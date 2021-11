"Pass sanitaire : vers un pass vaccinal pour les plus de 65 ans ?"

PASS SANITAIRE. Alors qu'une cinquième vague de Covid-19 sévit en Europe, l'Académie de médecine française et des épidémiologistes recommandent la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal.

[Mis à jour le 15 novembre 2021 à 12h20] Pour contrer la cinquième vague de Covid-19, certains pays ont opté pour des restrictions plus dures envers les populations non-vaccinées. L'Autriche et la Saxe, dans l'est de l'Allemagne, ont restreint l'accès à l'intérieur des restaurants, bars, hôtels, salons de coiffure et salles de sport aux seules personnes vaccinées ou immunisées. Le test négatif au Covid-19 n'est plus pris en compte.

En France, si "toutes les hypothèses sont sur la table", selon le patron des députés LREM Christophe Castaner, cette option ne serait à l'ordre du jour : "Nous ne le souhaitons pas, et nous devons tout faire pour empêcher que nous ayons besoin d'aggraver les moyens de protection des Français". Loïc Hervé, sénateur UDI de la Haute-Savoie, déplore même une "décision inacceptable" de la part du pouvoir autrichien.

En confinant les non vaccinés, un état de l'Union européenne, l'Autriche, vient de prendre une décision inacceptable.

Je n'entends aucune condamnation venant de Bruxelles, habituellement si prompte à donner son point de vue.

Parce que je suis européen, ça me choque énormément. — Loïc Hervé, Sénateur de la Haute-Savoie (@loichervepublic) November 14, 2021

Les épidémiologistes français envisageraient quant à eux de recourir à ce "pass vaccinal" uniquement pour les personnes pour qui la troisième dose est obligatoire. Invité sur LCI vendredi 12 novembre, l'épidémiologiste Martin Blachier a plaidé pour un pass vaccinal qui "ne serait obligatoire toutefois que pour les personnes concernées par la 3e dose, à savoir les plus de 65 ans, voire les plus de 50 ans". L'Académie de médecine "recommande depuis plusieurs mois la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal", a rappelé l'épidémiologiste Yves Buisson sur LCI. "Il aurait fallu le faire depuis longtemps et ne pas laisser cette possibilité de contourner la vaccination en ayant recours à des tests à répétition". Selon l'Académie de médecine, l'immunité collective ne pourrait être atteinte que lorsque 90% de la population serait vaccinée, "voire 95%, compte tenu de la contagiosité du variant Delta".

À compter du 15 décembre, le pass sanitaire est conditionné à la 3e dose de vaccin contre le Covid-19 pour les Français âgés de 65 ans et plus. L'injection de cette troisième dose est toutefois uniquement obligatoire si un délai de 6 mois et 5 semaines a été dépassé depuis la seconde. Les autres personnes éligibles à cette troisième dose - soit les personnes à risques, les résidents en Ehpad, les personnes immunodéprimées et les personnes vaccinées avec Johnson & Johnson de moins de 65 ans - ne sont pas concernées par cette obligation, mais le président de la République les incite toutefois à cette vaccination.

Cette nouvelle mesure pour le moment conditionnée aux 65 ans et plus est loin de faire l'unanimité, comme le révèle un sondage de l'Ifop commandé par Le Journal du Dimanche (JDD). Selon cette enquête, seule la moitié des Français serait favorable au conditionnement du pass sanitaire à la 3e dose de vaccin, avec une plus grande adhésion, toutefois, chez les 65 ans et plus (60%, contre 39% chez les 25-34 ans).

Selon le site du ministère des solidarités et de la santé, les personnes éligibles à la dose de rappel, 6 mois après la dernière injection, sont :

Les personnes de plus de 65 ans (pour qui le pass sanitaire deviendrait invalide au 15 décembre sans cette dose de rappel)

Les résidents des EHPAD, des USLD et des résidences autonomie

Les personnes à très haut risque de forme grave

Les personnes atteintes de comorbidité(s)

Les personnes sévèrement immunodéprimées (délai qui peut être raccourci à 3 mois) et les personnes de son entourage de plus de 18 ans

Les professionnels et salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social

Les aides à domicile

La désactivation du pass sanitaire des plus de 65 ans se produit uniquement une fois que le délai de 6 mois et 5 semaines après la deuxième injection est dépassé, et ce à partir du 15 décembre 2021. "Des alertes" vont être mises en place "qui vous rappelleront que c'est important de faire le rappel", a précisé ce mercredi 10 novembre le porte-parole du gouvernement.

Au travers du texte de loi "Vigilance sanitaire" adopté définitivement vendredi 5 novembre au Parlement puis validé par le Conseil constitutionnel le mardi 9 novembre, le gouvernement souhaite se laisser "la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022".

Alors que le pass sanitaire devait prendre fin initialement au 15 novembre 2021, le Parlement a adopté le texte de loi prolongeant le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Bien que le pass sanitaire ne sera pas "nécessairement prolongé de manière permanente" jusqu'à cette date de fin, le gouvernement souhaite avoir la possibilité d’y recourir quand cela est nécessaire. Le pass sanitaire pourra être levé en fonction des critères suivants, non chiffrés : taux de positivité des tests, de vaccination, saturation des réanimations. Selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, une valeur par défaut serait imprécise car si un nouveau variant du Covid-19 venait à apparaître, la donne changerait.

Il existe trois possibilités pour obtenir le pass sanitaire : la première est d'avoir un schéma vaccinal complet. Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 28 jours pour Johnson & Johnson). La seconde est d'avoir un certificat de rétablissement du Covid-19. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui n'auraient pas encore reçu leurs deux doses, la présentation d'un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures est nécessaire.

Alors que près de 4 millions de tests sont effectués par semaine, depuis vendredi 15 octobre 2021, les tests PCR ou les tests antigéniques négatifs de moins de 72 heures ne sont plus systématiquement pris en charge par l'Assurance maladie. Les tests dits "de confort" ne sont plus remboursés, le gouvernement souhaitant amener à la vaccination les personnes qui continuent à se faire tester régulièrement pour obtenir un pass sanitaire, que ce soit pour se rendre au restaurant, au cinéma ou au théâtre par exemple. Près de 7 millions d'adultes de France métropolitaine sont concernés, partiellement ou non vaccinés.

Pour obtenir des tests RT-PCR ou antigéniques gratuits, c'est-à-dire pris en charge par l'Assurance maladie, il faut se trouver dans l'une de ces 6 situations :

obtenir une prescription médicale délivrée par un médecin ou une sage-femme , valable 48 heures et non-renouvelable .

, . être mineur : il suffit de présenter une pièce d'identité avant de se faire tester.

: il suffit de présenter une pièce d'identité avant de se faire tester. être identifié dans le cadre d'un contact-tracing : il faut présenter le justificatif de contact à risque envoyé par mail ou par SMS par l'Assurance maladie "pour une prise en charge au 1er et au 7ème jours".

: il faut présenter le justificatif de contact à risque envoyé par mail ou par SMS par l'Assurance maladie "pour une prise en charge au 1er et au 7ème jours". être déjà vacciné du Covid-19 : il suffit de présenter un certificat de vaccination (schéma complet) au professionnel de santé. Le ministère de la Santé précise qu'il peut être présenté "sous forme d'un QR papier ou numérique via l'application TousAntiCovid". Le professionnel de santé vérifie l'authenticité de la preuve via l'application "TAC Vérif+", qui fournit des informations détaillées accessibles uniquement aux personnels de santé habilités.

: il suffit de présenter un certificat de vaccination (schéma complet) au professionnel de santé. Le ministère de la Santé précise qu'il peut être présenté "sous forme d'un QR papier ou numérique via l'application TousAntiCovid". Le professionnel de santé vérifie l'authenticité de la preuve via l'application "TAC Vérif+", qui fournit des informations détaillées accessibles uniquement aux personnels de santé habilités. être rétabli du Covid-19 : il suffit de présenter un certificat de rétablissement.

: il suffit de présenter un certificat de rétablissement. avoir une contre-indication vaccinale

participer à une opération de dépistage collectif : il faut présenter le document de prise en charge remis.

"Pour les tests RT-PCR, réalisés par des laboratoires de biologie médicale, le tarif de référence est de 43,89 euros" explique le ministère de la Santé dans un communiqué. Pour les tests antigéniques, le tarif en cabinet varie de 22,02 € (laboratoire de Biologie médicale) à 45,11 € (consultation chez le médecin ou la sage-femme). Le tarif à domicile varie de 29,01 € (infirmier) à 29,45 € (masseur-kiné).

Alors qu'ils avaient été suspendus par le décret du 15 octobre, les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnel de santé sont à nouveau reconnus comme preuve pour le pass sanitaire, comme l'a exigé le Conseil d'État dans une décision du 29 octobre.

Depuis le 30 septembre, le gouvernement a fait savoir que le pass sanitaire s'applique également aux mineurs de 12 à 17 ans. Les adolescents âgés de 12 ans et 2 mois à 17 ans doivent être munis du pass sanitaire, au même titre que leurs ainés, pour se rendre au restaurant, au cinéma, mais aussi à leur cours de basket, gym ou natation, dans le cadre d'activités de loisirs comme extra-scolaires.

Le pass sanitaire est téléchargeable sur le site de l'Assurance maladie en version bilingue (français-anglais) pour les personnes vaccinées, mais également sur le portail SI-DEP, à l'aide du lien sécurisé reçu par SMS ou e-mail pour les personnes ayant réalisé un test négatif ou d'immunité au Covid-19. Pour les Français souhaitant utiliser la version numérique du pass sanitaire, ils l'importent dans la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Si la lecture du pass assurée par les autorités de contrôles "se fait par un lecteur numérique, chacun est libre de présenter la version papier de son pass", précise toutefois Bercy dans un communiqué de presse. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de votre centre de vaccination pour récupérer le document au format papier.

Les adolescents de 12 ans et deux mois à 17 ans, tout comme les adultes, doivent être munis d'un pass sanitaire pour se rendre dans les lieux suivants :

Restaurants, cafés et bars : Le pass sanitaire doit être présenté pour accéder aux cafés bars et restaurants, y compris les terrasses.

: Le pass sanitaire doit être présenté pour accéder aux cafés bars et restaurants, y compris les terrasses. Hôtels : les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass sanitaire. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass sanitaire, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour.

: les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass sanitaire. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass sanitaire, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour. Les salles de sport ou piscines : le pass sanitaire est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs accueillant plus de cinquante personnes, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures.

: le pass sanitaire est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs accueillant plus de cinquante personnes, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures. Stations de ski : les stations de ski sont exemptées du pass sanitaire à condition que le taux d'incidence national ne repasse pas au-dessus des 200 cas pour 100 000 habitants.