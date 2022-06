Nouvelle Lune 2022 : les effets sur votre signe astrologique ce 29 juin

NOUVELLE LUNE. Placée sous le signe du Cancer, la nouvelle lune qui a eu lieu ce mercredi 29 juin à 4 heures 52 minutes a un impact tout particulier sur les signes du zodiaque du Lion et du Bélier.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 14h14] Une nouvelle lune, ce moment où l'astre devient invisible dans le ciel, s'est produite ce mercredi 29 juin 2022 à 4h52 du matin (heure de Paris). Si le phénomène astronomique est synonyme de nouveau cycle lunaire, la nouvelle lune revêt une signification spirituelle en astrologie. Cette lunaison du 29 juin stimule tout particulièrement nos affects et est particulièrement exacerbée par la planète Jupiter. "Jupiter augmentera l'intensité de tout ce que vous ressentez actuellement", précise l'astrologue Maressa Brown pour Marie Claire.

Placée sous le signe du Cancer, cette nouvelle lune impacte notre sentiment d'appartenance, et tout particulièrement l'attention que l'on porte aux autres. Attention à l'impulsivité ou à la maladresse, au moment d'exprimer vos sentiments, déployée par la puissance de Jupiter ! Si, d'après l'astrologue Nina Kahn pour Bustle, "tous les signes seront touchés en plein cœur", deux signes du zodiaque seront tout particulièrement impactés en mal ou en bien par cette lunaison... Lesquels sont-ils ?

Durant son cycle de 29 jours et 12 heures environ, la lune traverse la roue du zodiaque, du Bélier au Poissons. Tous les deux jours, la lune change de constellation et insufflerait une énergie différente selon la phase du cycle dans lequel elle se trouve. En phase de nouvelle lune, selon les astrologues, l'énergie est renouvelée et diffère selon qu'elle se trouve dans un signe de Feu, d'Air, de Terre ou d'Eau.

Sous le signe du Cancer, signe d'Eau connu pour sa douceur, son empathie, sa bienveillance, mais aussi sa sensibilité, c'est le bon moment pour reconsidérer ses sentiments les plus profonds. Cette nouvelle lune va particulièrement toucher en plein cœur l'instabilité du signe du Bélier, pour qui tout est noir ou blanc. "Essayez de penser froidement la meilleure façon de changer ce qui ne vous convient pas actuellement. Évitez les actions impulsives et réfléchissez à votre futur avec patience et attention", conseillent les astrologues de Marie France.

Pour les natifs du Lion, gare à ne pas "vous noyer dans des histoires du passé qui vous empêchent de vous projeter dans l'avenir". Il est temps pour vous d'y faire face avec courage pour les dénouer et avancer dans votre vie. Tout cela pour votre bien, puisque la saison suivante sera la vôtre !

Quels sont les effets de la nouvelle lune ?

Si les scientifiques ne valident pas la théorie des effets de la lune sur tel ou tel signe astrologique, elle exercerait bien une influence magnéto-gravitationnelle sur le vivant. Quels sont les effets de la nouvelle lune sur notre organisme ? Dans notre dossier ci-dessous, vous saurez tout des effets scientifiquement prouvés de la nouvelle lune, des dates et des heures des prochaines de l'année.

Quel effet de la nouvelle lune sur le sommeil ?

Si la nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle lunaire, elle aurait également des effets sur notre sommeil, selon les scientifiques. En effet, une étude réalisée par des chercheurs de la Sahlgrenska Academy de l'Université de Göteborg en Suède entre janvier 2007 et novembre 2009 a relevé "un allongement de la durée du sommeil paradoxal de 30 minutes" durant la phase de la nouvelle lune. A contrario, durant la phase de la pleine lune, l'étude a observé "une diminution du temps de sommeil de 25 minutes", rapporte la revue Sciences et Avenir.

Quel effet de la nouvelle lune sur les marées ?

La nouvelle lune a une influence également sur les marées. Les grandes marées se produisent toujours lors des périodes syzygie, lorsque la lune et le soleil se trouvent en conjonction (nouvelle lune) ou en opposition (pleine lune) dans le même axe avec la terre.

Qu'est ce qu'une nouvelle lune ?

La nouvelle lune, l'une des quatre phases de la lune en fonction de son positionnement face au soleil, se produit lorsque la lune est positionnée entre la terre et le soleil. Ainsi, sa face visible depuis la terre n'est pas du tout illuminée par le soleil. Elle est alors difficilement observable à l'œil nu mais est une phase intéressante à l'observation astronomique, car la lumière de la lune nuit à l'observation du ciel. Le retour à cette même phase de la lune (période synodique qui correspond à la durée entre deux phases identiques consécutives de la Lune) se produit environ tous les 29 jours et 12 heures.

Quel est le calendrier des nouvelles lunes en 2022 ?

La prochaine nouvelle lune aura lieu le jeudi 28 juillet. Voici en détail les dates et heures des prochaines nouvelles lunes en 2022 :