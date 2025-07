Pleine lune 2025 : les effets sur votre signe astro en juillet

Celle que l'on appelle "la pleine Lune du Cerf" va bientôt apparaître dans le ciel. Découvrez les dates, heures et effets des prochaines pleines lunes en 2025.

La prochaine pleine lune va se produire ce jeudi 10 juillet 2025, appelée Lune du Cerf. La pleine lune est le point de départ d'un nouveau cycle lunaire d'un point de vue astronomique, mais aussi d'une nouvelle aventure sur le plan astrologique. Les conséquences sont nombreuses et ont été encore une fois ressenties ce soir :

Si les scientifiques ne valident pas la théorie des effets de la Lune sur tel ou tel signe astrologique, elle exercerait bien une influence magnéto-gravitationnelle sur le vivant. Quels sont ces effets de la pleine lune sur notre organisme et notre humeur ? Dans notre dossier ci-dessous, vous saurez tout des effets de la pleine lune scientifiquement prouvés et des dates et heures des prochaines.

Jeudi 10 juillet 2025 à 22 heures 36 minutes et 48 secondes précisément se produira la prochaine pleine lune. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

L'influence de la Lune sur la Terre est réelle et prouvée scientifiquement : son rôle est bien connu et majeur dans le cycle des marées, qui lui-même a des multiples implications sur la vie de notre planète. Le cycle lunaire pourrait par ailleurs avoir un léger impact sur notre corps et les plantes, mais de nombreuses légendes populaires lui donnent bien plus d'importance qu'il n'en a réellement : insomnie, agressivité, jardinage, pousse des cheveux, déclenchement des accouchements… On vous aide à démêler le (très peu de) vrai du faux.

L'année 2025 est une année à 12 pleines lunes. Voici en détail les dates et heures des prochaines pleines lunes au cours de l'année :