Super Lune des Fleurs : la plus spectaculaire de l'année a lieu ce mercredi 26 mai 2021

SUPER LUNE 2021 - Dans la nuit de mercredi 26 mai, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel pour admirer la deuxième Super Lune de l'année, aussi appelée "Super Lune des Fleurs". À quelle heure l'observer ? Pourquoi ce nom ? On vous dit tout.

[Mis à jour le 19 mai 2021 à 18h44] Une Super Lune des Fleurs, la plus grande et la plus spectaculaire super Lune de l'année 2021, fera son apparition dans le ciel nocturne du mercredi 26 mai 2021. Elle doit son nom aux Amérindiens qui l'ont associée à l'éclosion des fleurs sauvages au mois de mai. Pour l'admirer, rendez-vous à vos fenêtres ou en plein air à 1h53 du matin, à son périgée. Les conditions d'observation seront d'autant plus favorables suivant que vous vous trouvez dans un endroit éloigné de la pollution atmosphérique. La Super Lune est un phénomène qui se produit lorsque la Lune est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre. Cette nuit-là, la Super Lune des Fleurs sera donc 14% plus grande et 30% plus brillante que d'ordinaire. Ne manquez pas de l'immortaliser !

Le phénomène de Super Lune ne sera visible que depuis les pays où il fait nuit au moment de son passage derrière la Terre. Bonne nouvelle, la France en fait partie ! Les Français devront cependant veiller tard pour profiter au mieux du spectacle. Le phénomène sera observable lorsque la Lune sera située à son périgée, le point de son orbite le plus proche de la Terre, à 1h53 du matin, le mercredi 26 mai 2021.

Le phénomène baptisé "Super Lune" par l'astrologue Richard Nolle, mais que les scientifiques préfèrent nommer "phénomène de périgée-syzygie", a lieu lorsque le point de l'orbite lunaire est à une distance minimale de la Terre. Quand est-ce que la Lune est plus proche de la Terre ? Lorsqu'elle est à une distance inférieure à 360 000 km (la distance moyenne entre la Terre et la Lune est de 384 400 km) selon l'observatoire de Paris. Dans la nuit du mercredi 26 mai 2021, elle sera à une distance de 357 461 km de la Terre à son périgée, soit 157 km plus proche de la Terre que la précédente Super Lune d'avril, baptisée Super Lune rose.

La Super Lune n'est réellement observable qu'après le coucher de soleil, à l'œil nu, à l'aide de jumelles ou de télescopes. Mercredi 26 mai 2021, le périgée de la Lune a lieu à 1h53 du matin. Afin d'observer dans des conditions optimales la Super Lune, il faut s'équiper de lunettes astronomiques ou d'un télescope, loin de la pollution atmosphérique, ou bien se rendre dans l'un des clubs de l'Association Française d'Astronomie (AFA). Voir la carte.

Pour être certain d'observer tous les détails de la prochaine Super Lune, il faut s'armer d'un télescope ou d'une paire de jumelles et se trouver le plus loin possible des lumières de la ville. La Super Lune peut être observable sans télescope que si la météo est très clémente. Pour observer une Super Lune, le ciel ne doit pas être couvert. Logique...

Par Super Lune, on entend un phénomène céleste qui tient à deux éléments : l'unique satellite de la planète Terre passe au plus près de nous alors qu'il s'agit d'un soir de pleine lune. On nomme cet événement "périgée-syzygie", la dénomination de Super Lune n'ayant rien de scientifique, puisqu'il s'agit d'une invention de l'astrologue Richard Nolle en 1979. Selon certaines croyances, il y aurait plus de naissances lors des pleines Lunes, alors peut-être assistons-nous à un pic d'accouchements cette nuit-là !

La première Super Lune de l'année, qui s'est invitée dans le ciel nocturne du mardi 27 avril 2021, à 3h31 précisément, était une "Super Lune rose". Ce nom n'a rien de scientifique, mais fait référence à la floraison printanière et parce qu'elle apparaît après l'équinoxe de printemps. Cela ne signifie pas qu'elle apparaît rose dans le ciel ! Certes, l'astre, éclairé par le soleil, peut prendre une légère coloration rosée, mais "cela dépend notamment de la présence de poussières dans l'atmosphère", explique Gilles Dawidowicz, secrétaire général de la Société astronomique de France.

Le nom de "Super Lune rose" est une référence aux couleurs du printemps, car cette Super Lune est la première à apparaître durant cette saison. "C'est aussi un peu à cause des Américains qui grossissent l'événement à chaque fois", explique-t-il. En effet, c'est une fleur printanière d'Amérique du Nord, le Phlox subulata, qui est à l'origine de ce surnom donné par les Amérindiens, selon The Old Farmer's Almanac.

Notez les dates des prochaines Super Lunes dans votre calendrier, pour ne rien manquer :

Super Lune le 26 mai 2021.

Super Lune le 24 juin 2021.

Ces Super Lunes n'égaleront toutefois pas le phénomène perçu le 14 novembre 2016 avec une Lune au plus près de nous (356 511 km tout de même). Pour retrouver une telle "proximité", il faudra se montrer patient et attendre jusqu'en 2034 ! Quant à la prochaine super lune bleue de sang, elle ne se reproduira pas avant le 31 janvier 2037.

Si les éclipse lunaires peuvent survenir plusieurs fois par an, la conjonction des deux phénomènes (Super Lune et éclipse totale) est rare et donne lieu à ce que l'on appelle une lune de sang. Il y a plusieurs siècles, les "lunes de sang" étaient perçues comme l'annonce de grandes catastrophes. Aujourd'hui, on sait que cette couleur est due à la projection de la lumière du soleil. Pendant l'éclipse de lune, il est possible de "voir les reflets sur la surface lunaire de tous les levers et couchers de soleil sur la Terre", un phénomène qui résulte d'"un alignement rare de ces trois cycles astronomiques", a souligné au Point le professeur Jason Aufdenberg de l'université d'aéronautique d'Embry-Riddle en Floride.

Si une super lune est annoncée comme une super lune bleue, cela n'a rien à voir avec sa couleur. On l'appelle ainsi parce qu'il s'agit de la deuxième pleine lune d'un mois calendaire. Un fait qui ne se produit que tous les 19 ans. La dernière Super lune bleue a eu lieu le 31 janvier 2018. La conjonction des phénomènes, super lune bleue et super lune de sang, ne s'était pas produite depuis le 31 mars 1866 et la prochaine n'aura pas lieu avant le 31 janvier 2037. L'utilisation du terme "bleue" résulterait d'une bourde dans un article du magazine américain d'astronomie amateur Sky and Telescope, en 1946. L'article en question s'intitulait "Once in a Blue Moon" et avait été écrit par le journaliste James Hugh Pruett qui avait mal interprété l'Almanach des agriculteurs du Maine de 1937. Et c'est ainsi que cette expression qui porte à confusion a fait le tour du monde en un rien de temps... ! Tous les deux à trois ans, l'année comprend 13 pleines lunes au lieu de 12. La super lune bleue est donc associée au chiffre 13. Des croyances du Moyen-Âge associent ces années à 13 pleines lunes à des catastrophes naturelles mais les jardiniers évoquent plutôt des années particulièrement pluvieuses peu propices aux récoltes.

L'expression "Super Lune du siècle" est à prendre avec des pincettes. La dernière fois que notre satellite s'est rapproché d'aussi près de la terre, c'était en 1948. Le 14 novembre 2016, la Lune n'avait jamais été aussi grosse depuis 1948. La Nasa, qui parlait de "super extra Lune", annonçait l'une des "plus impressionnantes apparitions lunaires du siècle". Mais si vous vous attendiez à voir une Lune gigantesque, vous avez sans doute été déçu. "Cette pleine lune [était] effectivement la plus proche de la Terre pour l'année 2016 [...], mais sa variation de diamètre apparent [n'était] absolument pas évidente à percevoir à l'œil nu", expliquait alors l'auteur scientifique Guillaume Cannat dans son blog Autour du ciel. La notion de "Super Lune" aurait été inventée par un astrologue il y a une quarantaine d'années, et maladroitement utilisé par le service de presse de la NASA", poursuivait-il. Bien que le phénomène soit tout à fait exceptionnel, Guillaume Cannat nous mettait alors en garde sur le caractère "exceptionnel" de son observation qui pourrait décevoir les plus impatients...