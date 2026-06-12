Pleine Lune des Fraises 2026 : date, heure et conseils pour l'observer en France

La spectaculaire pleine Lune des Fraises illuminera le ciel ce mois de juin 2026. Découvrez sa date, l'heure exacte en France et nos conseils pour l'observer au mieux.

Le ciel nocturne nous réserve un spectacle estival exceptionnel pour clore le mois de juin en beauté. Dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juin 2026, les yeux des passionnés d’astronomie et des curieux seront rivés vers les étoiles pour admirer la traditionnelle Pleine Lune des Fraises. Si elle revient chaque année, le cru de ce mois de juin 2026 s'annonce particulièrement mémorable, notamment en raison de sa trajectoire unique dans notre ciel.

En effet, survenant à peine 8 jours après le solstice d'été qui se produit le 21 juin, cette Pleine Lune des Fraises aura la particularité de rester très basse sur l'horizon tout au long de la nuit dans l'hémisphère Nord. Cette position basse offrira une opportunité en or aux photographes : l'épaisseur de l'atmosphère terrestre donnera à notre satellite naturel une somptueuse teinte chaude, oscillant entre le doré et l’orangé cuivré au moment de son lever. Alors, comment profiter au mieux de cette pleine Lune mémorable ? Date, heure exacte en France et conseils pour l'observer.

La pleine Lune des Fraises se produira dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juin 2026, précisément à 1 heure 57 minutes, le moment où l'alignement Terre-Lune-Soleil est parfait. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Aucun matériel n'est requis pour l'observer et il suffit de regarder vers le Sud et l'Est dès le coucher du soleil, loin de la pollution lumineuse, pour profiter du spectacle. Contrairement à d'autres pleines lunes qui grimpent haut dans le ciel, celle-ci va raser l'horizon Sud-Est puis Sud. Choisissez donc un point de vue parfaitement dégagé vers le Sud et l'Est (le sommet d'une colline, un champ, une plage ou un toit-terrasse). Si vous restez au milieu de grands immeubles ou dans une vallée encaissée, elle risque de jouer à cache-cache derrière le paysage.

Quel est le calendrier des prochaines pleines lunes en 2026 ?

L'année 2026 est une année à 13 pleines lunes. Voici en détail les dates et heures des prochaines pleines lunes au cours de l'année :

Mardi 30 juin à 1h56 (Lune des Fraises)

Mercredi 29 juillet à 16h35 (Lune du Cerf)