Pleine lune : quels effets (supposés) sur votre signe ce mardi 1er août 2023 ?

PLEINE LUNE. La nuit de ce mardi 1er août 2023 est marquée par la première pleine lune du mois. Surnommée pleine lune de l'Esturgeon, aura-t-elle des effets sur votre signe astrologique selon ces croyances ? Le verseau, le lion et les signes d'air devraient être les plus impactés.

[Mis à jour le 1er août 2023 à 09h22] Avis aux amateurs, apprentis astronomes et adeptes de l'observation de la Lune, ce mois d'août 2023 sera exceptionnel. Chose rare, il y aura deux Pleine Lune ce mois-ci, la première tombant dès ce mardi 1er août. Surnommée lune de l'esturgeon, elle est placée sous l'égide du signe astrologique du Verseau ce mardi.

Pour ceux qui croient en l'astrologie, cet événement astral pourrait favoriser le bien-être de certains signes astrologiques. Toutefois, il faut rappeler que, d'un point de vue scientifique, l'astrologie relève de croyances et de spéculations, qui ne sont pas validées par les connaissances humaines. Concernant son observation, sachez que cette pleine lune aura la particularité d'être une Super Lune, c'est-à-dire qu'elle semblera immense puisqu'au plus près de la Terre.

Cette pleine Lune du 1er août "peut s'avérer tendue pour certains, du fait du combat intérieur mené vers un vrai changement relationnel" selon l'astrologue Isabelle Elvira de Femme Actuelle. Mais elle donnera à certains le courage d'être eux-mêmes ! Voyons ses effets signe par signe :

Mardi 1er août 2023 à 20 heures 31 minutes et 40 secondes précisément se produira la prochaine pleine lune. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

L'influence de la Lune sur la Terre est réelle et prouvée scientifiquement : son rôle est bien connu et majeur dans le cycle des marées, qui lui-même a des multiples implications sur la vie de notre planète. Le cycle lunaire pourrait par ailleurs avoir un léger impact sur notre corps et les plantes, mais de nombreuses légendes populaires lui donnent bien plus d'importance qu'il n'en a réellement : insomnie, agressivité, jardinage, pousse des cheveux, déclenchement des accouchements… On vous aide à démêler le (très peu de) vrai du faux.

L'année 2023 est une année à 13 pleines lunes (deux survenant ce mois d'août). Voici en détail les dates et heures des prochaines pleines lunes en 2023 :