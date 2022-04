Nouvelle lune 2022 : les effets sur votre signe ce 30 avril

NOUVELLE LUNE. Placée sous le signe du Taureau, la nouvelle lune qui a lieu ce samedi 30 avril 2022 à 22 heures et 28 minutes a un impact sur les signes zodiacales suivants : Taureau, Poisson, Cancer et Scorpion, en mal ou en bien !

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 13h49] La nouvelle lune, ce moment où l'astre devient invisible dans le ciel, se produira samedi 30 avril 2022 à 22h28 sous la constellation du Bélier et sous le signe zodiacal du Taureau, présageant un changement de cycle, occasionnant les effets bien connus sur le corps, à savoir un sommeil perturbé, du stress ou de l'irritabilité. Cette nouvelle lune sera d'autant plus particulière qu'elle coïncidera avec une éclipse solaire partielle dans le pôle Sud et qu'elle correspond à la "Nuit du Doute" d'observation lunaire.

Selon les astrologues, la nouvelle lune est synonyme de nouveau départ. Cette phase d'introspection que nous offre l'astre nous aide à faire le point avant de concrétiser de nouveaux projets. La nouvelle lune du 30 avril devrait insuffler son énergie particulièrement pour le signe pragmatique du Taureau. Le moment idéal pour ces natifs de multiplier les investissements personnels et opportunités financières. A l'inverse, les trois signes d'eau que sont les Poissons, Scorpions et Cancers "devraient être particulièrement vigilants à ne pas se précipiter à prendre des décisions importantes sous l'influence de l'hypersensibilité ambiante de ce week-end, au risque de regretter leurs actions" explique les astrologues de Marie France.

Durant son cycle de 29 jours et 12 heures environ, la lune traverse la roue du zodiaque, du Bélier au Poissons. Tous les deux jours, la lune change de constellation et insufflerait une énergie différente selon la phase du cycle dans lequel elle se trouve. En phase de nouvelle lune, selon les astrologues, l'énergie est renouvelée et diffère selon qu'elle se trouve dans un signe de Feu, d'Air, de Terre ou d'Eau.

La nouvelle lune apparaissant sous le signe du Taureau, signe de Terre connu pour son désir de sécurité, c'est le bon moment pour initier les changements dans le domaine des finances personnelles et de la propriété : c'est le moment d'investir, d'augmenter ses revenus et de s'orienter vers des plaisirs simples, en harmonie avec le corps et la nature. Cette nouvelle lune serait donc naturellement un signe de nouveau départ pour les Taureau, selon les astrologues, qui auront un besoin de sécurité accru.

A l'inverse, cette nouvelle lune du 30 avril 2022 peut induire peurs et blocages à tous les signes d'Eau. Selon les astrologues de Marie France, elle devrait puiser beaucoup d'énergie aux natifs du Poisson, les rois de l'introspection, également à cause de la juxtaposition des événements astronomiques (éclipse solaire et énergie de la nouvelle lune en Taureau) : "l''énergie de l'Eclipse solaire imminente du mois d'avril 2022 étant très terre à terre, la dissonance créée par ses deux évènements a de quoi déstabiliser leur vie" explique ainsi Marie France au sujet des Poissons. Les natifs du Scorpion pourront également faire face à des obstacles pendant que les Cancer, pourraient un peu trop se replier sous leur carapace, à défaut de ne pas voir "les choses merveilleuses" arriver !

Si les scientifiques ne valident pas la théorie des effets de la lune sur tel ou tel signe astrologique, elle exercerait bien une influence magnéto-gravitationnelle sur le vivant. Quels sont les effets de la nouvelle lune sur notre organisme ? Dans notre dossier ci-dessous, vous saurez tout des effets scientifiquement prouvés de la nouvelle lune, des dates et des heures des prochaines de l'année.

A quelle heure aura lieu la nouvelle lune du 30 avril 2022 ?

La nouvelle lune du samedi 30 avril 2022 se produira précisément à 22 heures 28 minutes et 6 secondes, le moment où l'alignement Terre-Lune-Soleil sera parfait. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Quels sont les effets de la nouvelle lune ?

Si la nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle lunaire, elle aurait également des effets sur notre sommeil, selon les scientifiques. En effet, une étude réalisée par des chercheurs de la Sahlgrenska Academy de l'Université de Göteborg en Suède entre janvier 2007 et novembre 2009 a relevé "un allongement de la durée du sommeil paradoxal de 30 minutes" durant la phase de la nouvelle lune. A contrario, durant la phase de la pleine lune, l'étude a observé "une diminution du temps de sommeil de 25 minutes", rapporte la revue Sciences et Avenir,

La nouvelle lune a une influence également sur les marées. Les grandes marées se produisent toujours lors des périodes syzygie, lorsque la lune et le soleil se trouvent en conjonction (nouvelle lune) ou en opposition (pleine lune) dans le même axe avec la terre.

Qu'est ce qu'une nouvelle lune ?

La nouvelle lune, l'une des quatre phases de la lune en fonction de son positionnement face au soleil, se produit lorsque la lune est positionnée entre la terre et le soleil. Ainsi, sa face visible depuis la terre n'est pas du tout illuminée par le soleil. Elle est alors difficilement observable à l'œil nu mais est une phase intéressante à l'observation astronomique, car la lumière de la lune nuit à l'observation du ciel. Le retour à cette même phase de la lune (période synodique qui correspond à la durée entre deux phases identiques consécutives de la Lune) se produit environ tous les 29 jours et 12 heures.

Pourquoi appelle-t-on la nouvelle lune une lune noire ?

En phase de nouvelle lune, la Lune est située entre la Terre et le Soleil. Elle n'est donc pas visible depuis la Terre et nous apparaît dans le ciel entièrement noire et quasiment invisible.

Quel est le calendrier des nouvelles lunes en 2022 ?

La prochaine nouvelle lune a lieu le samedi 30 avril. Voici en détail les dates et heures des prochaines nouvelles lunes en 2022 :