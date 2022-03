"Pass vaccinal : le 14 mars, c'est la fin ! Les règles"

PASS VACCINAL. La date de fin du dispositif sanitaire approche, et la levée du port du masque aussi, à l'exception des transports et des hôpitaux (où le pass sanitaire restera en vigueur). Voici les nouvelles règles.

[Mis à jour le 10 mars 2022 à 08h58] Le Premier ministre Jean Castex, invité du journal télévisé de 13 heures sur TF1 hier, a annoncé qu'"à partir du lundi 14 mars", l'application du pass vaccinal sera suspendue "partout où il s'applique" en France, et cet allègement concerne à la fois les publics des lieux où il était appliqué comme les salariés qui interviennent dans ces lieux ou événements. A cette même date, le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur. Mais il ne disparaîtra pas complètement : le masque "restera obligatoire dans les transports collectifs de voyageurs compte tenu de la promiscuité" avait précisé le Premier ministre, ce qui concerne tous les bus, trains, avions, bateaux sur le territoire français. Le ministère de la Santé a également précisé, suite aux annonces de Jean Castex, que le port du masque resterait la règle également dans tous les établissements médico-sociaux, à savoir les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, les maisons de retraite, les Ehpad et résidences autonomie.

Enfin, si le pass vaccinal vit ses derniers jours, le pass sanitaire continuera à exister à certains endroits au-delà du 14 mars. "Le pass sanitaire restera la règle dans les établissements de santé" après le 14 mars, tout comme l'obligation vaccinale pour les soignants, a annoncé Jean Castex. Les mineurs âgés de 12 à 15 ans n'auront quant à eux plus besoin d'être munis d'un pass sanitaire dans les lieux où s'appliquent le pass vaccinal à partir du 14 mars.

Le 14 mars 2022, le pass vaccinal est suspendu "dans tous les endroits où il était exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels)" annonce un communiqué du gouvernement publié le 3 mars suite à l'intervention du Premier ministre Jean Castex au JT de 13 heures. Le pass vaccinal aura finalement duré moins de deux mois, puisqu'il est entré en vigueur le 24 janvier 2022.

A l'origine, l'exécutif n'était favorable à une levée du pass vaccinal que si le "seuil de 1 500 patients en réanimation" n'était pas dépassé et que le taux d'incidence était "situé entre 300/500 cas au plus fort" pour 100 000 habitants... Si l'exécutif ne reviendra pas sur sa décision de supprimer le pass vaccinal le 14 mars, tout fort rebond épidémique pourrait entraîner un retour du dispositif, car il ne faut pas oublier que le terme employé par le Premier ministre Jean Castex au JT de TF1 est une "suspension" et non une "fin". Pour rappel, le dispositif sanitaire est encadré par une loi qui y met fin officiellement le 31 juillet 2022. Jusqu'à cette date, il peut être suspendu comme réactivé.

Où le pass vaccinal sera-t-il levé le 14 mars 2022 ?

A partir du lundi 14 mars 2022, le pass vaccinal ne sera plus obligatoire "partout où il s'applique" sur le territoire français, a annoncé le Premier ministre Jean Castex au cours de son intervention au JT de 13 heures sur TF1 le 3 mars. Il ne sera donc plus exigé de présenter le QR-Code de son pass vaccinal à l'entrée de ces établissements recevant du public :

Restaurants, bars et cafés

Transports de longue distance (TGV, Intercités, trains de nuit, vols domestiques et cars inter-régionaux)

(TGV, Intercités, trains de nuit, vols domestiques et cars inter-régionaux) Campings, hôtels et centres de vacances

Etablissements sportifs (salle de sport, piscine, gymnase, patinoire, manèges équestres etc)

(salle de sport, piscine, gymnase, patinoire, manèges équestres etc) Remontées mécaniques

Musées et monuments

Parcs d'attraction

Concerts et festivals

Cinéma

Théâtres et autres salles de spectacle

Salons professionnels, foires et séminaires

Casinos et autres salles de jeux

Croisières en bateau

Discothèques

Centres commerciaux et grands magasins

La fin du port de masque a été annoncée pour le lundi 14 mars 2022 par le Premier ministre Jean Castex au JT de 13 heures sur TF1, à la même date que la fin du pass vaccinal. Il ne sera donc plus nécessaire de porter un masque en entreprises, dans les magasins, écoles, collèges, lycées, universités, discothèques ou dans les administrations publiques. Mais attention, le port du masque restera obligatoire, à la date du 14 mars, dans tous les transports collectifs "compte tenu de la promiscuité" ainsi que dans tous les établissements médico-sociaux (hôpitaux, EHPAD, résidences autonomies et maisons de retraite). Dans un communiqué, le gouvernement recommande également le port du masque "pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé".