sommaire Prolongation du pass sanitaire

Fin du pass sanitaire

Troisième dose

Comment obtenir le pass sanitaire ?

Stations de ski L'essentiel Ce mardi 2 novembre 2021, sept députés et sept sénateurs se réunissent en commission mixte paritaire afin de trouver un compromis entre les deux versions du projet de loi Vigilance sanitaire incluant la prolongation du pass sanitaire.

Le Sénat souhaite prolonger le pass sanitaire jusqu'au 28 février et non jusqu'au 31 juillet 2022 comme le souhaite le gouvernement, afin, notamment, de ne pas enjamber les présidentielles.

Le Sénat souhaite limiter l'utilisation du pass sanitaire à un seuil de 80% du taux vaccination de la population par département, ce qui signifie qu'en France métropolitaine, mais pas en outre-mer, le pass sanitaire pourrait être levé à la mi-novembre 2021.

En cas d'échec de la commission mixte paritaire, un nouvel examen du texte aura lieu mercredi 3 novembre à l’Assemblée nationale puis jeudi 4 novembre au Sénat, avant un vote final vendredi 5 novembre au Palais Bourbon.

Le texte de loi doit être promulgué le 15 novembre 2021, avant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

08:42 - Une fin du pass sanitaire le 28 février ? Le sénateur Les Républicains Philippe Bas, rapporteur du projet de loi au Sénat, a annoncé vouloir limiter la prolongation du pass sanitaire au 28 février 2022. "Nous considérons que trois mois et demi ça va, huit mois et demi, c'est trop" a-t-il déclaré lundi au Parisien, ajoutant qu'il s'agit de "restrictions aux libertés fondamentales, on peut l'accepter quand il n'y a pas d'autres moyens de lutter contre la crise, mais seulement pour une durée limitée permettant le contrôle effectif du Parlement". 08:21 - L'utilisation du pass sanitaire pourrait être conditionnée au seul seuil de vaccination Le Sénat souhaite que le recours au pass sanitaire ne soit possible que dans les départements qui, au 15 novembre, sont situés en-dessous du seuil de 80 % de leur population vaccinée (soit à peu près 90 % des plus de 12 ans). 08:00 - 50 millions de Français disposent d'un schéma vaccinal complet Nouveau cap franchi dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus en France. Vendredi 29 octobre, Santé publique France (SpF) a indiqué que plus de 50 millions de personnes possédaient désormais un schéma vaccinal complet dans l'Hexagone. En d'autres termes, plus de 50 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccins Pfizer/BioNTech, Moderna ou AstraZeneca, une seule s'il s'agissait du Johnson&Johnson, ou trois pour les personnes immunodéprimées ou prioritaires. Dans le détail, ce sont 50 006 445 personnes qui ont désormais un schéma vaccinal complet, ce qui représente 74,2 % de la population française totale. 07:40 - Trois députés marcheurs ont voté contre le projet de loi actuellement soumis au Parlement Ils sont "seulement" trois. Dans les rangs de la majorité, Pacôme Rupin, Typhanie Degois et Marie-Ange Magne n'ont pas donné d'avis favorable lors de la validation en première lecture du projet de loi actuellement soumis au Parlement, rapporte Sud Ouest. La troisième citée dans la phrase précédente, qui est députée de Haute-Vienne explique : "Moi je n’ai pas changé de convictions. J’étais en accord avec le président de la République et le gouvernement quand ils disaient que ça ne s’appliquerait pas aux activités du quotidien". Il faudra probablement attendre vendredi 5 novembre pour connaître la nouvelle échéance de l'utilisation du pass sanitaire. 07:20 - La commission mixte paritaire se réunit ce mardi Ce mardi 2 novembre, la commission mixte paritaire qui est chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi qui porte diverses dispositions de vigilance sanitaire se réunit. L'objectif de cette séance est de trouver un terrain d'entente, sans quoi l'Assemblée nationale et le Sénat devront examiner la loi en deuxième lecture. Il faudra attendre vendredi 5 novembre pour une lecture définitive au Palais Bourbon. Pour l'instant, le pass sanitaire actuel n'est en vigueur que jusqu'au 15 novembre. Le timing est donc serré.

Au travers du texte de loi "Vigilance sanitaire" adopté à l'Assemblée nationale la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 octobre 2021, par 74 voix contre 73, le gouvernement souhaite se laisser "la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022", car un "désarmement sanitaire serait plus que précipité", en raison du "risque non négligeable de reprise épidémique", avait affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Mais le Sénat ne l'entend pas ainsi, et propose de limiter le pass sanitaire et l’état d’urgence au 28 février 2022. "Nous n’avons jamais accordé jusqu’à présent des pouvoirs exceptionnels pour huit mois et demi à l’exécutif et nous n’avons aucune raison de le faire", affirme le sénateur LR Philippe Bas, rapporteur du texte de loi.

Alors que le pass sanitaire devait prendre fin initialement au 15 novembre 2021, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le texte de loi prolongeant le pass sanitaire au-delà de cette date. Bien que le pass sanitaire ne sera pas "nécessairement prolongé de manière permanente" jusqu'à sa date de fin, le gouvernement souhaite avoir la possibilité d’y recourir quand cela est nécessaire. Mais la majorité sénatoriale a modifié la copie du gouvernement en soumettant au pass sanitaire les départements au taux de vaccination inférieur à 80 % et un taux d’incidence élevé. Ce qui permettrait à l’ensemble des départements de la France métropolitaine de ne plus avoir recours au dispositif à la mi-novembre. Députés et sénateurs doivent s'accorder avant la promulgation de la loi le 15 novembre 2021.

La troisième dose n'est pas encore obligatoire pour conserver son pass sanitaire, bien que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ait assuré que l'idée "fait son chemin". Cette dose de rappel ne concerne par ailleurs pour le moment que les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes à risques, les résidents en Ehpad, les personnes immunodéprimées et les personnes vaccinées avec Johnson & Johnson. Un éventuel conditionnement de l'obtention du pass sanitaire à cette troisième dose de vaccin contre le Covid-19 est une option à l'étude selon le Premier ministre Jean Castex, qui a affirmé lundi 18 octobre que "les conditions pour bénéficier du pass sont fixées par la HAS (Haute Autorité de Santé)".

Il existe trois possibilités pour obtenir le pass sanitaire : la première est d'avoir un schéma vaccinal complet. Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 28 jours pour Johnson & Johnson). La seconde est d'avoir un certificat de rétablissement du Covid-19. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui n'auraient pas encore reçu leurs deux doses, la présentation d'un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures est nécessaire.

Alors que les premières pistes de ski ont ouvert, notamment à Tignes, les remontées mécaniques des stations de ski ne sont pas soumises à l'obligation de présenter un pass sanitaire. "À ce stade, le pass sanitaire n'est pas exigé sur les remontées mécaniques" a assuré le secrétaire d'Etat au Tourisme invité de BFM TV le vendredi 15 octobre. Mais la prudence est de mise durant toute la saison hivernale 2021/2022. Le secrétaire d'État chargé du tourisme a indiqué à Sud Radio le 19 octobre que face à la légère hausse épidémique de Covid-19, une réflexion est en cours sur la possibilité d'une obligation du pass sanitaire : "il faut ne pas l'exclure parce que le pass, c'est ce qui permet de rester ouvert quoi qu'il arrive", estime-t-il. "On se pose la question et on apportera la réponse prochainement", a-t-il ajouté. En dehors des pistes, le pass sanitaire est obligatoire dans les restaurants, bars et hôtels des stations de ski, comme d'habitude.