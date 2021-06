Arche de la Défense : réouverture du toit, la programmation

ARCHE DE LA DEFENSE - Le toit de la Grande Arche rouvre ses portes ce jeudi 1er juillet 2021 avec une programmation festive mêlant expériences inédites et convivialité. Découvrez le programme du rooftop.

Le toit de la Grande Arche rouvre ses portes aux visiteurs ce jeudi 1er juillet 2021 avec une programmation 100% festive. A une hauteur de 110 mètres, le célèbre rooftop de La Défense propose dégustations, DJ set, expositions photo ou encore solarium tout l'été.

Le rooftop, d'une surface de 1 000 m², accueille les afterworks, tous les mardis et jeudis de 19h à minuit. Au programme : la meilleure sélection de DJ sets, de cocktails, de gastronomie ensoleillée…

Dans l'espace culturel de 1 200 m², place à l'exposition Grandeur Nature by Clarins, qui met en avant le lien entre l'homme et la nature, au travers de paysages inspirants et de végétaux qui recèlent de trésors.

La City, le restaurant du toit dirigé par l'équipe de Jérôme Vigato, reprend du service avec une nouvelle carte imaginée par le chef Matthieu Dos Santos.

Le toit de la Grande Arche est le meilleur spot pour admirer le défilé aérien de la Patrouille de France, autant pour la vue imprenable que pour le vrombissement des moteurs et le bruit des hélices. Fanfare et drapeaux plongeront petits et grands dans une ambiance bleu blanc rouge des plus entrainantes ! A venir, des événements spécifiques pour célébrer la fête nationale du 14 juillet les 13 et 14 juillet !

Le port du masque est obligatoire pour accéder au toit de la Grande Arche. Des masques sont en vente à l'entrée située en haut des marches à gauche. Découvrez les mesures sanitaires appliquées face au Covid-19 :

Port obligatoire du masque à partir de 11 ans.

Mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Contrôle de la température à l'entrée.

Distanciation d'un mètre entre les visiteurs.

Pas de vestiaire.

Le toit de la Grande Arche est ouvert tous les jours de 10h à 19h. La dernière montée s'effectue à 18h30.

Le tarif d'accès au toit de la Grande Arche varie de 7 à 15 euros. Votre billet est valable de 10h à 18h30 sans contrainte d'horaires où d'accès. Réserver votre billet.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La Grande Arche est située au 1, parvis de la Défense, 92800 Puteaux. Tél : 01 40 90 52 20. En transports, vous pouvez emprunter la ligne 1, le RER A, le Tramway 2 ou encore les bus 73, 141, 158 et 159.