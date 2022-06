Alignement des planètes 2022 : date, heure... Comment observer la Grande Parade ?

ALIGNEMENT DES PLANETES. Vous avez jusqu'à ce lundi 27 juin pour observer les sept planètes de notre système solaire avant le lever du Soleil, alignées dans leur ordre de distance. À quelle heure et comment ? On vous dit tout.

[Mis à jour le 26 juin 2022 à 15h31] Amateurs des phénomènes astronomiques, ce dimanche 26 juin est fait pour vous ! C'est le dernier jour pour observer un événement céleste extrêmement rare, celui de la Grande Parade. Ainsi, il va falloir garder l'œil grand pour profiter de l'alignement des planètes. D'autant que cela ne se reproduira pas avant l'année 2124 ! Pour observer la Grande Parade des planètes à l'œil nu, il faut se réveiller quelques heures avant le lever du Soleil. À l'aube, toutes les planètes de notre système solaire sont observables dans le ciel dans l'ordre de la distance qui les sépare du Soleil, regroupées non loin de l'écliptique. D'abord Saturne qui se lève entre une heure et 3 heures du matin, suivie de Jupiter, Mars et Neptune, puis Uranus avant l'aube et enfin Vénus et Mercure avant le lever du soleil entre 5 et 6 heures du matin en France métropolitaine. Mais attention, il ne s'agit pas d'un alignement des planètes le long de l'écliptique, mais le rassemblement des planètes et de la Lune dans une même zone du ciel.

Si Mercure, Mars, Vénus, Jupiter et Saturne sont visibles à l'oeil nu, Neptune et Uranus, les deux géantes de glace, requièrent un télescope ou des jumelles car elles sont nettement moins lumineuses que les autres planètes. "Ce que l'on voit surtout ce sont Vénus et Jupiter. Ce seront les objets les plus brillants qu'on verra dans le ciel, ça saute aux yeux", explique Olivier Las Vergnas, président de l'Association française d'astronomie, à BFMTV. Un tel évènement a eu lieu pour la dernière fois le 28 janvier 1984 et ne se reproduira pas avant 2124, autrement dit, vous n'en verrez pas d'autre de votre vivant ! Sachez qu'il est possible d'observer également en plein jour l'alignement des planètes, à condition de disposer d'instruments.

Comme le souligne le site Stelvision, dès 3 heures du matin, Saturne pointe son nez. Une heure après, à 4 heures, place à Neptune, Jupiter et Mars. Juste avant l'aube, place à Uranus. Puis enfin, venue l'aube, vous aurez l'occasion d'observer Vénus et Mercure, bien que cette dernière planète soit basse sur l'horizon.

Alignement planétaire exceptionnelle des planètes du 20 au 27 juin.



Une telle configuration planétaire est très rare, la dernière fois que les planètes ont été vues dans leur ordre de distance par rapport au Soleil il y a un siècle. La prochaine fois aura lieu en 2041 pic.twitter.com/7yeoNNN81J — SAPM (@SAPM_ASTRO) June 20, 2022

En observant le ciel en direction de l'horizon est et sud-est bien dégagé, il est ainsi possible d'assister à cette parade de planètes complète dès 3 heures du matin. Autre astuce si on ne dispose pas de boussole : "On regarde la Lune et on fait 3/4 de tour vers la gauche", précise Olivier Las Vergnas, président de l'Association française d'astronomie, à BFMTV. Avis aux habitants des grandes villes, sachez qu'"on peut profiter du spectacle" même "dans un ciel urbain", a expliqué vendredi 24 juin Emmanuel Marcq, enseignant-chercheur en planétologie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, à France Info. Avec des instruments, il est toujours possible d'observer l'alignement des planètes en plein jour.

L'alignement des planètes, au sens propre, correspond à plusieurs phénomènes. Certains sont visibles depuis la Terre, d'autres en revanches sont calculables mais ne peuvent pas être observés dans le ciel.

Le premier type d'alignement est le plus spectaculaire puisqu'il est observable depuis la Terre et c'est celui qui a lieu en ce moment, jusqu'au 27 juin 2022. Il se produit lorsque toutes les planètes sont alignées avec la Terre et que cette dernière se situe à l'extrémité de l'alignement. Il est alors possible de voir dans le ciel les 7 autres planètes depuis la Terre. Cet évènement est appelé "parade" car on observe alors comme un ballet de planètes dans le ciel. "Il se trouve qu'en juin (...) l'ensemble des planètes – hormis la Terre bien évidemment – et la Lune seront confinées dans une bande étroite de l'écliptique", explique l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides IMCCE, bien qu'il ne s'agisse que d'un effet de perspective.

Le deuxième type d'alignement se produit lorsque les planètes s'alignent avec le Soleil et qu'elles se trouvent toutes du même côté de ce dernier. Ce phénomène n'est pas visible depuis la Terre puisque certaines planètes (Mercure et Vénus) ne se trouvent pas du même côté de la Terre que les autres. Il est alors impossible de voir les 7 planètes dans le ciel au même moment. Cet alignement est donc calculable, mais pas observable. Le dernier alignement de ce type a eu lieu le 4 juillet 2020, le précédent datait de 1982. Il faudra attendre 2161 pour que cela se reproduise.

Quelles sont les particularités des 8 planètes du système solaire ?

Le système solaire accueille actuellement 8 planètes distinctes. Il s'agit de Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Autrefois, cette liste comprenait également Pluton, située après Neptune. En 2006, Pluton a été requalifiée en planète naine, quittant ainsi le groupe des planètes officielles du système solaire. En effet, ce corps céleste ne remplissait plus tous les critères établis par l'Union astronomique internationale pour être qualifié de planète. Cliquez sur chacune des icônes des 8 planètes de notre système solaire et Pluton ci-dessous pour découvrir leurs caractéristiques :

Le prochain alignement complet est prévu pour le 1er décembre 2124. Il sera possible d'admirer seulement à ce moment-là à nouveau les 7 planètes alignées dans le ciel. Quant au grand alignement suivant, il se produira le 21 février 2161, selon les données de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides IMCCE.