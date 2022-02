"Pass vaccinal : plus de masque en intérieur ? Les nouvelles règles"

PASS VACCINAL. A la date du mardi 15 février, les règles changent pour obtenir le pass vaccinal, avec un délai de 4 mois pour la dose de rappel du vaccin comme pour le certificat de rétablissement au Covid. Puis le 28 février, le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass.

[Mis à jour le 11 février 2022 à 12h50] Ce vendredi 11 février 2022, le gouvernement a annoncé de nouveaux allègements du protocole sanitaire. Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février, soit les musées, théâtres, restaurants, cinémas à l'exception des transports. "Le port du masque en intérieur sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal. Dans les autres lieux clos soumis au pass vaccinal, le port du masque ne sera plus obligatoire", a détaillé le ministère de la Santé dans un communiqué de presse. Jusqu'au 28 février, le port du masque demeure obligatoire à l'intérieur, à partir de 6 ans et plus.

Alors que le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a annoncé la fin du port du masque dans la cour de récréation à l'école, le gouvernement a annoncé un allègement supplémentaire concernant le port du masque. À compter du 28 février 2022, le masque ne sera plus obligatoire dans les espaces intérieurs ci-dessous soumis au pass vaccinal, à l'exception des transports (TGV, Intercités, trains de nuit) :

Cinémas

Musées et monuments

Théâtres et autres salles de spectacle

Restaurants, bars et cafés

Campings et hôtels

Etablissements sportifs (salle de sport, gymnase, patinoire, manèges équestres etc)

Dans une échéance plus proche, à compter de mardi 15 février 2022, les Français auront dû effectuer leur dose de rappel à partir du moment où ils ont reçu leur dernière injection depuis plus de 4 mois, contre 7 mois jusqu'à présent, sous peine de perdre leur pass vaccinal. Ce qui concerne les personnes ayant reçu leur dernière injection avant le 15 octobre dernier. Ce qui représente "3 à 5 millions de Français qui pourraient perdre leur pass vaccinal" a récemment indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal en conférence de presse. La mesure s'applique aux personnes âgées de 18 ans et plus, mais il existe des exceptions à tout ça :

Les Français qui ont été contaminés par le virus du Covid peuvent conserver leur pass vaccinal sans dose de rappel. Pour résumer, si l'on s'est injecté une seule dose de vaccin, mais que l'on a été contaminé à deux reprises par le Covid-19, le schéma vaccinal est complet, si l'on s'est injecté deux doses de vaccin et qu'on a été contaminé une fois par le Covid-19, le schéma vaccinal est complet. Une infection équivaut désormais à une injection, sauf dans ce cas très précis : avoir été contaminé trois fois par le Covid-19 ne permet pas de disposer d'un schéma vaccinal complet.

A compter du 15 février également, la durée de validité du certificat de rétablissement après une infection au Covid-19 passe de 6 mois à 4 mois, a annoncé jeudi 27 janvier le ministère de la santé Olivier Véran. Le certificat de rétablissement est "l'une des preuves qui permet d'avoir un pass vaccinal valide", avait indiqué le ministère. Ce document n'est délivré qu'aux Français infectés par le Covid-19 il y a plus de 11 jours et donc moins de 4 mois (alors qu'avant le 15 février, moins de 6 mois).

Au-delà de ces délais de quatre mois, le QR Code du pass vaccinal sera désactivé automatiquement, et sera placé dans la catégorie "certificat expiré". Comment retrouver la date de sa dernière injection ? Comment activer son nouveau pass ? Où trouver ces informations ? Qui est exempté de la dose de rappel ? Quelle date de fin du pass vaccinal ? Où est-il appliqué ? Toutes les réponses à vos questions ci-dessous :

Les personnes infectées par le Covid-19 sont-elles exemptées de la dose de rappel ?

Les Français qui ont été infectés par le Covid-19 avant la première dose, entre les deux doses ou après les deux doses du schéma vaccinal initial sont exemptés de la dose de rappel, car une infection équivaut désormais à une dose de rappel. Interviewé sur BFMTV le 2 février, le ministre de la Santé Olivier Véran a expliqué que "si vous avez eu une injection et deux infections, si vous avez eu deux injections et une infection – qu'elle soit avant les injections, au milieu ou après –, et si vous avez eu trois injections de vaccin, vous conserverez le bénéfice de votre pass" et ce "sans limite de temps, jusqu'à ce qu'une limite soit fixée si la situation évolue mais aujourd'hui sans limite".

Par contre, si on a été contaminé 3 fois, le schéma vaccinal n'est pas valide. Si l'on a eu trois doses en revanche, le schéma est évidemment complet.

J'ai eu le Covid et deux doses de vaccin, vais-je conserver mon pass vaccinal ?

Les Français qui ont eu le Covid-19 avant, pendant ou après avoir été injectés de deux doses de vaccin ne sont plus obligées de réaliser leur dose de rappel pour conserver leur pass vaccinal, et ce pour une durée illimitée pour l'instant.

J'ai eu le Covid et une seul dose de vaccin, vais-je garder mon pass vaccinal ?

Les Français qui ont été contaminés une seule fois par le Covid-19 avant leur première injection doivent quand même réaliser leur seconde injection au plus tard 4 mois après la précédente, qui devient une "dose de rappel", puisque désormais, une infection équivaut à une injection. En revanche, ils n'ont pas de troisième dose à faire par la suite. "Si vous avez eu une seule dose de vaccin et une seule infection, c'est là que vous avez quatre mois pour faire votre dose de rappel", a résumé le ministre de la Santé Olivier Véran le 2 février 2022.

J'ai eu deux fois le Covid, dois-je me faire vacciner pour conserver mon pass vaccinal ?

La réponse est oui, mais une seule fois ! "Pour bénéficier du pass vaccinal, il faut que notre système immunitaire ait été stimulé au moins trois fois", a expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran le 2 février. Ainsi, les Français qui ont été contaminés à deux reprises par le Covid-19 n'ont qu'une seule dose de vaccin à faire pour obtenir un pass vaccinal valide, et ce, pour une durée illimitée pour l'instant.

J'ai été infecté trois fois par le Covid, suis-je exempté du pass vaccinal ?

Avoir été infecté trois fois au Covid-19 ne permet malheureusement pas de prétendre à un pass vaccinal. Bien que le ministre de la Santé Olivier Véran ait expliqué le 2 février qu'une infection au Covid-19 équivalait à une injection, exemptant de la dose de rappel les personnes ayant été contaminés une fois par le Covid, et de deux doses les personnes ayant été contaminés deux fois par le Covid, la règle diffère sur ce dernier point. Il faut au minimum réaliser une dose de vaccin pour obtenir son pass vaccinal, dans tous les cas.

Le certificat de rétablissement au Covid-19 vous permet d'avoir un pass vaccinal valide. Pour rappel, il faut avoir été testé positif il y a plus de 11 jours et moins de 4 mois à partir du 15 février 2022 avec un test PCR ou antigénique pour récupérer, en version papier ou sur la plateforme SI-DEP via un lien envoyé par mail ou SMS, un certificat de rétablissement au Covid-19. Il est possible ensuite de l'intégrer dans l'application TousAntiCovid en scannant le QR code ou en l'important depuis la plateforme SI-DEP via le lien dédié.

Qui doit télécharger un nouveau QR Code de son pass vaccinal ?

Les Français qui ont contracté le Covid-19 avant ou après leur première dose de vaccin et qui ont effectué une deuxième dose doivent mettre à jour leur pass vaccinal, en raison d'un bug de l'application gouvernementale, survenu avant le 1er février, qui indique une date de péremption à leur pass, alors qu'ils n'ont pas besoin d'effectuer de dose de rappel.

Pour ce faire, les personnes concernées doivent s'identifier sur le site d'Ameli et télécharger une nouveau certificat de rétablissement du Covid-19. Ils doivent ensuite scanner le QR code via l'application TousantiCovid qui mettra le pass vaccinal automatiquement à jour. En cas de difficultés, "il est possible de se rendre dans une pharmacie ou de profiter d'une consultation chez son médecin traitant pour demander l'impression de son attestation", explique le site Ameli.

Depuis le 1er février, "l'attestation de vaccination comportera la mention 2/1 pour indiquer qu'une injection a été faite dans le cadre de la vaccination initiale et qu'une injection a été faite dans le cadre du rappel. En conséquence : le pass vaccinal a une validité permanente", explique l'assurance maladie.

Nota bene : Les personnes qui ont contracté le Covid-19 et qui ont réalisé leur deuxième dose après le 1er février ne sont pas concernés par ce bug.

Pour qui le pass vaccinal est conditionné à la dose de rappel ?

Comme pour le pass sanitaire, le pass vaccinal est conditionné à la dose de rappel pour les personnes âgées de 18 ans et plus, qui doit être effectuée, à compter du 15 février 2022, quatre mois maximum après la dernière dose (première ou seconde dose en fonction du vaccin), contre 7 mois précédemment. Le gouvernement a par ailleurs autorisé l'administration de la dose de rappel dès 3 mois après la précédente dose de vaccin. Outre les mineurs, les Français ayant été contaminés au moins une fois par le Covid-19 sont exemptés de la dose de rappel.

Afin d'alerter les personnes concernées par l'expiration de leur pass vaccinal, une option disponible sur l'application TousAntiCovid vous alerte lorsque votre pass arrive à expiration. "Votre page changera de couleur lorsque vous présenterez le pass, afin que vous puissiez bien voir le délai qu'il reste avant la désactivation", avait précisé le ministre de la Santé.

Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un calcul mental, l'assurance maladie a mis en ligne un simulateur, baptisé Mon rappel Vaccin Covid, qui permet de connaître sa date d'éligibilité au rappel vaccinal contre le Covid-19 ainsi que la date d'expiration de son pass vaccinal. Accessible depuis un ordinateur ou un smartphone, ce téléservice vous demande votre date de naissance, si vous avez été testé positif au Covid-19 depuis votre dernière dose, le nom du vaccin utilisé lors de la dernière injection et la date de votre dernière injection pour obtenir les bonnes réponses.

"La dose de rappel n'est pas obligatoire pour les adolescents âgés de 16 et 17 ans, ils sont considérés complètement vaccinés avec deux doses" précise le site Service-Public. La dose de rappel n'est donc pas nécessaire pour maintenir la validité du passe vaccinal pour eux".

Les non-vaccinés peuvent-ils obtenir un pass vaccinal ?

Les personnes non vaccinées peuvent se procurer temporairement le dispositif à condition qu'ils soient engagés dans un schéma vaccinal avant le 16 février 2022, sous réserve de faire leur seconde dose dans un délai de 28 jours. Un test négatif de moins de 24 heures leur est cependant demandé. Ils devront réaliser dans les quatre mois suivants leur dose de rappel, sauf s'ils ont moins de 18 ans ou ont entretemps contracté le Covid-19, pour qui seules deux doses suffisent à obtenir le précieux sésame.

Le pass vaccinal temporaire, baptisé Pass+, se récupère en mettant à jour l'application TousAntiCovid. Il est généré à la rubrique Carnet en sélectionnant le certificat de la première dose de vaccin et le résultat du dernier test négatif préalablement ajouté. Pass+ est valable 24 heures, le temps d'effectuer la première puis la deuxième dose.

Nouveau dans #TousAntiCovid !



Avec Pass+, obtenez un pass vaccinal valable 24h en associant votre certificat de première injection avec un test négatif au #COVID19. pic.twitter.com/dbqUVRod8d — TousAntiCovid (@TousAntiCovid) February 1, 2022

Enfin, en raison de contre-indications médicales (une dizaine listée par l'Assurance maladie, comme les allergies, myocardites ou syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique), certains Français ne peuvent pas se faire injecter le vaccin contre le Covid-19. Or, le pass vaccinal implique un schéma de vaccination complet ou un certificat de rétablissement au Covid-19. Avec la mise en place du pass sanitaire, la loi a déjà pris en compte cette situation particulière, et la nouvelle loi sur le pass vaccinal ne modifie "en rien les règles applicables aux contre-indications médicales à la vaccination". Après s'être rendu chez son médecin traitant, le patient reçoit un certificat médical de contre-indication à la vaccination Covid-19 dont le premier volet est rempli par le médecin et transmis à l'Assurance maladie, puis reçoit un pass avec le QR Code associé, dans un délai d'une semaine après remise du dossier. Le deuxième volet du certificat médical de contre-indication à la vaccination est à conserver par le patient.

Un test négatif peut-il être exigé, en plus du pass vaccinal ?

Le cumul d'une preuve de vaccination et d'un test négatif peut être exigé lorsque "l'intérêt de la santé publique et l'état de la situation sanitaire" le justifient. Un décret détaille les situations et les lieux dans lesquels cette situation exceptionnelle est exigée. Le Sénat a toutefois renforcé l'encadrement de la mesure qui n'est applicable que "lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus".

Pour obtenir ce nouveau sésame, deux conditions et non plus trois : présenter un schéma de vaccination complet (avec dose de rappel à partir de 18 ans, sauf si on a été contaminé par le Covid-19) ou un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 4 mois à partir du 15 février 2022. Les tests PCR ou antigéniques négatifs ne sont plus une preuve valable, contrairement au pass sanitaire.

Les Français non-vaccinés qui s'engagent dans un schéma de vaccination avant le 16 février, peuvent bénéficier d'un pass vaccinal valide sous réserve de faire leur deuxième dose dans un délai de 28 jours et de réaliser un test de dépistage négatif.

A partir de quel âge s'applique le pass vaccinal ?

Tous les Français de plus de 16 ans doivent être munis d'un pass vaccinal pour se rendre dans les lieux où il est instauré. Le pass sanitaire reste la règle pour les mineurs de 12 à 15 ans. Bon à savoir : les mineurs de 16 et 17 ans ne sont pas conditionnés à la dose de rappel pour obtenir leur pass vaccinal. Mais s'ils le souhaitent, ils peuvent s'administrer une dose de rappel, non obligatoire, depuis le lundi 24 janvier.

Quel est le délai d'obtention du pass vaccinal ?

En ce qui concerne le délai d'obtention du pass vaccinal, comme pour le pass sanitaire, la direction générale de la santé a précisé qu'une "personne qui entamerait aujourd'hui son schéma pourra obtenir un pass vaccinal une semaine après sa deuxième dose", et au bout d'un mois après la double-injection du vaccin Janssen.

Dans quels lieux le pass vaccinal est-il demandé en France ?

Les lieux soumis à ce nouveau pass sont presque les mêmes que ceux anciennement soumis au pass sanitaire, à l'exception des établissements de santé, des centres médico-sociaux, des maisons de retraite et des transports vers la Corse ou l'Outre-mer où le pass sanitaire reste en vigueur. Il faut forcément avoir été vacciné (ou guéri du Covid sous certaines conditions) pour se rendre dans les lieux suivants, à partir de l'âge de 16 ans (entre 12 et 15 ans, il suffit de présenter un pass sanitaire) :

Restaurants, bars et cafés , y compris les terrasses "à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire", explique le gouvernement.

, "à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire", explique le gouvernement. Transports de longue distance (TGV, Intercités, trains de nuit, vols domestiques sauf pour la Corse et cars inter-régionaux). Le pass n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros et bus ne sont pas concernés).

(TGV, Intercités, trains de nuit, vols domestiques sauf pour la Corse et cars inter-régionaux). Le pass n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros et bus ne sont pas concernés). Campings, hôtels et centres de vacances dans certains cas seulement : les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass vaccinal, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour.

: les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass vaccinal, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour. Etablissements sportifs : le pass est exigé dans tous dans les équipements sportifs couverts (de la salle de sport à la piscine en passant par la patinoire, les manèges équestres) et de plein air (du stade aux hippodromes en passant par les terrains de sport). Il est seulement exempté dans le cadre du sport scolaire, universitaire ou de formation professionnelle ou pour les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation.

: le pass est exigé dans tous dans les équipements sportifs couverts (de la salle de sport à la piscine en passant par la patinoire, les manèges équestres) et de plein air (du stade aux hippodromes en passant par les terrains de sport). Il est seulement exempté dans le cadre du sport scolaire, universitaire ou de formation professionnelle ou pour les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation. Remontées mécaniques : les stations de ski sont désormais soumises au pass dans les remontées mécaniques à partir du moment où le taux d'incidence national dépasse les 200 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants.

: les stations de ski sont désormais soumises au pass dans les remontées mécaniques à partir du moment où le taux d'incidence national dépasse les 200 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Musées et monuments : A l' Arc de Triomphe , la Tour Eiffel, le château de Versailles ou tout autres musées et monuments, le pass est requis.

: A l' , la Tour Eiffel, le ou tout autres musées et monuments, le pass est requis. Parcs d'attraction : le pass est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme le Parc Astérix , le Futuroscope ou Disneyland Paris .

: le pass est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme le , le Futuroscope ou . Concerts et festivals : l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs.

: l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs. Cinéma : le pass est en vigueur dans les salles de cinéma.

: le pass est en vigueur dans les salles de cinéma. Théâtres et autres salles de spectacle : théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs.

: théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs. Salons professionnels, foires et séminaires : une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass. Il est requis dans les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes.

: une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass. Il est requis dans les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes. Casinos et autres salles de jeux : les activités des casinos, avec ou sans contact, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu.

: les activités des casinos, avec ou sans contact, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu. Mariages : si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est.

: si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est. Croisières en bateau : le pass est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents.

: le pass est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents. Discothèques : les boîtes de nuit sont soumises au pass.

: les boîtes de nuit sont soumises au pass. Centres commerciaux et grands magasins : le pass vaccinal peut être requis sur décision du préfet dans les centres commerciaux et grands magasins de plus de 20 000 m².

: le pass vaccinal peut être requis sur décision du préfet dans les centres commerciaux et grands magasins de plus de 20 000 m². Voyage : le pass est obligatoire pour les liaisons inter-régionales dans la France hexagonale, via car, train ou vol domestique. Les liaisons avec la Corse sont exemptées du pass vaccinal car elles entrent dans le cadre du pass sanitaire frontière.

Le pass vaccinal est-il obligatoire pour se rendre à l'hôpital ou dans une maison de retraite ?

Les établissements de santé, maisons de retraite ou établissements médico-sociaux ne sont pas concernés par la loi sur le pass vaccinal. L'accès aux établissements de santé et services médico-sociaux reste néanmoins conditionné au pass sanitaire (schéma vaccinal complet, test négatif au Covid-19 ou certificat de rétablissement) pour les malades et les accompagnateurs, sauf bien sûr aux urgences, où aucun de ces deux pass n'est demandé.

Le pass vaccinal est-il requis pour prendre le train ou l'avion ?

Le pass vaccinal est requis dans les trains de longue distance uniquement (TGV, Intercités et trains de nuit), avions (vols uniquement domestiques) et cars inter-régionaux, excepté pour les trajets continent-Corse en bateau ou avion où le pass sanitaire reste la règle. Les Français non-vaccinés peuvent emprunter ces transports uniquement s'ils justifient d'un "motif impérieux d'ordre familial ou de santé", selon le texte de loi. Les transports en commun de courte et moyenne distance (métro, bus, Transilien, RER, TER) ne sont pas concernés par le pass vaccinal.

Comment est contrôlé le pass vaccinal ?

Des contrôles d'identité peuvent être réalisés en plus de la vérification du pass vaccinal par les responsables d'établissements recevant du public dès lors qu'il existe "des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente", explique le texte de loi. Le Conseil constitutionnel a émis toutefois dans la loi "une réserve d'interprétation" : la vérification ne peut se fonder que "sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes".

Les sénateurs ont clarifiés les documents qui peuvent être présentés pour justifier de son identité lorsque l'on présente son pass vaccinal. Ainsi, on peut présenter un document officiel avec une photographie. Le permis de conduire, la carte vitale, la carte nationale d'identité (ancienne et nouvelle version) et le passeport sont les documents éligibles au contrôle.

Enfin, les exploitants qui ne contrôlent pas les seuls pass vaccinaux peuvent être sanctionnés d'une amende de 1 000 euros.

Quelle date de fin du pass vaccinal ?

Le 2 février, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé au micro de BFMTV que le pass vaccinal pourrait être levé avant sa date de fin encadrée par la loi (le 31 juillet 2022) "quand on aura vidé les réanimations, en tout cas rendu la place aux malades qui relèvent normalement de la réanimation, qu'il n'y aura plus un soin déprogrammé dans notre pays et s'il n'y a pas de nouveau variant en circulation à ce moment-là".

Le mercredi 9 février, le professeur Alain Fischer qui coordonne la stratégie vaccinale de l'État, a même évoqué l'échéance de "fin mars, début avril" devant la Commission des affaires sociales du Sénat. Mais il a néanmoins conditionné la fin du pass vaccinal à plusieurs conditions : "Il faut que le taux d'incidence soit réduit, au moins 10 ou 20 fois moins qu'aujourd'hui (largement moins de 2 500)", ajoutant que "la surcharge hospitalière actuelle ait disparu" et "que les patients non-covid puissent être traités sans délai". Autre condition nécessaire pour lever le pass vaccinal : il faut une "couverture vaccinale de rappel élevée".

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, interrogé en conférence de presse le même mercredi, est revenu sur les propos du professeur Alain Fischer concernant cette fin du pass vaccinal : "j'ai toujours dit que nous le lèverons dès lors qu'il y aura eu une normalisation de la situation à l'hôpital. Le professeur Alain Fischer a dit que des projections peuvent nous laisser espérer qu'en mars ou en avril nous pourrions lever le pass vaccinal. Evidemment que nous le souhaitons". Mais de tempérer sur cette échéance : S'"il y a aujourd'hui une amélioration très forte des contaminations (...) le niveau de personnes hospitalisés reste encore très élevé".