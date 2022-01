"Pass vaccinal : nouveau couac sur la loi ! Le texte modifié retourne à l'Assemblée"

PASS VACCINAL. Députés et sénateurs n'ont pas trouvé d'accord sur le projet de loi sur le pass vaccinal ce jeudi 13 janvier en commission mixte paritaire. Le texte est reparti en commission des lois à l'Assemblée nationale. Quels sont les points divergents ? Suivez notre direct.

Quels pays utilisent déjà le pass vaccinal ? L'essentiel Le projet de loi sur le pass vaccinal a été étudié durant 4 heures en commission mixte paritaire (CMP) réunissant 16 députés et sénateurs ce jeudi. Alors que les deux partis étaient sur le point d'aboutir à une validation commune du texte, les députés de la majorité ont cessé les négociations après un tweet du sénateur Bruno Retailleau vantant "la victoire du bon sens" des siens, perçue comme "une atteinte aux institutions", selon Yaël Braun-Pivet, la présidente (LRM) de la commission des lois à l’Assemblée. "Nous étions sur le point de construire un accord, difficile à trouver sur ce texte. On ne peut suspendre les travaux sur un événement extérieur !", a dénoncé Bruno Retailleau depuis l’Assemblée nationale.

Après l’échec de la commission mixte paritaire, l’examen du texte de loi sur le pass vaccinal est prévu en commission des lois à partir de 22 heures.

Des modifications de l'article 1er du texte de loi sur le pass vaccinal ont été apportées par les sénateurs, parmi lesquelles la fin du pass vaccinal en dessous du seuil des 10 000 hospitalisations, l'exemption du pass vaccinal aux moins de 18 ans et le maintien du pass sanitaire pour les mineurs de 12 à 17 ans, ou encore, la suppression du contrôle d'identité par les gérants des lieux et activités soumis au pass. Les députés de la majorité souhaitent retirer ces ajustements au projet de loi.

Quelle différence entre le pass vaccinal et le pass sanitaire ? Les Français âgés de plus de 12 ans devront présenter un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement au Covid-19. Les tests PCR ou antigéniques négatifs ne seront plus acceptés.

Contrairement au pass sanitaire, le pass vaccinal ne s'appliquera pas dans les établissements et services de santé, ni dans les trajets continent-Corse en bateau ou avion. Le Sénat souhaite l'exclure également des centres commerciaux.

19:10 - "On ne piétine pas l’Assemblée nationale", assure la porte-parole de LREM Après l'échec des négociations entre députés et sénateurs sur le projet de loi du pass vaccinal, Laëtitia Avia, porte-parole de LREM, a affirmé qu'"on ne piétine pas l’Assemblée nationale, on ne piétine pas nos institutions, on ne met pas la pression via Twitter". Une prise de parole qui fait suite au tweet de Bruno Retailleau (LR) qui indiquait une "victoire absolue" des siens. Échec de la CMP. On ne piétine pas l’assemblée nationale, on ne piétine pas nos institutions, on ne met pas pression via Twitter. La loi se fait au parlement et nous reprendrons nos travaux demain sereinement en commission des lois. N’en déplaise à @BrunoRetailleau. https://t.co/Bd3e7aqnYZ "On ne piétine pas l’Assemblée nationale", assure la porte-parole de LREM— Laetitia Avia (@LaetitiaAvia) January 13, 2022 18:56 - Reprise des discussions en commission des lois dès ce soir sur le pass vaccinal Après l’échec de la commission mixte paritaire entre sénateurs et députés, la reprise de l’examen du texte sur le pass vaccinal est prévu en commission des lois à partir de 22 heures ce jeudi soir. 18:53 - Le sénateur LR Philippe Bas dénonce une "réaction excessive" Membre de la commission mixte paritaire, le sénateur Philippe Bas (LR) a dénoncé une "réaction excessive" de la part de LREM qui a arrêté les négociations sur le projet de loi sanitaire après un tweet de Bruno Retailleau, alors que l’accord de principe avait été "obtenu". "Nous étions sur le point de construire un accord, difficile à trouver sur ce texte. On ne peut suspendre les travaux sur un événement extérieur", a-t-il affirmé. La présidente de la commission des lois @YaelBRAUNPIVET annonce que le tweet de @BrunoRetailleau est une atteinte aux institutions. La CMP échoue. #directAN pic.twitter.com/fJ2nACn5mP Le sénateur LR Philippe Bas dénonce une "réaction excessive"— Elsa Mondin-Gava (@MGelsa) January 13, 2022 18:38 - Aucun accord sur le projet de loi n'a été trouvé entre les députés et les sénateurs Après quatre heures de débats en Comission Mixte Paritaire (CMP) ce jeudi, députés et sénateurs ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le projet de loi instaurant le pass vaccinal. Le texte de loi repart à l'Assemblée nationale en vue de son adoption définitive. "Nous avions obtenu un accord de principe" sur le texte, a commenté la présidente LRM de la commission des lois à l’Assemblée, madame Yaël Braun-Pivet, mais un tweet avant la fin de la réunion du patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, évoquant une "victoire du bon sens" des siens, a porté "une atteinte intolérable" au fonctionnement du Parlement, a-t-elle dénoncé. La CMP sur le #passevaccinal a donné raison au #Sénat, c’est la victoire du bon sens. Les sénateurs ont obtenu de nombreuses clarifications et simplifications. Le passe est destiné à protéger les Français et à rien d’autre… n’en déplaise à Emmanuel Macron Aucun accord sur le projet de loi n'a été trouvé entre les députés et les sénateurs— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) January 13, 2022 18:30 - L'âge requis du pass vaccinal : la question qui fâche Le texte de loi voulu par les députés de la majorité à l'Assemblée concerne toutes les personnes de plus de 12 ans. Si les jeunes de 12 à 15 ans sont exemptés du pass vaccinal durant leurs activités scolaires, le pass vaccinal pourra leur être demandé pour "les activités privées dans des établissements recevant du public", a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran, soit toutes sorties extrascolaires, afin de garantir plus d'égalité. Le Sénat, en revanche, a modifié le texte de loi pour exempter les moins de 18 ans du pass vaccinal et conserver le pass sanitaire pour les 12-17 ans via un amendement. 18:15 - Un test négatif pourra-t-il être exigé, en plus du pass vaccinal ? Le cumul d'une preuve de vaccination et d'un test négatif pourra être exigé lorsque "l'intérêt de la santé publique et l'état de la situation sanitaire" le justifient. Un décret détaillera les situations et les lieux dans lesquels cette situation exceptionnelle sera exigée. Le Sénat a toutefois renforcé l'encadrement de la mesure qui ne sera applicable que "lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus". 18:00 - Dans quels transports le pass vaccinal sera-t-il requis ? Le pass vaccinal sera requis dans les trains, avions et cars inter-régionaux, excepté dans les trajets continent-Corse en bateau ou avion où le pass sanitaire reste la règle. Les Français non vaccinés pourront emprunter ces transports uniquement s’ils justifient d'un "motif impérieux d’ordre familial ou de santé", selon le texte de loi. Le Sénat a modifié le texte en y ajoutant la justification pour "motif impérieux professionnel", sous réserve d'avoir réaliser un test négatif au Covid-19, "sauf en cas d'urgence". 17:40 - Les modifications du Sénat, "ce n’est plus vraiment le pass vaccinal", a déploré Aurore Bergé Pour la députée LREM Aurore Bergé, les modifications apportées par les sénateurs au texte du projet de loi pass vaccinal entravent l’efficacité du dispositif, fustigeant notamment la dérogation pour les mineurs, l'extinction automatique du pass vaccinal en-dessous d'un seuil de 10 000 hospitalisations, la suppression des vérifications d’identité par les restaurateurs et les cafetiers, ou encore la suppression des sanctions aux entreprises qui n'appliquent pas le télétravail. "Je préfère un peu plus de contraintes, de contrôles, à un risque de fermeture", a-t-elle souligné. 17:20 - Le pass vaccinal requis pour accéder aux Ehpad ? Ce jeudi, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie Brigitte Bourguignon a indiqué que le pass vaccinal, "tout comme le pass sanitaire", sera nécessaire "pour se rendre dans un Ehpad" dès qu'il aura été mis en place. 17:00 - Que prévoit le projet de loi en cas de fraude du pass vaccinal ? Le rapporteur du texte de loi, le sénateur LR Philippe Bas, estime que "les sanctions applicables en cas de détention d’un faux pass devraient être moins sévères que celles applicables pour son usage". Un amendement "prévoit donc que la détention frauduleuse d’un tel document serait punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et non pas de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende", rapporte Public Sénat. 16:22 - Deux points bloquants en commission mixte : les vérifications d’identité et les sanctions aux entreprises Depuis 15h15, selon les informations du Monde, la commission mixte paritaire qui réunit seize députés et sénateurs pour discuter du projet de loi sur le pass vaccinal est interrompue pour permettre aux deux rapporteurs du texte (le député LRM Jean-Pierre Pont et le sénateur LR Phippe Bas) d’échanger sur deux points bloquants : les vérifications d’identité par les restaurateurs et cafétiers et les sanctions administratives contre les entreprises qui ne respecteraient pas le télétravail. 16:00 - Quels amendements retirés par le Sénat pourraient être réinstaurés dans la loi par les députés ? Dans le texte de loi, les députés de la majorité vont certainement vouloir remettre l'amendement sur la vérification d’identité assurée par les restaurateurs et les cafetiers, ou encore les amendes pour les entreprises qui refusent le télétravail. 15:27 - Le mécanisme d'"extinction automatique" du pass vaccinal sera retiré du projet de loi par le gouvernement Le ministre de la Santé Olivier Véran a expliqué hier sur France Info que les députés de la majorité retireront la disposition du Sénat qui prévoit l'extinction automatique du pass vaccinal en-dessous du seuil des 10 000 hospitalisations. "Je comprends l'esprit, mais ça nous met pieds et poings liés face à des situations imprévues qui pourraient apparaître et Omicron nous l'a montré", a-t-il expliqué. "Imaginez qu'on ait 9 000 patients à l'hôpital et qu'on ait un variant qui arrive et qui circule à une vitesse flamboyante [...]. Le pass vaccinal en commission mixte paritaire Députés et sénateurs sont réunis en commission mixte paritaire pour tenter de trouver un accord sur une version finale du texte de loi. En effet, le projet de loi instaurant le pass vaccinal a été voté dans des versions différentes par les députés et les sénateurs. 14:29 - Centres commerciaux et grands magasins ne seraient pas soumis au pass vaccinal, pour le Sénat La commission de lundi a adopté un amendement du sénateur LR de la Côte-d'Or Alain Houpert qui "a pour objet de retirer les centres commerciaux et les grands magasins de la liste des établissements pouvant être soumis à un pass sanitaire ou vaccinal".

Le projet de loi "pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal" a été adopté par le Sénat ce mercredi 12 janvier au soir et est entré en commission mixte paritaire ce jeudi 13 janvier. Le gouvernement souhaitait que le pass vaccinal entre en vigueur à partir du 15 janvier 2022, mais l'agenda du gouvernement a été chamboulé alors que la majorité des députés a suspendu les débats dans la nuit de lundi à mardi, puis de mardi à mercredi suite aux propos polémiques d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés dans une interview accordée au Parisien le 4 janvier. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué ce dimanche 9 janvier que la loi sur le pass vaccinal pourrait être adoptée dans la semaine du 17 janvier.

Avec cette mesure, le gouvernement vise clairement à "faire peser la contrainte sur les non-vaccinés" selon les mots du Premier ministre le vendredi 17 décembre en conférence de presse, qui juge qu'il n'est "plus possible" d'avoir près de 5,3 millions de non-vaccinés dans le pays. Lors de sa prise de parole, Jean Castex a rappelé l'importance de la vaccination et du rappel notamment dans la "course de vitesse" contre le Covid-19 et le variant Omicron qui est devenu majoritaire sur le territoire. Par ailleurs, il a précisé que cette loi devrait permettre de "durcir les contrôles et les sanctions contre les faux pass".

Si la loi est adoptée, les lieux soumis à ce nouveau pass seront presque les mêmes que ceux actuellement soumis au pass sanitaire, puisqu'il s'agit d'une transformation de ce dernier, à l'exception des établissements de santé, des transports vers la Corse ou l'Outre-mer, où le pass sanitaire restera en vigueur. Il faudra forcément avoir été vacciné (ou guéri du Covid sous certaines conditions) pour se rendre dans les lieux suivants :

Restaurants, bars et cafés , y compris les terrasses.

, y compris les terrasses. Trains de longue distance (TGV, Intercités, trains de nuit) : les trains concernés par le pass sanitaire seront "soumis à cette obligation vaccinale", selon une source ministérielle. Cela doit être précisé prochainement. Le pass n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros et bus ne sont pas concernés).

(TGV, Intercités, trains de nuit) : les trains concernés par le pass sanitaire seront "soumis à cette obligation vaccinale", selon une source ministérielle. Cela doit être précisé prochainement. Le pass n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros et bus ne sont pas concernés). Campings, hôtels et centres de vacances dans certains cas seulement : les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour.

: les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour. Les salles de sport ou piscines : le pass est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures.

: le pass est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures. Les stades et autres établissements sportifs de plein air : le pass est requis pour entrer dans un stade.

: le pass est requis pour entrer dans un stade. Stations de ski : le pass est rendu obligatoire à bord des remontées mécaniques.

: le pass est rendu obligatoire à bord des remontées mécaniques. Musées et monuments : A l' Arc de Triomphe , la Tour Eiffel, le château de Versailles ou tout autres musées et monuments, le pass est requis.

: A l' , la Tour Eiffel, le ou tout autres musées et monuments, le pass est requis. Parcs d'attraction : le pass est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme le Parc Astérix , le Futuroscope ou Disneyland Paris .

: le pass est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme le , le Futuroscope ou . Concerts et festivals : l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs.

: l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs. Cinéma : le pass est en vigueur dans les salles de cinéma.

: le pass est en vigueur dans les salles de cinéma. Théâtres et autres salles de spectacle : théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs.

: théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs. Salon et foires : une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass. Il est requis dans les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes.

: une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass. Il est requis dans les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes. Casinos et autres salles de jeux : les activités des casinos, avec ou sans contact, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu.

: les activités des casinos, avec ou sans contact, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu. Lieux de culte : les établissements de culte "relevant du type V", soit les églises, mosquées, synagogues ou temples, sont soumis au pass uniquement dans le cadre d'activités "qui ne présentent pas un caractère cultuel", soit des activités de loisirs comme un concert ou un spectacle, organisées dans ces établissements là. Mais en aucun cas le pass n'est exigé durant les cérémonies ou les moments de prière.

: les établissements de culte "relevant du type V", soit les églises, mosquées, synagogues ou temples, sont soumis au pass uniquement dans le cadre d'activités "qui ne présentent pas un caractère cultuel", soit des activités de loisirs comme un concert ou un spectacle, organisées dans ces établissements là. Mais en aucun cas le pass n'est exigé durant les cérémonies ou les moments de prière. Mariages : si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est.

: si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est. Croisières en bateau : le pass est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents.

: le pass est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents. Discothèques : les boîtes de nuit sont soumises au pass.

: les boîtes de nuit sont soumises au pass. Centres commerciaux et grands magasins : le pass vaccinal peut être requis sur décision du préfet.

: le pass vaccinal peut être requis sur décision du préfet. Voyage : le pass est obligatoire pour les liaisons inter-régionales dans la France hexagonale. Les liaisons avec la Corse ou encore, l'Outre-mer, sont exemptées du pass vaccinal car elles entrent dans le cadre du pass sanitaire frontière.

Si la possibilité d'obliger les salariés à présenter un pass vaccinal à leur entreprise pour pouvoir travailler a été envisagée, les échanges avec les représentants des salariés et du patronat ont amené le gouvernement à revoir sa position sur le sujet. L'hypothèse ne figurera donc pas dans le projet de loi.

Plus d'une dizaine de pays utilisent déjà le pass vaccinal dans le monde. Récemment, la Suède a opté pour le pass vaccinal à partir du 1er décembre pour les rassemblements en intérieur de plus de 100 personnes. Une nouvelle mesure qui intervient alors que le pays possède un des plus faibles taux d'incidence (197 cas pour 100 000 habitants) en Europe. Depuis le 18 novembre, la République Tchèque utilise également ce système. Pour entrer dans les commerces et les restaurants, les hôtels, les musées ou les événements sportifs, il faut être vacciné ou guéri du Covid-19. Plus strict encore, la Lettonie qui a annoncé que les députés non vaccinés sont suspendus de leurs fonctions depuis le 15 novembre. Une décision qui devrait durer au moins jusqu'en juillet 2022 puis sera réexaminée tous les deux mois. Enfin, l'Estonie qui allie la technologie et le passeport vaccinal. En effet, le pays avait lancé un "passeport immunitaire" numérique en juin 2021 pour tous les salariés du pays. Ainsi, une fois les salariés arrivés sur leur lieu de travail, ils doivent présenter leur téléphone portable à une borne qui analyse leur système immunitaire face au Covid-19.