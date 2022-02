"Pass vaccinal : quels critères pour y mettre fin ?"

PASS VACCINAL. Ce mardi 22 février 2022, le ministre de la Santé Olivier Véran a été auditionné par le Sénat sur la place du pass vaccinal dans le contexte épidémique actuel du Covid. Sur quels critères le pass vaccinal peut-il être levé ?

[Mis à jour le 22 février 2022 à 11h07] Le ministre de la Santé Olivier Véran a été auditionné ce mardi matin par le Sénat dans le cadre d'une "mission d'information sur l'adéquation du pass vaccinal à l'évolution de l'épidémie de covid-19". À l'heure où la France enregistre une chute constante des nouvelles contaminations, la question du maintien du pass vaccinal est à l'ordre du jour. Mais le gouvernement préfère jouer la carte de la prudence. Le ministre de la Santé a présenté devant la Commission des Affaires Sociales du Sénat les critères indispensables à sa suppression.

Tout d'abord, le pass vaccinal ne pourra être levé tant que le retour à la normale n'aura pas eu lieu dans les hôpitaux, avec un seuil de 1 500 patients en réanimation à ne pas dépasser selon le ministre de la Santé. "Ce qui pourrait arriver d'ici deux ou trois semaines", a-t-il précisé. Il faut également "que le facteur R soit durablement inférieur à 1" et "que le taux d'incidence soit entre 300/500 au plus fort pour pouvoir considérer qu'on a passé le plus dur", a-t-il ajouté. Il considère également que cela pourrait arriver "d'ici deux à trois semaines aussi". Ce qui amène à une levée possible du dispositif "à la mi-mars dans toute ou partie des lieux où il s'applique" a-t-il fini par conclure.

#Passvaccinal : "Si cette trajectoire positive se confirmait, en particulier sur le plan hospitalier, nous pourrions envisager la levée du passe à la mi-mars dans toute ou partie des lieux où il sapplique. Notre système de santé reste très exposé." @olivierveran pic.twitter.com/eYPGuWa6i9 — Public Sénat (@publicsenat) February 22, 2022

La France opère actuellement une baisse drastique des cas de contaminations au Covid-19, de l'ordre de 76% depuis le pic épidémique du 25 janvier, avec 86 000 cas positifs en moyenne sur 7 jours, d'après les derniers chiffres de Santé publique France. "Nous constatons depuis plusieurs semaines un effondrement de la vague Omicron, qui réduit son allure par deux chaque semaine", a en effet souligné Olivier Véran au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI ce dimanche. Mais il y a encore trop "de malades dans les hôpitaux". Ils étaient encore 28 600, dont 2 900 en soins critiques ce dimanche 20 février.

"Si les bons chiffres se poursuivent, envisager de lever le pass vaccinal dès le printemps me paraît envisageable", avait de son côté indiqué le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy au Parisien. "Nous sommes en train d'en finir avec Omicron", avait-il ajouté. D'ici là, le pass vaccinal pourrait donc être déjà allégé au mois de "mars", selon les propos de ministre de la Santé le 16 février sur France Info, mais quoi qu'il en soit, le dispositif sanitaire serait conservé dans les lieux "à forts risques de contamination" comme les discothèques.

En attendant, à partir du 28 février, le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal, soit dans tous les établissements recevant du public, à l'exception des transports. "Le port du masque en intérieur sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal. Dans les autres lieux clos soumis au pass vaccinal, le port du masque ne sera plus obligatoire", détaille un communiqué de presse du 11 février rédigé par le ministère de la Santé.

Compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé sur France Bleu Isère vendredi 11 février que le pass vaccinal pourrait être levé au "printemps", soit avant sa date de fin encadrée par la loi (le 31 juillet 2022) : "Nous allègerons le pass vaccinal lorsque les conditions seront réunies, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de déprogrammer des soins pour les Français faute de place en réanimation parce qu'il y aurait trop de malades atteints du Covid-19 et non-vaccinés en réa et lorsque le taux d'incidence, la circulation du virus le permettra, avec la garantie qu'il n'y ait pas un nouveau virus".

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, interrogé en conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres le mercredi 9 février, avait déjà évoqué cette fin possible du pass vaccinal au printemps, rebondissant sur les propos du professeur Alain Fischer, le "Monsieur vaccin du gouvernement", plus tôt dans la journée : celui qui coordonne la stratégie vaccinale de l'État a évoqué l'échéance de "fin mars, début avril" devant la Commission des affaires sociales du Sénat. Mais il a néanmoins conditionné la fin du pass vaccinal à plusieurs conditions : "Il faut que le taux d'incidence soit réduit, au moins 10 ou 20 fois moins qu'aujourd'hui (largement moins de 2 500)", ajoutant que "la surcharge hospitalière actuelle ait disparu" et "que les patients non-covid puissent être traités sans délai". Autre condition nécessaire pour lever le pass vaccinal : il faut une "couverture vaccinale de rappel élevée".

Dans quels lieux soumis au pass vaccinal le masque ne sera-t-il plus obligatoire ?

À compter du 28 février 2022, le masque ne sera plus obligatoire dans les espaces intérieurs ci-dessous soumis au pass vaccinal, à l'exception des transports (TGV, Intercités, trains de nuit) :

Cinémas

Musées et monuments

Théâtres et autres salles de spectacle

Salles de concerts et festivals

Salles des fêtes

Bibliothèques

Discothèques

Salons professionnels, foires et séminaires

Restaurants, bars et cafés

Campings, hôtels et centres de vacances

Casinos et autres salles de jeux

Etablissements sportifs (salle de sport, gymnase, patinoire, manèges équestres etc)

Parcs d'attractions

Croisières en bateau de plus de 50 passagers

Les transports de longue durée soumis au pass vaccinal, soit les TGV, Intercités, trains de nuit, cars de longue distance et vols domestiques, restent encore conditionnés au port du masque, tout comme les autres transports publics non soumis au pass.

Quels changements du pass vaccinal depuis le 15 février ?

Depuis le 15 février 2022, les Français ont dû effectuer leur dose de rappel à partir du moment où ils ont reçu leur dernière injection depuis plus de 4 mois, contre 7 mois jusqu'à présent, sous peine de perdre leur pass vaccinal. La mesure s'applique aux personnes âgées de 18 ans et plus, mais il existe des exceptions à tout ça :

Les Français qui ont été contaminés par le virus du Covid peuvent conserver leur pass vaccinal sans dose de rappel. Pour résumer, si l'on s'est injecté une seule dose de vaccin, mais que l'on a été contaminé à deux reprises par le Covid-19, le schéma vaccinal est complet, si l'on s'est injecté deux doses de vaccin et qu'on a été contaminé une fois par le Covid-19, le schéma vaccinal est complet. Une infection équivaut désormais à une injection, sauf dans ce cas très précis : avoir été contaminé trois fois par le Covid-19 ne permet pas de disposer d'un schéma vaccinal complet.

Depuis le 15 février également, la durée de validité du certificat de rétablissement après une infection au Covid-19 est passée de 6 mois à 4 mois. Le certificat de rétablissement est "l'une des preuves qui permet d'avoir un pass vaccinal valide", avait indiqué le ministère. Ce document n'est délivré qu'aux Français infectés par le Covid-19 il y a plus de 11 jours et donc moins de 4 mois (alors qu'avant le 15 février, moins de 6 mois).

Pour obtenir le pass vaccinal, deux conditions : présenter un schéma de vaccination complet (avec dose de rappel dans les 4 mois à partir de 18 ans, sauf si on a été contaminé par le Covid-19) ou un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 4 mois. Les tests PCR ou antigéniques négatifs ne sont plus une preuve valable, contrairement au pass sanitaire.

Le pass vaccinal est-il obligatoire pour se rendre à l'hôpital ou dans une maison de retraite ?

Les établissements de santé, maisons de retraite ou établissements médico-sociaux ne sont pas concernés par la loi sur le pass vaccinal. L'accès aux établissements de santé et services médico-sociaux reste néanmoins conditionné au pass sanitaire (schéma vaccinal complet, test négatif au Covid-19 ou certificat de rétablissement) pour les malades et les accompagnateurs, sauf bien sûr aux urgences, où aucun de ces deux pass n'est demandé.

Le pass vaccinal est-il requis pour prendre le train ou l'avion ?

Le pass vaccinal est requis dans les trains de longue distance uniquement (TGV, Intercités et trains de nuit), avions (vols uniquement domestiques) et cars inter-régionaux, excepté pour les trajets continent-Corse en bateau ou avion où le pass sanitaire reste la règle. Les Français non-vaccinés peuvent emprunter ces transports uniquement s'ils justifient d'un "motif impérieux d'ordre familial ou de santé", selon le texte de loi. Les transports en commun de courte et moyenne distance (métro, bus, Transilien, RER, TER) ne sont pas concernés par le pass vaccinal.