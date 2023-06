Pleine lune 2023 : quels signes astrologiques sont impactés par ses effets ?

PLEINE LUNE. La pleine lune du 4 juin placée sous le signe du Sagittaire sera une lunaison chanceuse. Selon les experts en astrologie, les signes astrologiques les plus avantagés par ce phénomène sont les Béliers, Sagittaires et Lions.

[Mis à jour le 1er juin 2023 à 21h34] Ce dimanche 4 juin 2023, la pleine lune sera placée sous l'égide du Sagittaire, un signe du zodiaque dynamique et un éternel optimiste. Si le phénomène astronomique de la pleine lune est qualifié de "pleine lune des Fraises", cela n'a rien à voir avec la couleur de l'astre. La pleine lune doit ce surnom aux tribus amérindiennes, qui font référence à la période de l'année où le fruit est cultivé.

D'après les astrologues tous les signes astrologiques de feu et de terre bénéficieraient de son aura positive. On vous en dit plus ci-dessous. Si les scientifiques ne valident pas la théorie des effets de la Lune sur tel ou tel signe astrologique, elle exercerait bien une influence magnéto-gravitationnelle sur le vivant. Quels sont ces effets de la pleine lune sur notre organisme et notre humeur ? Dans notre dossier ci-dessous, vous saurez tout.

En voilà une pleine lune réjouissante ! La pleine lune du 4 juin sous le signe de feu du Sagittaire représente l'espoir et une philosophie de vie qui colle parfaitement à l'expression "voir le verre à moitié plein", selon les astrologues du magazine Elle. Tous les signes de Feu (Bélier, Lion, Sagittaire) vont vivre une parenthèse enchantée ce week-end. Les signes de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne) seront quant à eux invités à lâcher un peu du leste, se détendre sans stress. Rien à signaler du côté des signes d'Air (Gémeaux, Balance, Verseau) mise à part un week-end sous le signe de l'insouciance. En revanche, les signes d'Eau (Cancer, Scorpion et Poissons), moins portés par la fabuleuse énergie de cette pleine lune, oscilleront entre la mélancolie et l'espoir.

Dimanche 4 juin 2023 à 5 heures 41 minutes et 44 secondes précisément se produira la pleine lune. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Pourquoi appelle-t-on la pleine Lune de juin la pleine Lune des Fraises ?

Appelée "Pleine Lune des Fraises" par les tribus amérindiennes, la pleine lune de juin fait référence à la période de l'année où l'on récolte les fraises à l'approche du solstice d'été.

L'influence de la Lune sur la Terre est réelle et prouvée scientifiquement : son rôle est bien connu et majeur dans le cycle des marées, qui lui-même a des multiples implications sur la vie de notre planète. Le cycle lunaire pourrait par ailleurs avoir un léger impact sur notre corps et les plantes, mais de nombreuses légendes populaires lui donnent bien plus d'importance qu'il n'en a réellement : insomnie, agressivité, jardinage, pousse des cheveux, déclenchement des accouchements… On vous aide à démêler le (très peu de) vrai du faux.

L'année 2023 est une année à 13 pleines lunes (deux survenant au mois d'août). Voici en détail les dates et heures des prochaines pleines lunes en 2023 :