Pleine Lune de Sang : pourquoi cette couleur rouge ce dimanche ?

La pleine Lune de ce dimanche 7 septembre va rougir, phénomène que l'on appelle "Lune de Sang", en raison d'une éclipse. Explication du phénomène.

Si une pleine Lune est prévue ce dimanche soir très précisément à 20 heures 8 minutes et 54 secondes selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), elle sera doublée d'une éclipse : un phénomène plus rare qui ne se produit que 2 fois par an environ, et qui arrive quand l'alignement entre le Soleil, la Terre et la Lune est si parfait que la Lune pénètre dans le cône d'ombre de la Terre. A ce moment-là, notre planète projette son ombre sur la Lune, la privant de la lumière directe du Soleil.

Durant l'éclipse lunaire de ce dimanche soir dont le pic est prévu à 20h11, on pourra alors admirer la Lune se faire grignoter par l'ombre de la Terre et rougir au fur et à mesure. A cet instant, les rayons du soleil qui ont la plus grande longueur d'onde (le rouge), atteignent toujours la Lune. Ce sont eux qui lui confèrent cette teinte cuivrée. Le phénomène est similaire à celui des couchers de soleil, lors desquels le ciel prend lui aussi une teinte rougeâtre, en raison de notre atmosphère terrestre qui laisse passer les longueurs d'ondes rouges et orangées. Cette lumière réfractée atteint la surface de la Lune. L'astre, qui ne produit pas de lumière, ne fait que refléter ce qu'il reçoit, nous renvoyant cette teinte rouge.

Même s'il n'a aucune valeur scientifique, le terme de "Lune de Sang" est alors utilisé pour désigner ce phénomène spectaculaire. Il y a plusieurs siècles, les "Lunes de Sang" étaient perçues comme l'annonce de grandes catastrophes. Aujourd'hui, on sait que cette couleur est due à la projection de la lumière du Soleil. Pendant l'éclipse de lune, il est possible de voir les reflets sur la surface lunaire de tous les levers et couchers de soleil sur la Terre. Alors ce soir, équipez -vous de vos meilleures jumelles, lunettes astronomiques ou télescopes ! Et n'oubliez pas de vous situez face à un horizon Est dégagé et dénué de pollution lumineuse.