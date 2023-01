Astéroïde : 2023 BU, l'astéroïde qui va frôler la Terre cette nuit

ASTEROIDE. Un astéroïde de la taille d'un bus devrait frôler la Terre ce jeudi 26 janvier 2023. Il ne présente pas de danger et devrait même proposer un joli spectacle pour les amateurs d'astronomie.

Ce jeudi 26 janvier 2023, notre planète devrait croiser la route d'un astéroïde nommé "2023 BU". De la taille d'un bus et évoluant à une vitesse d'environ 32 400 kilomètres par heure, il se démarque surtout par la faible distance qui le sépare de la Terre. En effet, 2023 BU devrait frôler notre planète en passant à seulement quelques milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes dans la nuit.

C'est un astronome amateur qui a repéré l'objet depuis un observatoire situé en Crimée quelques jours avant son passage. S'il ne présente pas une menace pour la Terre, l'astéroïde constitue en revanche une belle opportunité pour les astronomes puisqu'il sera facilement observable grâce à sa grande proximité. En effet, 2023 BU évolue suffisamment bas pour être visible à l'aide d'un télescope depuis la France dans la soirée.

L'astéroïde 2023 BU est-il dangereux ?

L'astéroïde 2023 BU va passer extrêmement proche de la Terre ce jeudi 26 janvier. Toutefois, pas de quoi s'alarmer d'après la NASA qui explique qu'il n'existe aucun risque de collision entre cet objet et notre planète. Bien que la distance qui le sépare de la Terre soit faible, l'astéroïde est tout de même trop loin pour causer le moindre dégât. D'autre part, avec une taille maximum d'environ 8,2 mètres de diamètre, il ne survivrait pas à la traversée de l'atmosphère terrestre. Même s'il se dirigeait droit sur nous, ce qui n'est pas le cas, il se désagrègerait bien avant de toucher le sol.

Quelle distance entre l'astéroïde 2023 BU et la Terre ?

Évoluant à seulement 3 500 kilomètres de la Terre, l'astéroïde se trouve très proche de nous astronomiquement parlant. En effet, nos satellites de communication se situent à 36 000 kilomètres d'altitude. 2023 BU va donc passer bien plus bas que ces derniers. C'est la première fois en 300 ans qu'un astéroïde passe aussi près de la Terre.

Cette faible distance permettra aux astronomes d'étudier l'astéroïde lorsqu'il frôlera notre planète. Les passionnés d'astronomie munis d'un télescope devraient également pouvoir admirer le spectacle aux alentours de 22h17.

Qu'est-ce qu'un astéroïde ?

Un astéroïde est un objet céleste possédant une orbite autour d'une étoile. Il est composé de roches et de métaux et constitue un véritable témoin de la formation du système solaire. En effet, la théorie globalement admise est que les astéroïdes sont des fragments rocheux qui ne se seraient pas agglomérés pour former des planètes.

Dans le système solaire, ces objets proviennent de la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, qui en contient des centaines de milliers. Les scientifiques soupçonnent Jupiter d'avoir empêché la formation d'une planète dans cette zone à cause de sa force de gravité. Les astéroïdes sont donc des embryons de cette planète qui n'a jamais vu le jour.

Dans la ceinture d'astéroïdes, ces morceaux de roches sont en orbite autour du Soleil. Cependant, il arrive que leur trajectoire soit déviée par la force de gravité d'une planète comme Mars ou Jupiter. Ils se retrouvent alors à quitter leur orbite initiale et peuvent ainsi croiser l'orbite de la Terre : on les appelle alors des géocroiseurs.

La visibilité d'un astéroïde dépend de nombreux paramètres comme la distance qui nous sépare de l'objet ou encore sa taille et sa position par rapport au Soleil. Certains astéroïdes, relativement rares, sont visibles à l'œil nu lorsqu'ils passent à proximité de notre planète. Pour d'autres, il vous faudra une paire de jumelles d'astronomie ou encore un télescope pour profiter du spectacle.

Pour les curieux, la NASA a mis en ligne un outil qui permet de suivre les trajectoires de différents objets célestes comme des astéroïdes, mais également des comètes. Vous pourrez ainsi rester à l'affût de ces visiteurs de l'espace.