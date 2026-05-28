Pleine Lune bleue du 31 mai 2026 : à quelle heure et comment observer ce phénomène rare ?

Une rare "Lune bleue" illumine le ciel ce dimanche 31 mai 2026. Date, heure exacte en France et conseils pour observer cette micro-lune unique.

Dans la nuit du 31 mai 2026, un phénomène rare apparaîtra dans le ciel nocturne du monde entier : une pleine lune bleue. Si cette dernière survient tous les deux ans et demi, phénomène qui s'explique lorsqu'une deuxième pleine lune est visible dans le même mois, celle du dimanche 31 mai 2026 réserve une autre surprise aux amateurs d'astronomie.

En effet, en plus d'être une curiosité calendaire, cette Lune bleue sera la plus éloignée de la Terre de toute l'année (à environ 405 260 kilomètres), ce qui en fait une "micro-lune". Bien que l'instant astronomique précis se produise le matin à 10h45 (heure de Paris), le spectacle sera total durant les nuits adjacentes. Alors, à quoi faut-il s'attendre et comment en profiter au mieux sous le ciel dégagé de ce mois de mai ? Date, heure, symbolique et conseils d'observation : voici tout ce qu'il faut savoir.

Qu'est-ce qu'une lune bleue ?

Une lune bleue n'est pas une lune de couleur bleue, mais signifie qu'au cours d'un même mois, deux pleines lunes apparaissent. En effet, cette année 2026, une première pleine lune est apparue le 1er mai, et une seconde, la pleine lune bleue donc, apparaîtra ce 31 mai. On n'observe habituellement qu'une seule pleine lune dans le mois, le cycle lunaire étant de 28 jours. Exceptionnellement, l'année 2026 compte 13 pleines lunes au lieu de 12. En règle générale, on aperçoit une seule Lune Bleue tous les 2,7 ans. La prochaine fois qu'une lune bleue apparaîtra dans le ciel ne se produira pas avant le 31 décembre 2028. Pour les astrologues, une lune bleue est la signification d'un changement ou d'une révolution. Rien d'étonnant en cette année 2026 sous canicule précoce...

La lune bleue est visible dans le monde entier à des heures différentes. "La Lune est toujours pleine pour tout le monde, mais elle bouge. Ça prend 12 heures pour qu'elle passe d'un hémisphère à l'autre. Ça signifie sans doute qu'elle se lèvera assez tôt pour avoir le temps d'être pleine partout sur la planète au cours de la même journée" avait précisé le président de la Corporation d'astronomie de Val-Bélair à Radio Canada.

En France, elle apparaîtra dès 10h45 (heure de Paris) et sera visible toute la nuit précédente du samedi 30 au dimanche 31 mai et dans la nuit du dimanche 31 mai. Aucun matériel n'est requis pour l'observer et il suffit de regarder vers l'Est dès le coucher du soleil, loin de la pollution lumineuse, pour profiter du spectacle.

Quelle est la symbolique d'une lune bleue ?

L'utilisation du terme "bleue" résulterait d'une bourde dans un article du magazine américain d'astronomie amateur Sky and Telescope, en 1946. L'article en question s'intitulait "Once in a Blue Moon" et avait été écrit par le journaliste James Hugh Pruett qui avait mal interprété l'Almanach des agriculteurs du Maine de 1937. Et c'est ainsi que cette expression qui porte à confusion a fait le tour du monde en un rien de temps... ! Tous les deux à trois ans, l'année comprend 13 pleines lunes au lieu de 12. La super lune bleue est donc associée au chiffre 13. Des croyances du Moyen-Âge associent ces années à 13 pleines lunes à des catastrophes naturelles mais les jardiniers évoquent plutôt des années particulièrement pluvieuses peu propices aux récoltes.

Quel est le calendrier des prochaines pleines lunes en 2026 ?

L'année 2026 est une année à 13 pleines lunes. Voici en détail les dates et heures des prochaines pleines lunes au cours de l'année :

Dimanche 31 mai à 10h45 (Lune bleue - 2e pleine lune du mois)

Mardi 30 juin à 1h56 (Lune des Fraises)

Mercredi 29 juillet à 16h35 (Lune du Cerf)