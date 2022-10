Nouvelle lune 2022 : quel effet sur les signes astrologiques ce 25 octobre ?

NOUVELLE LUNE. Placée sous le signe du Scorpion et doublée d'une éclipse solaire, la nouvelle lune de ce mardi 25 octobre 2022 va impacter les signes du zodiaque suivants : Scorpion, Cancer, Bélier et Poissons.

[Mis à jour le 24 octobre 2022 à 12h37] La nouvelle lune de ce mardi 25 octobre, doublée d'une éclipse solaire, aura une aura toute particulière. Une nouvelle lune marque le commencement d'un nouveau cycle lunaire, est, selon les astrologues, synonyme de nouveau départ. Sous l'égide du signe du Scorpion, signe d'eau gouverné par Pluton, son énergie sera associée à la mort et à la résurrection, ce qui se traduit par "une rupture nette avec ce qui vous empêche de vous développer afin d'ouvrir la voie à l'évolution" expliquent les astrologues de Marie France.

Soyez attentifs à vos rêves en cette période de questionnements intenses, car votre inconscient vous aidera "à lever le voile sur les comportements, les habitudes ou les personnes qui nous retiennent où nous blessent", souligne Marie France. Découvrez ci-dessous les signes astrologiques qui ont ressenti le plus les effets de la nouvelle lune et, au-delà de la signification spirituelle de la nouvelle lune en astrologie, découvrez aussi quels sont ses effets scientifiquement prouvés dans notre article plus bas.

La nouvelle lune du 25 octobre en Scorpion, gouvernée par Pluton roi de l'obscurité et des enfers en mythologie, insufflera son énergie particulière à tous les signes astrologiques : "cette lunaison implique de s'enfoncer dans l'obscurité pour chercher au fond de soi ce que l'on ne veut pas voir" expliquent les astrologues de Marie France. Il est temps de lever le voile sur nos peurs inconscientes et nos désirs enfouis pour faire place au renouveau.

"Cette Nouvelle Lune transformatrice se fera particulièrement sentir du côté des Scorpion ou les signes lunaires Scorpion" expliquent les astrologues du site féminin. Mais les Béliers, bien qu'ils soient un signe de feu, ressentiront la lunaison de manière presque aussi intense qu'un Scorpion. Enfin, les Cancer et Poissons, les deux autres signes d'eau, seront aussi bousculés par cette Nouvelle Lune. Il sera temps pour tous ces signes d'aller de l'avant.

Mardi 25 octobre 2022 à 12 heures 48 minutes et 42 secondes précisément se produira la nouvelle lune du mois d'octobre. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Quels sont les effets de la nouvelle lune ?

Si les scientifiques ne valident pas la théorie des effets de la lune sur tel ou tel signe astrologique, elle exercerait bien une influence magnéto-gravitationnelle sur le vivant. Quels sont les effets de la nouvelle lune sur notre organisme ? Dans notre dossier ci-dessous, vous saurez tout des effets scientifiquement prouvés de la nouvelle lune, des dates et des heures des prochaines de l'année.

Quel effet de la nouvelle lune sur le sommeil ?

Si la nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle lunaire, elle aurait également des effets sur notre sommeil, selon les scientifiques. En effet, une étude réalisée par des chercheurs de la Sahlgrenska Academy de l'Université de Göteborg en Suède entre janvier 2007 et novembre 2009 a relevé "un allongement de la durée du sommeil paradoxal de 30 minutes" durant la phase de la nouvelle lune. A contrario, durant la phase de la pleine lune, l'étude a observé "une diminution du temps de sommeil de 25 minutes", rapporte la revue Sciences et Avenir.

Quel effet de la nouvelle lune sur les marées ?

La nouvelle lune a aussi une influence sur les marées. Les grandes marées se produisent toujours lors des périodes syzygie, lorsque la lune et le soleil se trouvent en conjonction (nouvelle lune) ou en opposition (pleine lune) dans le même axe avec la terre.

Qu'est-ce qu'une nouvelle lune ?

La nouvelle lune, l'une des quatre phases de la lune en fonction de son positionnement face au soleil, se produit lorsque la lune est positionnée entre la terre et le soleil. Ainsi, sa face visible depuis la terre n'est pas du tout illuminée par le soleil. Elle est alors difficilement observable à l'œil nu, mais est une phase intéressante à l'observation astronomique, car la lumière de la lune nuit à l'observation du ciel. Le retour à cette même phase de la lune (période synodique qui correspond à la durée entre deux phases identiques consécutives de la Lune) se produit environ tous les 29 jours et 12 heures.

Quel est le calendrier des nouvelles lunes en 2022 ?

La prochaine nouvelle lune aura lieu le mardi 25 octobre. Voici en détail les dates et heures des prochaines nouvelles lunes en 2022 :