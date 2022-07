Tempête solaire 2022 : quelles conséquences ce mardi 19 juillet ?

TEMPETE SOLAIRE. Dans la nuit de lundi 18 à mardi 19 juillet, une tempête solaire a frappé notre planète Terre, perturbant les réseaux de télécommunications. Tout savoir sur cette éruption pas comme les autres.

[Mise à jour le 19 juillet à 14h52] Cette nuit, "une éruption solaire massive qui s'était échappée du Soleil le 14 juillet" a touché notre planète Terre, d'après la NASA. Formée par un trop plein d'énergie à la surface du Soleil, une tempête solaire projette des particules à grande vitesse dans l'espace, entre 300 et 1 000 kilomètres par second, qui peuvent frapper la haute atmosphère de notre planète Terre et interférer avec son champ magnétique.

La physicienne en météorologie spatiale Dr Tamitha Skov a décrit le phénomène de ce plasma solaire projeté dans l'espace sur Twitter : "Le long filament en forme de serpent s'est éloigné du Soleil dans un ballet époustouflant. L'orientation magnétique de cette tempête solaire dirigée vers la Terre va être difficile à prévoir". La doctoresse a toutefois donné des prévisions sur l'intensité de l'événement solaire, qu'elle a classifié de "modéré" : "Des conditions de niveau G2 (éventuellement G3) peuvent se produire si le champ magnétique de cette tempête est orienté vers le sud !"

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022

Une éruption solaire provoque des aurores boréales mais, lorsqu'elles sont suffisamment puissantes et orientées vers la Terre, peuvent également déformer l'ionosphère de notre planète, soit "la zone de la haute atmosphère caractérisée par la présence de particules chargées (électrons et ions), formées par photo-ionisation sous l'effet du rayonnement solaire".

Cette déformation occasionne souvent la perturbation des systèmes de communication (ondes radio et GPS) et des réseaux de distribution électrique de haute altitude. Les régions équatoriales et polaires sont les plus touchées par ses conséquences. Il faut savoir que les tempêtes solaires sont des phénomènes relativement fréquents, et qu'elles occasionnent rarement des conséquences extrêmes. Toutefois, un pic d'éruptions solaires est prévu à l'été 2025.

Qu'est-ce que le Soleil ?

Formé il y a 4,6 milliards d'années, le Soleil est l'étoile du système solaire. Située à 150 millions de kilomètres de la Terre, c'est l'étoile la plus proche de notre planète. Huit autres planètes évoluent en orbite autour de lui au sein du système solaire.

Le Soleil est une sphère gazeuse, constituée de 6 couches successives. Le noyau, la zone radiative et la zone de convection sont les couches internes. La photosphère est la couche à la surface du Soleil qui émet le rayonnement lumineux. Au-dessus d'elle, se trouve l'atmosphère du Soleil, formée par deux autres couches, la chromosphère et la couronne, cette dernière étant la couche la plus externe.

Le Soleil est constitué principalement d'hydrogène et d'hélium, deux gaz impliqués dans des réactions thermonucléaires. Ce sont ces réactions qui produisent la lumière que le Soleil émet.

Quelle est la température du Soleil ?

La température du Soleil n'est pas la même dans toutes les couches de sa structure. Ainsi, au niveau du noyau du Soleil, la partie la plus chaude, la température atteint plus de 15 millions de degrés. À sa surface, elle est de 5 570°C, puis augmente dans l'atmosphère du Soleil, atteignant plus de 5 millions de degrés. Cette température extrême est entretenue par des réactions de fusion nucléaire qui se produisent entre les atomes d'hydrogène.

La température du Soleil est donc maximale dans son cœur, diminue au niveau de sa surface et augmente à nouveau considérablement dans la partie la plus externe de son atmosphère. Habituellement, lorsqu'on s'éloigne d'une source de chaleur, la température diminue. Cette augmentation de la chaleur au niveau de l'atmosphère de l'étoile est donc l'un des grands mystères de la physique contemporaine.

Quelle est la composition du Soleil ?

Le Soleil est composé de 91 % d'hydrogène, de 8,9% d'hélium et de 0,1 % d'éléments plus lourds comme le carbone et l'azote. L'hydrogène et l'hélium sont donc les principaux constituant du Soleil. Ces gaz sont présents à l'état de plasma, l'état qu'on obtient en chauffant un gaz à très haute température.

L'hydrogène est le carburant du Soleil, à l'origine des réactions de fusion nucléaire qui maintiennent la température de notre étoile. En effet, sous l'effet de la pression et de la température qui règnent au cœur du Soleil, les atomes d'hydrogène fusionnent, formant des atomes d'hélium et produisant au passage une grande quantité d'énergie sous forme de chaleur et de lumière.

Quelle est l'origine du soleil ?

Le Soleil s'est formé il y a 4,6 milliards d'années à partir d'un nuage de gaz et de poussières au même titre que l'ensemble du système solaire. Les gaz et les poussières se sont accrétés, rendant l'ensemble de plus en plus dense. Peu à peu, un noyau s'est constitué. Plus ce dernier est devenu lourd, plus il a attiré de poussières et de gaz sous un effet boule de neige. Ce processus a ainsi créé une étoile principalement composée d'hydrogène : le Soleil.

Cette étoile est très dense. Les gaz sont donc très comprimés, ce qui fait augmenter la température. Sous cette pression et cette chaleur extrêmes, les atomes d'hydrogène fusionnent entre eux, donnant des atomes d'hélium. Cette réaction a pour effet de libérer de l'énergie, qui traverse les différentes couches du Soleil et rayonne sous forme de lumière.

Le Soleil ne brillera pas éternellement. En effet, d'ici un milliard d'années, il aura consommé une grande partie de l'hydrogène qui lui sert de carburant pour réaliser ses réactions thermonucléaires. À ce moment-là, son noyau sera constitué d'hélium, le produit de ces réactions. Devenu très dense, le noyau s'effondrera sur lui-même, générant de la chaleur, ce qui provoquera la dilatation du Soleil. Ce dernier se transformera ainsi en une géante rouge qui pourrait englober Mercure, Vénus et même la Terre.

Peu à peu, l'hélium et l'hydrogène qui composent le Soleil seront consommés par ses réactions thermonucléaires et l'étoile finira par se rétracter sous l'effet de sa propre masse. Elle se transformera alors en naine blanche. À ce stade, le Soleil brillera toujours à cause de la chaleur qu'il continuera d'émettre, mais sa luminosité sera très faible. Lentement, il se refroidira et finira par devenir une naine noire, trop froide pour générer de la lumière.