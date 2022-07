Nouvelle Lune 2022 : en juillet, quels effets sur votre signe ?

NOUVELLE LUNE. Ce jeudi 28 juillet, la nouvelle lune en Lion nous invite à la séduction et à l'amour. Selon les experts en astrologie, le signe astrologique le plus avantagé par ce phénomène est le Cancer.

[Mis à jour le 27 juillet 2022 à 19h24] La Nouvelle Lune de ce jeudi 28 juillet 2022 à 19h55 s'annonce riche sur le périmètre amoureux. Placée sous la constellation du Lion, elle nous centrera sur notre vie amoureuse et renforcera notre confiance en nous tout en restant soi-même, même si l'envie de plaire, la séduction et l'amusement seront au menu. Cette nouvelle Lune offrira à tous la chance de partir sur de nouvelles bases de communication. On vous apprécie pour ce que vous êtes, et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde !

Enfin, les astrologues de Femme Actuelle conseillent de se rapprocher de la nature et de laisser s'exprimer sa créativité : "dessin, chant, danse, poésie… à vous de trouver le canal qui vous convient le mieux. L'essentiel étant de vous amuser sincèrement et de renouer avec votre moi authentique". Parmi les signes qui devraient le plus bénéficier la Nouvelle Lune, il y aura naturellement les Lions, mais aussi les Cancers.

Selon les astrologues, la nouvelle lune est synonyme de nouveau départ. Cette phase d'introspection que nous offre l'astre nous aide à faire le point avant de concrétiser de nouveaux projets. Cette semaine, "l'inattendu est positif, il ouvre la voie à des rencontres inédites et des situations insolites très excitantes", précise l'astrologue de Femme Actuelle Marc Angel.

Si l'introspection est collective, cette pleine Lune aura plus ou moins une emprise selon le signe solaire de chacun. Ses effets sont décuplés pour les natifs du Cancer pour qui la nouvelle Lune de ce jeudi est synonyme de romance, selon les astrologues de Femme Actuelle. L'astre lunaire vient renforcer la flamme : "Une idylle, un cadeau, une déclaration d'amour, vous fondez devant l'attachement que l'on vous porte", prédit l'astrologue Marc Angel.

Pour le Lion dont le Soleil gouverne le signe, la Nouvelle lune va provoquer un regain de confiance et "sera alors l'occasion parfaite de commencer un nouveau projet personnel (...) Pour une fois, vous pensez seulement à votre bonheur, et tant pis si ça ne plaît pas" explique BIBA Magazine.

Jeudi 28 juillet à 19 heures 55 minutes et 2 secondes précisément se produira la prochaine nouvelle lune. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Quels sont les effets de la nouvelle lune ?

Si les scientifiques ne valident pas la théorie des effets de la lune sur tel ou tel signe astrologique, elle exercerait bien une influence magnéto-gravitationnelle sur le vivant. Quels sont les effets de la nouvelle lune sur notre organisme ? Dans notre dossier ci-dessous, vous saurez tout des effets scientifiquement prouvés de la nouvelle lune, des dates et des heures des prochaines de l'année.

Quel effet de la nouvelle lune sur le sommeil ?

Si la nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle lunaire, elle aurait également des effets sur notre sommeil, selon les scientifiques. En effet, une étude réalisée par des chercheurs de la Sahlgrenska Academy de l'Université de Göteborg en Suède entre janvier 2007 et novembre 2009 a relevé "un allongement de la durée du sommeil paradoxal de 30 minutes" durant la phase de la nouvelle lune. A contrario, durant la phase de la pleine lune, l'étude a observé "une diminution du temps de sommeil de 25 minutes", rapporte la revue Sciences et Avenir.

Quel effet de la nouvelle lune sur les marées ?

La nouvelle lune a une influence également sur les marées. Les grandes marées se produisent toujours lors des périodes syzygie, lorsque la lune et le soleil se trouvent en conjonction (nouvelle lune) ou en opposition (pleine lune) dans le même axe avec la terre.

Qu'est ce qu'une nouvelle lune ?

La nouvelle lune, l'une des quatre phases de la lune en fonction de son positionnement face au soleil, se produit lorsque la lune est positionnée entre la terre et le soleil. Ainsi, sa face visible depuis la terre n'est pas du tout illuminée par le soleil. Elle est alors difficilement observable à l'œil nu mais est une phase intéressante à l'observation astronomique, car la lumière de la lune nuit à l'observation du ciel. Le retour à cette même phase de la lune (période synodique qui correspond à la durée entre deux phases identiques consécutives de la Lune) se produit environ tous les 29 jours et 12 heures.

Quel est le calendrier des nouvelles lunes en 2022 ?

La prochaine nouvelle lune aura lieu le jeudi 28 juillet. Voici en détail les dates et heures des prochaines nouvelles lunes en 2022 :