"Pass sanitaire : un fin entre le 15 novembre et fin décembre ?"

PASS SANITAIRE. Si fin du pass sanitaire il y aura, elle se fera progressivement, entre le 15 novembre et la fin de l'année 2021, selon l'avis du Conseil scientifique retenu par le gouvernement.

[Mis à jour le 11 octobre 2021 à 10h45] Le pass sanitaire sera-t-il allégé ou levé au Nouvel An ? "Si adaptation du pass il devrait y avoir, elle ne serait pas envisagée avant le 15 novembre", a expliqué le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil de Défense du jeudi 7 octobre. Une période de préparation à la levée du pass sanitaire serait envisagée entre le 15 novembre et la fin de l'année, afin de "vérifier l'absence d'effet de la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle, et du retour de conditions climatiques favorables à la circulation du virus", et d'attendre l'effet de la 3e dose de rappel du vaccin anti-Covid.

Dans son avis publié jeudi, le Conseil scientifique considère que "l'objectif est de ne plus utiliser à terme le pass sanitaire lorsque la situation épidémiologique ne le justifiera plus". Retenant l'avis du Conseil scientifique, le gouvernement a annoncé que la fin du pass sanitaire se fera "par secteurs d'activité et non par territoires", selon les propos de Gabriel Attal. La territorialisation en fonction d'indicateurs épidémiologiques serait écartée par le Conseil scientifique car elle pourrait "rapidement devenir complexe et peu lisible pour la population". "Ni le pass sanitaire ni le masque ne sont éternels", avait conclu Gabriel Attal en conférence de presse le jeudi 7 octobre.

À l'issue du Conseil des ministres du 29 septembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait indiqué que le projet de loi du gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 prévoyait de maintenir la mesure anti-Covid 19 "jusqu'à l'été" 2022. "Ce que nous voulons et allons proposer au Parlement c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore jusqu'à l'été la possibilité d'y recourir", avait-il précisé, en cas de recrudescence du Covid-19. Le texte de loi, qui a été transmis au Conseil d'Etat, est présenté le mercredi 13 octobre en Conseil des ministres, puis débattu au Parlement.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a tenu à préciser que si le texte de loi du pass sanitaire serait prolongé jusqu'à l'été 2022, le recours à son utilisation ne serait pas systématique. Interrogé dans l'émission "Dimanche en politique", sur France 3, il a précisé que l'exécutif ne "souhaite pas prolonger le pass sanitaire jusqu'à l'été". Il souhaite au contraire "s'en débarrasser le plus vite possible".

Alors que le pass sanitaire était censé prendre fin le 15 novembre, l'Assemblée nationale va examiner le 19 octobre un texte de loi qui doit permettre sa prolongation, après avoir été présenté le 13 octobre en Conseil des ministres. "Nous avons des raisons d'être optimistes, mais les dix-huit mois qui se sont écoulés nous ont montré que nous devions rester prudents. Il faut se donner les moyens pendant encore plusieurs mois de se donner la possibilité de recourir à des mesures, si c'est nécessaire, pour protéger les Français", a justifié Gabriel Attal, "même si notre souhait est de ne pas y recourir".

En attendant, il a tenu à préciser que lors des élections présidentielles de 2022, le pass sanitaire "ne serait pas nécessaire pour aller voter". Et son utilisation ne sera pas non plus obligatoire dans les stations de ski cet hiver, tout comme il a disparu dans tous les grands centres commerciaux de France.

Avec des indicateurs de l'épidémie de Covid au vert, les remontées mécaniques des stations de ski ne seront pas soumises à l'obligation de présenter un pass sanitaire durant la saison hivernale 2021/2022. Une bonne nouvelle qui réjouit l'ensemble de la profession de la montagne.

Vendredi 4 octobre 2021, le secrétaire d'Etat au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne a annoncé une réouverture des stations de ski cet hiver 2021/2022 sans pass sanitaire dans les remontées mécaniques. "Cet hiver, on va skier parce qu'il y a la vaccination, parce que l'épidémie est sous contrôle", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1 ce vendredi 1er octobre. "On va pouvoir enfin prendre un grand bol d'air pur", a-t-il poursuivi.

"Le pass sanitaire n'est pas demandé à l'heure actuelle donc on va commencer la saison comme ça", a annoncé Jean-Baptiste Lemoyne. "Et puis on touche du bois. J'espère que la saison se déroulera bien et que l'épidémie restera jugulée. S'il y avait des dégradations, il faudra peut être qu'on reparle. Mais on sait que quoi qu'il arrive, on pourra rester ouvert." "Ça fait chaud au cœur à tous les montagnards, à tous ceux qui vivent de cela", s'est réjoui Jean-Luc Boch, le maire de La Plagne, suite à cette annonce.

Depuis la mi-septembre 2021, le pass sanitaire n'est plus obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² car dans tous les départements, les indicateurs épidémiologiques de Covid-19 sont au vert. La règle était que le pass sanitaire était seulement obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² situés dans les départements où le taux d'incidence de l'épidémie dépassait les 200 pour 100 000 habitants sur une semaine, ce qui n'est plus le cas.

Depuis le 30 septembre 2021, les adolescents âgés de 12 ans et 2 mois à 17 ans doivent être munis du pass sanitaire, au même titre que leurs ainés, pour se rendre au restaurant, au cinéma, mais aussi à leur cours de basket, gym ou natation, dans le cadre d'activités de loisirs comme extra-scolaires. Au total, ce sont près de 5 millions de mineurs de moins de 17 ans et de plus 12 ans et deux mois qui sont concernés par cette extension du pass sanitaire. Toutes les réponses à vos questions :

Depuis le 30 septembre, le gouvernement a fait savoir qu'il ne s'applique qu'à partir de 12 ans et 2 mois en attendant que les enfants aient un schéma vaccinal complet puisque la vaccination n'est possible qu'à partir de 12 ans. Les enfants de moins de 12 ans et deux mois sont quant à eux exemptés du pass sanitaire.

Les adolescents non-vaccinés peuvent se faire tester gratuitement, contrairement aux adultes à partir de 18 ans pour qui les tests Covid sont déremboursés, sauf prescription médicale, à compter du 15 octobre. Un dépistage négatif au Covid-19 de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois est valable au même titre qu'un schéma vaccinal complet.

Les adolescents de 12 ans et deux mois à 17 ans, tout comme les adultes, doivent être munis d'un pass sanitaire pour se rendre dans les lieux suivants :

Restaurants, cafés et bars : Le pass sanitaire doit être présenté pour accéder aux cafés bars et restaurants, y compris les terrasses.

: Le pass sanitaire doit être présenté pour accéder aux cafés bars et restaurants, y compris les terrasses. Hôtels : les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass sanitaire. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass sanitaire, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour.

: les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass sanitaire. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass sanitaire, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour. Les salles de sport ou piscines : le pass sanitaire est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs accueillant plus de cinquante personnes, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures.

À partir du 1er octobre, le Pass sanitaire devient obligatoire dès 12 ans pour pratiquer en #club ou participer à une #compétition. pic.twitter.com/NXlyBozz7J — Ministère des Sports (@Sports_gouv) September 30, 2021