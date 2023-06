Pleine lune 2023 : quels effets de la lune des fraises de juin ?

PLEINE LUNE. Ce dimanche 4 juin 2023, place à la pleine lune des Fraises placée sous l'égide du Sagittaire, un signe du zodiaque dynamique, ouvert au voyage, qu'il soit introspectif ou extérieur. Découvrez les effets de cette lunaison selon votre signe astrologique.

[Mis à jour le 2 juin 2023 à 17h51] Cette première pleine Lune du mois de juin, appelée également "pleine lune des fraises" amène son lot d'effets bénéfiques ou au contraire, déstabilisants, selon votre signe astrologique (ces prédictions sont à prendre avec des pincettes dans la mesure où rien n'est vérifié scientifiquement).

Alors, à quoi s'attendre ce dimanche 4 juin ? "Nous sommes tiraillés entre les rêves et aspirations qui remontent à notre conscience et les événements qui arrivent autour de nous, pas forcément raccords" explique l'astrologue Isabelle Elvira de Femme Actuelle. "Il va falloir poser nos limites", dans les relations notamment. On fait le point ci-dessous, signe par signe :

Cette pleine Lune de juin sous le signe de feu du Sagittaire insuffle à la fois un vent de rêves et de désillusions. Consulter les effets de la pleine lune de juin signe par signe :

Dimanche 4 juin 2023 à 5 heures 41 minutes et 44 secondes précisément se produira la pleine lune. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Pourquoi appelle-t-on la pleine Lune de juin la pleine Lune des Fraises ?

Appelée "Pleine Lune des Fraises" par les tribus amérindiennes, la pleine lune de juin fait référence à la période de l'année où l'on récolte les fraises à l'approche du solstice d'été.

L'influence de la Lune sur la Terre est réelle et prouvée scientifiquement : son rôle est bien connu et majeur dans le cycle des marées, qui lui-même a des multiples implications sur la vie de notre planète. Le cycle lunaire pourrait par ailleurs avoir un léger impact sur notre corps et les plantes, mais de nombreuses légendes populaires lui donnent bien plus d'importance qu'il n'en a réellement : insomnie, agressivité, jardinage, pousse des cheveux, déclenchement des accouchements… On vous aide à démêler le (très peu de) vrai du faux.

L'année 2023 est une année à 13 pleines lunes (deux survenant au mois d'août). Voici en détail les dates et heures des prochaines pleines lunes en 2023 :