Pleine lune 2023 : en juin, quels effets ? Le calendrier

PLEINE LUNE. La dernière pleine lune du printemps s'est produite dimanche 4 juin 2023. Surnommée lune des fraises et placée sous le signe astrologique du Sagittaire, elle a eu des effets bénéfiques pour les signes de Feu.

[Mis à jour le 9 juin 2023 à 17h40] Comme chaque année, début juin, la pleine lune des Fraises était visible dans le ciel. Même si cette pleine lune apparaissait un peu plus brillante et un peu plus rosée que d'habitude, son nom faisait référence à la saison assez courte de la récolte de fraises. Aussi, en fonction du signe astrologique, cette pleine lune avait une série d'effets, même si cela doit être pris avec précaution, puisqu'ils ne sont pas soutenus par des preuves scientifiques.

Placée sous le signe du Sagittaire cette année, dont le caractère est représenté par l'optimisme, la chance, mais aussi l'instabilité, les signes de Feu (Bélier, Lion et Sagittaire) ont connu un effet d'exaltation. Concernant le signes d'Eau (Cancer, Scorpion, Poissons), cette pleine lune les a aidés à sortir de leur réserve, et leur permettre de mettre en avant un côté entreprenant bien caché. Pour les signes de Terre (Taureaux, Vierge, Capricorne), la pleine lune de Fraises était synonyme d'introspection. Enfin, cette pleine lune aura eu un effet accélérateur sur les signes d'Air (Gémeaux, Verseau, Balance).

Cette pleine Lune de juin sous le signe de feu du Sagittaire a insufflé à la fois un vent de rêves et de désillusions. Consulter les effets de la pleine lune de juin signe par signe :

Dimanche 4 juin 2023 à 5 heures 41 minutes et 44 secondes précisément s'est produite la pleine lune. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Pourquoi appelle-t-on la pleine Lune de juin la pleine Lune des Fraises ?

Appelée "Pleine Lune des Fraises" par les tribus amérindiennes, la pleine lune de juin fait référence à la période de l'année où l'on récolte les fraises à l'approche du solstice d'été.

L'influence de la Lune sur la Terre est réelle et prouvée scientifiquement : son rôle est bien connu et majeur dans le cycle des marées, qui lui-même a des multiples implications sur la vie de notre planète. Le cycle lunaire pourrait par ailleurs avoir un léger impact sur notre corps et les plantes, mais de nombreuses légendes populaires lui donnent bien plus d'importance qu'il n'en a réellement : insomnie, agressivité, jardinage, pousse des cheveux, déclenchement des accouchements… On vous aide à démêler le (très peu de) vrai du faux.

L'année 2023 est une année à 13 pleines lunes (deux survenant au mois d'août). Voici en détail les dates et heures des prochaines pleines lunes en 2023 :