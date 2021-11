Pleine Lune 2021 : quels effets ce vendredi 19 novembre ?

PLEINE LUNE. La seconde pleine Lune de l'automne, aussi appelée lune du Castor, a lieu ce vendredi 19 novembre 2021, sous le signe du Taureau. Si la pleine Lune a un effet plus ou moins fort en fonction du signe astrologique, elle a également pour tous un effet sur l'humeur, le corps, le sommeil, et même sur les plantes.

[Mis à jour le 17 novembre 2021 à 18h40] Vendredi 19 novembre à 9h58 se produira la prochaine pleine Lune de l'automne. Appelée aussi pleine Lune du Castor par les tribus amérindiennes, elle fait référence à la période de l'année où les castors stockent leur nourriture en hiver, terminant de construire les loges destinées à l'abriter.

D'un signe astrologique à l'autre, ce phénomène astronomique, qui a pour effet de nous pousser à nous recentrer sur notre bien-être corporel et émotionnel, ne devrait pas produire le même résultat. Ainsi, si vous êtes Taureau, attendez-vous à des effets décuplés. Avec les autres signes de Terre, tel que les Vierge et les Capricorne, ces natifs pourront bénéficier d'un climat serein pour faire face à tous les rebondissements qui se présenteront sur leur chemin, tandis que des signes comme le Scorpion ou la Balance pourront rencontrer quelques tensions.

Quel impact a cette pleine Lune sur votre signe astrologique ? Quels sont les effets de la pleine Lune sur notre organisme et notre humeur ? Dans notre dossier ci-dessous, vous saurez tout des effets de la pleine Lune, des dates et des heures des prochaines de l'année.

La pleine Lune est la période propice à l'introspection et à la mise au point. Même si l'introspection est collective, cette pleine Lune aura plus ou moins une emprise selon le signe solaire de chacun. Ses effets sont décuplés pour les natifs du Taureau. De nombreux signes du zodiaque sont affectés, à des degrés différents, par cette pleine Lune de novembre : les natifs du Scorpion ou de la Balance rencontreront des tensions et pourraient faire preuve d'une certaine agressivité, étant peu enclins au compromis tandis que pour les signes de terre comme le Taureau, le climat astral sera beaucoup plus favorable pour vous adapter aux changements et profiter des opportunités pour améliorer votre vie, notamment vos finances.

La pleine Lune du 19 novembre 2021 se produira précisément à 8 heures 57 minutes et 28 secondes, le moment où l'alignement Terre-Lune-Soleil est parfait. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Pour les férus d'astronomie, il est aussi possible de profiter de l'événement pour contempler tout simplement le spectacle offert par mère Nature. La pleine Lune montante est observable à l'œil nu, mais pas pleine à 100 %, depuis 17h12 (heure française) vendredi 19 novembre, et devrait l'être jusqu'à 8h10, samedi 20 novembre. Du moins, si le ciel est suffisamment dégagé...

L'influence de la Lune sur la vie terrestre est réelle et prouvée scientifiquement, notamment son rôle dans le cycle des marées. Le cycle lunaire aurait un réel impact sur notre corps, notre humeur et la nature. Insomnie, agressivité, marées, jardinage, pousse des cheveux, déclenchement des accouchements, on vous aide à démêler le vrai du faux !

Quels sont les effets de la pleine Lune sur le corps ?

La pleine Lune peut faire augmenter le PH du corps humain. D'après les travaux de la biophysicienne Jeanne Rousseau, le PH de l'organisme augmente (transpiration, bile, salive, urine) durant la pleine Lune et diminue durant la nouvelle Lune. C'est pourquoi il est constaté une recrudescence d'infections urinaires à cette phase lunaire.

Les cycles menstruels de la femme peuvent être perturbés durant la pleine Lune car il existerait en effet une corrélation entre le cycle menstruel "supérieur à 27 jours" et le cycle lunaire (de 29,5 jours), d'après une récente étude du magazine scientifique Science Advance. Effectuée sur 300 femmes, l'étude prouve une synchronisation par intermittence. Mais "avec l'âge et l'exposition à la lumière artificielle nocturne, les cycles menstruels raccourcissent et perdent cette synchronisation. Nous supposons que dans les temps anciens, le comportement reproductif humain était synchrone avec la Lune mais que nos modes de vie modernes ont modifié la physiologie et le comportement reproductifs".

Quel est l'effet de la pleine Lune sur le sommeil ?

La pleine Lune dérègle l'horloge biologique interne, augmentant le temps d'endormissement de 5 minutes, réduisant la durée du sommeil de 20 minutes environ et diminuant de 30% le temps de sommeil profond, selon une étude réalisée en 2013 par la revue Current Biology.

Quel est l'effet de la pleine Lune sur l'humeur ?

Stress, anxiété, l'humeur peut changer durant la phase de la pleine Lune, étant donné que cette dernière provoque des troubles du sommeil. Mais chaque individu réagit plus ou moins à ses effets, on parle alors de "luno-sensibilité". On dira de celui qui réagit le plus fortement à cette influence sur son humeur qu'il est "mal luné". En revanche, aucune étude scientifique n'a réussi à prouver un rapport entre la Lune et l'agressivité. Non, la pleine Lune n'altère pas votre santé mentale : "Nous ne comptons pas davantage de patients psychiatriques aux urgences les nuits de pleine lune" a déclaré Matthieu Hein, psychiatre spécialisé dans les troubles du sommeil et les maladies mentales à l'hôpital Erasme, à la RTBF en juillet 2019.

La pleine Lune a-t-elle un effet sur la femme enceinte ?

Alors que la croyance populaire parle d'un déclenchement des accouchements les soirs de pleine Lune, aucune étude scientifique n'a apporté des résultats probants pour prouver un lien entre la pleine Lune et le nombre de naissances.

Quel est l'effet de la pleine Lune sur la mer ?

La pleine Lune joue un rôle incontestable sur les marées. A la surface de la terre, l'eau est soumise à l'attraction de la Lune et la position de cette dernière détermine les marées.. À la pleine lune, le Soleil, la Lune et la Terre étant alignés, les forces d'attraction s'additionnent, engendrant des marées plus importantes.

Quels effets de la pleine Lune sur les plantes ?

La pleine Lune a son rôle à jouer dans le développement des végétaux. Selon Sciences et Avenir, "l'influence du circalunaire (rythme biologique basé sur le cycle de la Lune)" existe sur les végétaux comme sur les humains. "La lumière lunaire a un effet sur la physiologie des plantes" (la germination), l'absorption d'eau et la production du taux de sucre des plantes, favorisant sa croissance et son rendement. "Jardiner en prenant en compte les cycles de ce satellite pourrait donc se révéler fort utile" a conclu la revue dans son article.

Paradoxalement, couper ses cheveux les soirs de pleine Lune pour qu'ils repoussent plus vite n'a pas été prouvé scientifiquement, même si de nombreux coiffeurs recommandent de couper les cheveux pendant la pleine Lune afin de renforcer leur structure.

Les prochaines pleines Lunes de l'année 2021 ont lieu aux dates et heures suivantes :

vendredi 19 novembre à 9h59

dimanche 19 décembre à 5h37

La pleine Lune est l'une des 4 phases de la Lune en fonction de sa position par rapport au Soleil : premier quartier, pleine Lune, dernier quartier, nouvelle Lune. Durant la pleine Lune, le Soleil, la Terre et la Lune sont approximativement alignés. Ainsi, la face visible de la Lune depuis la Terre apparaît totalement illuminée par le Soleil. La nouvelle lune est, à l'inverse, la phase durant laquelle la Lune n'est pas visible depuis la Terre. Le retour à une même phase se fait environ tous les 29 jours et 12 heures.

Par Super Lune, on entend un phénomène céleste qui tient à deux éléments : l'unique satellite de la planète Terre passe au plus près de nous alors qu'il s'agit d'un soir de pleine lune. On nomme cet événement "périgée-syzygie", la dénomination de Super Lune n'ayant rien de scientifique, puisqu'il s'agit d'une invention de l'astrologue Richard Nolle en 1979. Selon certaines croyances, il y aurait plus de naissances lors des pleines Lunes, alors peut-être assistons-nous à un pic d'accouchements cette nuit-là !

Il faudra attendre l'année 2022 pour voir apparaître une nouvelle Super Lune. Notez la date de la prochaine Super Lune dans votre calendrier, pour ne rien manquer :

16 mai 2022

14 juin 2022

13 juillet 2022

12 août 2022

Trois Super Lunes ont été visibles dans le ciel nocturne de France cette année 2021 : la Super Lune rose le 27 avril, la Super Lune des Fleurs le 26 mai et la Super Lune des Fraises le 24 juin. Elles sont apparues 14% plus grande et 30% plus brillante que d'ordinaire au moment du phénomène de "périgée-syzygie", quand la Pleine Lune est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre. Découvrez les plus belles photos de ces Super Lunes prises à travers le monde, des Etats-Unis à l'Australie en passant par l'Europe :

Les Super Lunes de 2022 n'égaleront toutefois pas le phénomène perçu le 14 novembre 2016 avec une Lune au plus près de nous (356 511 km tout de même). Pour retrouver une telle "proximité", il faudra se montrer patient et attendre jusqu'en 2034 ! Quant à la prochaine super lune bleue de sang, elle ne se reproduira pas avant le 31 janvier 2037.