Pleine lune 2023 : quels effets sur votre signe astrologique ?

PLEINE LUNE. Capricorne, Bélier, Sagittaire, Lion, Cancer et Balance devraient être les signes les plus impactés par cette première pleine lune de l'été, ce lundi 3 juillet 2023. On vous dit tout sur ses effets.

[Mis à jour le 2 juillet 2023 à 20h59] Bon nombre de Français ressentent régulièrement les effets de la pleine lune. Les conséquences sont nombreuses et seront encore une fois ressenties ce lundi 3 juillet 2023. Cette pleine lune placée sous l'égide du Capricorne, signe de Terre, nous invite à embrasser son énergie solide et ambitieuse.

Concernant son observation, sachez que cette pleine lune aura la particularité d'être une Super Lune. Un phénomène astronomique que les scientifiques appellent "périgée-syzygie", et qui n'a lieu que quand la pleine lune est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre, à moins de 360 000 kilomètres. On pourra l'observer à l'oeil nu, plus grande et plus brillante que d'ordinaire.

Cette pleine lune du Tonnerre va apporter un sentiment de liberté et de laisser-aller après une période d'incertitude, à tous les signes du zodiaque. Mais certains signes, plus que d'autres, ressentiront davantage les effets de cette pleine lune à compter de ce lundi : il s'agit des signes cardinaux du Capricorne, du Bélier, du Cancer et de la Balance ! Selon le Journal des Femmes, "le calme, la maturité et le sérieux du signe de Terre rejaillira positivement sur les signes de Feu (Bélier, Sagittaire et Lion) souvent dominés par leur tempérament volcanique".

Lundi 3 juillet 2023 à 13 heures 38 minutes et 42 secondes précisément se produira la pleine lune. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Pourquoi appelle-t-on la pleine Lune de juillet la pleine Lune du Tonnerre ?

Appelée "Pleine Lune du Tonnerre" par les tribus amérindiennes, la pleine lune de juillet fait référence à la période de l'année où les orages sont plus fréquents.

L'influence de la Lune sur la Terre est réelle et prouvée scientifiquement : son rôle est bien connu et majeur dans le cycle des marées, qui lui-même a des multiples implications sur la vie de notre planète. Le cycle lunaire pourrait par ailleurs avoir un léger impact sur notre corps et les plantes, mais de nombreuses légendes populaires lui donnent bien plus d'importance qu'il n'en a réellement : insomnie, agressivité, jardinage, pousse des cheveux, déclenchement des accouchements… On vous aide à démêler le (très peu de) vrai du faux.

L'année 2023 est une année à 13 pleines lunes (deux survenant au mois d'août). Voici en détail les dates et heures des prochaines pleines lunes en 2023 :