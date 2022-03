"Pass vaccinal : ce qui change à la date de fin du 14 mars"

PASS VACCINAL. La date de fin du pass vaccinal et du masque en intérieur, à l'exception des transports et des établissements médicaux, est fixée au lundi 14 mars 2022. Les nouvelles règles.

[Mis à jour le 4 mars 2022 à 07h37] Le 14 mars, le pass vaccinal est suspendu "dans tous les endroits où il était exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels)" annonce un communiqué du gouvernement publié hier suite à l'intervention du Premier ministre Jean Castex au JT de 13 heures.

Le Premier ministre Jean Castex, invité du journal télévisé de 13 heures sur TF1 hier, a annoncé qu'"à partir du lundi 14 mars", l'application du pass vaccinal sera suspendue "partout où il s'applique" en France, et cet allègement concerne à la fois les publics des lieux où il était appliqué comme les salariés qui interviennent dans ces lieux ou événements. A cette même date, le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur. Mais il ne disparaîtra pas complètement : le masque "restera obligatoire dans les transports collectifs de voyageurs compte tenu de la promiscuité" a précisé le Premier ministre, ce qui concerne tous les bus, trains, avions, bateaux sur le territoire français. Le ministère de la Santé a également précisé, suite aux annonces de Jean Castex, que le port du masque resterait la règle également dans tous les établissements médico-sociaux, à savoir les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, les maisons de retraite, les Ehpad et résidences autonomie.

Enfin, si le pass vaccinal vit ses derniers jours, le pass sanitaire continuera à exister à certains endroits au-delà du 14 mars. "Le pass sanitaire restera la règle dans les établissements de santé" après le 14 mars, tout comme l'obligation vaccinale pour les soignants, a annoncé Jean Castex. Si cela n'a pas été encore précisé par le gouvernement, les mineurs âgés de 12 à 15 ans ne devraient pas non plus avoir besoin d'être munis d'un pass sanitaire dans les lieux où s'appliquent le pass vaccinal à partir du 14 mars.

Le gouvernement a donc accéléré le calendrier des allègements sanitaires, face à la décrue épidémique de Covid-19 en France. En effet, le 22 février dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran annonçait devant le Sénat trois critères pour envisager la fin du pass vaccinal : un "seuil de 1 500 patients en réanimation à ne pas dépasser", un "facteur R durablement inférieur à 1" et un "taux d'incidence situé entre 300/500 au plus fort". Si le facteur R de reproduction du virus est aujourd'hui "nettement inférieur à 1", selon les propos récents du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, il y a encore plus de 2 300 patients en réanimation dans les hôpitaux et le taux d'incidence est de 584 selon les derniers chiffres officiels enregistrés ces dernières 24 heures sur Covid Tracker. Un seul critère sur les trois est donc partiellement rempli à ce jour, bien que la tendance de l'épidémie de Covid-19 soit à la baisse. "Ce n'est pas le bon moment", a protesté le médecin généraliste Michaël Rochoy, co-fondateur du collectif "Stop-Postillons", sur France Info : "le pass vaccinal n'est pas une prévention pour limiter l'infection, c'est une prévention pour limiter les formes graves", a-t-il martelé.

L'application du pass vaccinal sera suspendue "partout où il s'applique" sur le territoire français "à partir du lundi 14 mars" 2022, a annoncé le Premier ministre Jean Castex le 3 mars au JT de 13 heures sur TF1. "La situation qui s'améliore grâce à nos efforts collectifs, grâce aux mesures que nous avons prises (..), les conditions sont réunies pour une nouvelle phase d'allégement des mesures", s'était-il justifié sur le plateau de TF1. Le pass vaccinal aura finalement duré moins de deux mois, puisqu'il est entré en vigueur le 24 janvier 2022.

La fin du port de masque a été annoncée pour le lundi 14 mars 2022 par le Premier ministre Jean Castex au JT de 13 heures sur TF1, à la même date que la fin du pass vaccinal. Il ne sera donc plus nécessaire de porter un masque en entreprises, dans les magasins, écoles, collèges, lycées, universités, discothèques ou dans les administrations publiques. Mais attention, le port du masque restera obligatoire, à la date du 14 mars, dans tous les transports collectifs "compte tenu de la promiscuité" ainsi que dans tous les établissements médico-sociaux (hôpitaux, EHPAD, résidences autonomies et maisons de retraite). Dans un communiqué, le gouvernement recommande également le port du masque "pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé".

Où le pass vaccinal sera-t-il levé le 14 mars 2022 ?

A partir du lundi 14 mars 2022, le pass vaccinal ne sera plus obligatoire "partout où il s'applique" sur le territoire français, a annoncé le Premier ministre Jean Castex au cours de son intervention au JT de 13 heures sur TF1 le 3 mars. Il ne sera donc plus exigé de présenter le QR-Code de son pass vaccinal à l'entrée de ces établissements recevant du public :

Restaurants, bars et cafés

Transports de longue distance (TGV, Intercités, trains de nuit, vols domestiques et cars inter-régionaux)

(TGV, Intercités, trains de nuit, vols domestiques et cars inter-régionaux) Campings, hôtels et centres de vacances

Etablissements sportifs (salle de sport, piscine, gymnase, patinoire, manèges équestres etc)

(salle de sport, piscine, gymnase, patinoire, manèges équestres etc) Remontées mécaniques

Musées et monuments

Parcs d'attraction

Concerts et festivals

Cinéma

Théâtres et autres salles de spectacle

Salons professionnels, foires et séminaires

Casinos et autres salles de jeux

Croisières en bateau

Discothèques

Centres commerciaux et grands magasins

Où le pass sanitaire reste-t-il obligatoire ?

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le pass sanitaire reste obligatoire, à la date du lundi 14 mars, uniquement dans les établissements de santé. Ce qui signifie qu'il faudra toujours posséder un schéma vaccinal complet, un certificat de rétablissement au Covid-19, ou avoir réalisé un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures, pour accéder aux hôpitaux, maisons de retraite ou EHPAD. Les mineurs âgés de 12 à 15 ans devraient être exemptés du pass sanitaire dans tous les autres lieux où il s'applique, comme les adultes le seront du pass vaccinal, à partir du 14 mars 2022. Une annonce doit encore être faite en ce sens.

Dans quels lieux soumis au pass vaccinal le masque n'est-il actuellement plus obligatoire ?

Depuis le 28 février, l'obligation de port du masque dans certains lieux conditionnés au pass vaccinal est levé en intérieur. Le masque n'est ainsi plus obligatoire dans les espaces intérieurs soumis au pass vaccinal, à l'exception des transports (TGV, Intercités, trains de nuit, cars de longue distance et vols domestiques). Ce qui concerne les restaurants, bars et cafés, les cinémas, les musées et monuments, les salles de spectacle et de concerts, les salles des fêtes et de jeux, les bibliothèques, les discothèques, les salons et foires, les campings, hôtels et centres de vacances, les établissements sportifs, ou encore, les parcs d'attraction.