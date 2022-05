Nouvelle lune 2022 : les signes astrologiques impactés ce lundi 30 mai

NOUVELLE LUNE. Placée sous le signe des Gémeaux, la nouvelle lune qui a eu lieu ce lundi 30 mai 2022 a eu un impact sur les signes zodiacales suivants : Verseau, Balance, Bélier, Gémeaux, Sagittaires, Poissons... En mal ou en bien !

[Mis à jour le 30 mai 2022 à 14h10] La nouvelle lune de ce lundi 30 mai a ravivé nos désirs. Cette nouvelle lune était orientée vers l'action, "ressentie comme un changement de rythme bienvenu, par rapport au sentiment lourd, émotionnel et stressant qui a accompagné ces dernières semaines", explique l'astrologue Maressa Brown pour InStyle, en faisant référence notamment à la nouvelle lune du mois précédent et à la pleine lune rose exacerbée par l'éclipse de lune du 16 mai passée. Placée sous le signe des Gémeaux, "c'est une position très spirituelle. Cette lune nous poussera à embrasser nos sentiments et à nouer des liens avec les gens qui nous entourent", précise l'astrologue.

Ce mois de mai, la nouvelle lune a insufflé pour les signes du Bélier, du Verseau et de la Balance légèreté, chance et énergie. Le moment idéal pour ces trois signes astrologiques de s'engager sur une nouvelle route, de se lancer dans de nouvelles intentions personnelles. Mais voyons plus bas dans le détail les signes qui ont bénéficié davantage de cette nouvelle lune, et ceux, qui a contrario, en ont été impactés.

Durant son cycle de 29 jours et 12 heures environ, la lune traverse la roue du zodiaque, du Bélier au Poissons. Tous les deux jours, la lune change de constellation et insufflerait une énergie différente selon la phase du cycle dans lequel elle se trouve. En phase de nouvelle lune, selon les astrologues, l'énergie est renouvelée et diffère selon qu'elle se trouve dans un signe de Feu, d'Air, de Terre ou d'Eau.

La nouvelle lune du 30 mai, placée sous le signe communicatif du Gémeaux, a insufflé son énergie positive aux signes du Verseau, pour qui l'heure sera à la fête, au signe de la Balance, qui recevra de bonnes nouvelles (notamment financières) et au signe du Bélier, dont l'énergie devrait être décuplée, d'après le magazine féminin Cosmopolitan.

A l'inverse, les Gémeaux risquent de rencontrer de nombreuses tensions (colère, agacement, surtout dans la sphère professionnelle). Les Sagittaires risquent de se sentir étouffés, et les Poissons vont ressentir un certain pessimisme. Mais rassurez-vous, ce ne sera que de courte durée ! Car comme le souligne le site Voyageschine, le Gémeaux sous lequel est placé cette nouvelle lune est "un signe d'air dont les émotions changent rapidement".

Si cette nouvelle lune a insufflé, selon les astrologues, un changement de cycle particulièrement prononcé chez certains signes du zodiaque, pour tous, elle a occasionné les effets bien connus sur le corps, à savoir un sommeil perturbé, du stress ou de l'irritabilité. Quels sont les effets de la nouvelle lune sur notre organisme ? Dans notre dossier ci-dessous, vous saurez tout des effets de la nouvelle lune, des dates et des heures des prochaines de l'année.

La nouvelle lune du lundi 30 mai 2022 s'est produite précisément à 13 heures 30 minutes et 17 secondes, le moment où l'alignement Terre-Lune-Soleil était parfait. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Quels sont les effets de la nouvelle lune ?

Si les scientifiques ne valident pas la théorie des effets de la lune sur tel ou tel signe astrologique, elle exercerait bien une influence magnéto-gravitationnelle sur le vivant. Quels sont les effets de la nouvelle lune sur notre organisme ? Dans notre dossier ci-dessous, vous saurez tout des effets scientifiquement prouvés de la nouvelle lune, des dates et des heures des prochaines de l'année.

Quel effet de la nouvelle lune sur le sommeil ?

Si la nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle lunaire, elle aurait également des effets sur notre sommeil, selon les scientifiques. En effet, une étude réalisée par des chercheurs de la Sahlgrenska Academy de l'Université de Göteborg en Suède entre janvier 2007 et novembre 2009 a relevé "un allongement de la durée du sommeil paradoxal de 30 minutes" durant la phase de la nouvelle lune. A contrario, durant la phase de la pleine lune, l'étude a observé "une diminution du temps de sommeil de 25 minutes", rapporte la revue Sciences et Avenir.

Quel effet de la nouvelle lune sur les marées ?

La nouvelle lune a une influence également sur les marées. Les grandes marées se produisent toujours lors des périodes syzygie, lorsque la lune et le soleil se trouvent en conjonction (nouvelle lune) ou en opposition (pleine lune) dans le même axe avec la terre.

Qu'est ce qu'une nouvelle lune ?

La nouvelle lune, l'une des quatre phases de la lune en fonction de son positionnement face au soleil, se produit lorsque la lune est positionnée entre la terre et le soleil. Ainsi, sa face visible depuis la terre n'est pas du tout illuminée par le soleil. Elle est alors difficilement observable à l'œil nu mais est une phase intéressante à l'observation astronomique, car la lumière de la lune nuit à l'observation du ciel. Le retour à cette même phase de la lune (période synodique qui correspond à la durée entre deux phases identiques consécutives de la Lune) se produit environ tous les 29 jours et 12 heures.

Quel est le calendrier des nouvelles lunes en 2022 ?

La prochaine nouvelle lune a lieu le lundi 30 mai. Voici en détail les dates et heures des prochaines nouvelles lunes en 2022 :