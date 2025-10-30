Magasin ouvert le 1er novembre : supermarchés, grands magasins, tour d'horizon pour la Toussaint

En ce samedi férié du 1er novembre, vous préféreriez une bonne virée shopping au cimetière ? Retrouvez sans plus attendre la liste des magasins ouverts et leurs horaires dans les grandes villes.

Chaque jour férié, c'est la même rengaine, vous avez du temps pour vous, mais tous les magasins sont fermés. Tous ? Non ! Si ce samedi 1er novembre 2025, c'est la Toussaint, malgré cela, certains magasins et grandes enseignes restent ouverts à l'image des grands magasins à Paris, comme le Printemps Haussmann, le Carrousel du Louvre, le BHV Marais, les Galeries Lafayette Haussmann...

Dans le reste de la France, plusieurs supermarchés sont ouverts le 1er novembre 2025. L'Internaute.com recense pour vous les enseignes qui ont indiqué qu'elles seraient ouvertes, ainsi que les centres commerciaux des grandes villes de l'Hexagone, comme Lyon, Nantes, Lille, Bordeaux, Toulouse ou Marseille.

La majorité des grandes enseignes (Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Monoprix...) ouvrent leurs portes, mais tout dépend du magasin. Attention, pour les enseignes Leclerc, l'ouverture se fait au cas par cas selon la ville (se renseigner au préalable sur le site de l'enseigne à proximité). Rendez-vous sur cette page pour voir les horaires de votre magasin Castorama. Même chose pour Leroy Merlin ou pour les jardineries Jardiland. À Paris, touristes et fashion victim seront ravis d'apprendre que les grands magasins ouvrent aussi leurs portes. Du Printemps Haussmann aux Galeries Lafayette, en passant par le BHV. Voici toutes les informations dans le détail ci-dessous :

Dans toute la France, la plupart des supermarchés ne ferment pas, mais les ouvertures exceptionnelles se font au cas par cas selon la région dans laquelle vous vous trouvez.

Auchan : rendez-vous sur le site Auchan.fr, cliquez sur "Choisir un magasin" en haut à droite, puis sélectionnez le plus proche de chez vous pour accéder au site du magasin et ses horaires.

: rendez-vous sur le site Auchan.fr, cliquez sur "Choisir un magasin" en haut à droite, puis sélectionnez le plus proche de chez vous pour accéder au site du magasin et ses horaires. Carrefour : rendez-vous à la page magasin de Carrefour.fr. Trouvez votre magasin Carrefour le plus proche et les horaires seront affichés.

: rendez-vous à la page magasin de Carrefour.fr. Trouvez votre magasin Carrefour le plus proche et les horaires seront affichés. Intermarché : depuis le site intermarche.com, chercher un magasin à l'aide de votre code postal, et vous obtiendrez ses horaires d'ouverture.

: depuis le site intermarche.com, chercher un magasin à l'aide de votre code postal, et vous obtiendrez ses horaires d'ouverture. Leclerc : À cette page, retrouvez votre magasin dans la liste, cliquez sur "Renter dans ce magasin" et les horaires d'ouverture exceptionnelle seront indiquées !

: À cette page, retrouvez votre magasin dans la liste, cliquez sur "Renter dans ce magasin" et les horaires d'ouverture exceptionnelle seront indiquées ! Cora : à partir de la page d'accueil, cliquez sur "Changer de magasin" tout en haut, sélectionnez le vôtre et vous obtiendrez son horaire depuis la page d'accueil du magasin en question.

: à partir de la page d'accueil, cliquez sur "Changer de magasin" tout en haut, sélectionnez le vôtre et vous obtiendrez son horaire depuis la page d'accueil du magasin en question. Géant Casino : découvrez à cette page tous les magasins ouverts avec leurs horaires.

: découvrez à cette page tous les magasins ouverts avec leurs horaires. Ikea : à cette page, choisissez votre magasin en cliquant dessus, puis découvrez ses horaires.

: à cette page, choisissez votre magasin en cliquant dessus, puis découvrez ses horaires. Action : renseignez-vous sur cette page en indiquant le magasin que vous souhaitez visiter.

Le jour férié de la Toussaint, les grands magasins sont majoritairement ouverts à Paris. Ce sera aussi le cas de la plupart des centres commerciaux. Voici les horaires d'ouverture exceptionnels de ces magasins :

Le Forum des Halles : de 10h à 20h30

: de 10h à 20h30 Galeries Lafayette : de 11h à 20h

: de 11h à 20h Samaritaine : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Carrousel du Louvre : de 10h à 19h

: de 10h à 19h BHV Marais : de 10h à 20h / BHV L'Homme : de 10h à 20h

: de 10h à 20h / : de 10h à 20h Le Bon Marché : de 10h à 19h45

: de 10h à 19h45 Centre Italie 2 : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Printemps Haussmann : de 10h à 20h30

: de 10h à 20h30 Bercy Village : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h

Westfield La Part-Dieu : ouvert de 9h30 à 20h

: ouvert de 9h30 à 20h Confluence : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h

: ouvert de 11h à 19h Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 19h

Voici la liste des principaux magasins ouverts à Lille, ce samedi 1er novembre 2025 :

Westfield Euralille : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Printemps Lille : ouvert de 10h30 à 19h30

: ouvert de 10h30 à 19h30 McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h

: ouverte de 10h à 19h Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouverte de 10h à 19h

: ouverte de 10h à 19h Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 8h30 à 20h

Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Bourse : ouvert de 10h à 19h

Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h

ouvert de 9h30 à 19h Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h

ouvert de 11h à 19h Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h

: ouverte de 11h à 19h Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h

Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Commercial Atlantis : ouvert de 10h à 20h