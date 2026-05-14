Magasins ouverts le 14 mai de l'Ascension : quels sont les commerces ouverts ce jeudi férié ?
Le jeudi de l'Ascension a commencé ! Et si c'était l'occasion pour vous de faire des emplettes ? En effet, de nombreux supermarchés et centres commerciaux sont ouverts ce 14 mai à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et Nantes. Consultez leurs horaires exceptionnels.
Vous envisagez de profiter du jeudi 14 mai 2026, jour férié de l’Ascension, pour faire vos emplettes ou vos courses alimentaires ? Si de nombreux Français profitent de ce long week-end pour s'évader, une question demeure : quels commerces restent accessibles ? Bonne nouvelle : la majorité des grandes enseignes et des boutiques de centre-ville accueillent les clients partout en France, de Paris à Marseille, en passant par Lyon, Lille, Nantes ou Bordeaux.
De la grande distribution (Carrefour, Auchan, Leclerc) aux temples du shopping comme les Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann ou le BHV Marais, les options ne manquent pas pour ce jour chômé. Attention toutefois : jour férié oblige, les horaires habituels sont souvent modifiés. Retrouvez ci-dessous, ville par ville, les ouvertures exceptionnelles près de chez vous.
Quels sont les supermarchés ouverts ce jeudi férié de l'Ascension 2026 ?
En France, une large majorité des supermarchés (Auchan, Carrefour, Lidl, Aldi) restent ouverts ce jeudi 14 mai 2026 férié. Pour d'autres enseignes comme Leclerc, Intermarché ou Ikea, les ouvertures exceptionnelles se décident au cas par cas. Dans les grandes agglomérations, l'accès aux commerces est quasi garanti, souvent avec des horaires adaptés. Il convient de vérifier les horaires sur le site de votre magasin avant de vous déplacer.
Quels sont les grands magasins ouverts ce jeudi 14 mai férié à Paris ?
Ce jeudi 14 mai 2026 à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront "exceptionnellement" ouverts ce jour férié. Voici les horaires d'ouverture de ces magasins et centres commerciaux parisiens :
- Le Forum des Halles : de 10h à 20h30
- Galeries Lafayette : de 11h à 20h
- Samaritaine : de 10h à 20h
- Carrousel du Louvre : de 10h à 20h
- BHV Rivoli : de 11h à 19h
- Le Bon Marché : de 11h à 19h45
- Centre Italie 2 : de 10h à 20h
- Printemps Haussmann : de 11h à 20h
- Bercy Village : de 10h à 20h
- Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h
Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon ce jeudi férié de l'Ascension ?
Dans la capitale des Gaules, en ce jeudi 14 mai férié, la plupart des commerces et supermarchés sont ouverts.
- Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h
- Confluence : ouvert de 10h à 20h
- Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h
- Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h
Quels sont les magasins ouverts à Marseille le jeudi 14 mai 2026 férié ?
Les centres commerciaux sont majoritairement ouverts à Marseille le 14 mai 2026 férié.
- Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h
- Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h
- Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h
- Centre Bourse : ouvert de 10h à 19h
Quels sont les centres commerciaux ouverts à Lille le jour férié de l'Ascension ?
Voici la liste des principaux magasins ouverts à Lille, ce jeudi 14 mai 2026 férié :
- Westfield Euralille : ouvert de 10h à 19h
- Printemps Lille : ouvert de 10h30 à 19h30
- McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h
- L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h
- Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouvert de 10h à 19h
- Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 8h30 à 20h
Quels sont les magasins ouverts à Bordeaux ce jeudi 14 mai férié ?
- Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h
- Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h
- Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h
- Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h
Quels sont les magasins ouverts à Nantes ce jeudi de l'Ascension férié ?
- Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h
- Centre Commercial Atlantis : ouvert de 10h à 20h
Quels sont les magasins ouverts à Toulouse ce jeudi 14 mai férié de l'Ascension ?
- Les Galeries Lafayette Toulouse : ouvert de 10h à 19h
- Centre Commercial Gramont : ouvert de 10h à 20h
- Centre Commercial Portet : ouvert de 10h à 18h30
11:29 - Une météo maussade ce jeudi de l’Ascension
En ce jour férié de l’Ascension, la météo n’est pas toujours au rendez-vous partout en France. Avec de la fraîcheur, des averses et du vent, il faudra se rendre vers le littoral méditerranéen pour espérer apercevoir des rayons de soleil revigorants, comme l’indique La Chaîne météo. Le reste du pays devrait connaître une ambiance parfois automnale et même un retour de la neige à moyenne altitude en montagne.
10:31 - Les magasins Leclerc tous fermés en ce jour d’Ascension ?
Si de nombreuses enseignes restent ouvertes en ce jour d’Ascension, le 14 mai, qu’en est-il des magasins Leclerc ? Comme l’indique Marie-France sur son site internet, sur un réseau de 777 magasins, environ quatre sur cinq accueilleront les clients en ce jour d’Ascension. Cela représente environ 19% du réseau, en particulier dans le Grand Est et dans l'Ouest.
10:03 - À Paris, les administrations sont fermées en ce jour d’Ascension
À Paris, les administrations sont fermées en ce jour d’Ascension. Comme l'indique la Ville de Paris sur son site, les services administratifs dans leur totalité sont fermés le jeudi 14 mai, jour de l’Ascension : "mairies, services sociaux, écoles, centres de loisirs…", est-il énuméré sur le site internet de la mairie de Paris.
09:30 - Où faire ses courses à Marseille ce jeudi 14 mai férié ?
Pour ce jeudi de l'Ascension, la cité phocéenne garde ses portes ouvertes. Que vous soyez en centre-ville ou en périphérie, les principaux centres commerciaux et hypermarchés vous accueillent pour vos achats ou une balade en famille. Les Terrasses du Port accueillent le public jusqu'à 20h, tandis que les Docks Village, le Centre du Prado et Grand Littoral ouvrent jusqu'à 19h. Sur le Vieux-Port et dans le Panier, les glaciers, savonneries et commerces de bouche profitent de l'affluence touristique pour rester ouverts toute la journée.
09:21 - Pourquoi les chrétiens célèbrent l’Ascension ?
Pour comprendre l’origine de cette fête religieuse, il faut revenir à la source du mot "ascension". Il est issu du latin "ascensio" qui signifie "monter vers". Pour les chrétiens, la fête de l’Ascension fait ainsi référence à l’élévation de Jésus-Christ au ciel et symbolise la vie éternelle. D’après la Bible, Jésus ressuscité s’est élevé, quarante jours après Pâques, et a disparu sous les yeux des apôtres. Aussi, dans la tradition chrétienne, l’Ascension est la fin de la présence sur Terre du Christ. L'événement marque ainsi pour les chrétiens le retour de Jésus auprès de Dieu.
08:30 - Quels magasins sont ouverts près de chez vous et jusqu’à quelle heure ?
Si la plupart des grandes enseignes ouvrent leurs portes ce jeudi 14 mai 2026, jour férié de l'Ascension, beaucoup pratiquent des horaires réduits (souvent une fermeture anticipée à 18h ou 20h). Plus de 90% des magasins Aldi et Lidl sont ouverts (souvent jusqu'à 18h ou 19h). Chez Carrefour et Auchan, la majorité des hypermarchés ouvrent leurs portes, parfois dès 8h30. Du côté des grands magasins dans les grandes villes de France, le Printemps et les Galeries Lafayette sont ouverts à Paris (et bien d'autres), comme Le Westfield La Part-Dieu à Lyon par exemple. Côté bricolage et déco, de nombreux Leroy Merlin et Castorama ouvrent en matinée ou toute la journée. Attention : les horaires peuvent varier d'une ville à l'autre. Vérifier l'horaire exact de votre magasin habituel avant de partir !
07:20 - Envie d'une virée shopping ce jeudi de l'Ascension ? Les Grands Magasins parisiens ne sont pas fermés !
A Paris, que vous soyez rive gauche ou rive droite, les institutions parisiennes vous accueillent sans problème ce jeudi 14 mai de l'Ascension férié, souvent avec des horaires légèrement modifiés (ouverture plus tardive ou fermeture anticipée). Voici les horaires à noter : Le Forum des Halles de 10h à 20h30, Galeries Lafayette de 10h à 20h30, Samaritaine de 10h à 20h, Carrousel du Louvre de 10h à 19h, BHV Rivoli de 11h à 20h / BHV L'Homme : de 10h à 20h, Le Bon Marché de 10h à 19h45, Centre Italie 2 de 10h à 20h, Printemps Haussmann de 10h à 20h, Bercy Village de 10h à 20h et Centre Beaugrenelle de 10h à 20h.
07:00 - Quels supermarchés sont ouverts ce jeudi de l'Ascension 14 mai férié ?
Besoin de faire le plein ce jeudi de l'Ascension ? Bonne nouvelle : la grande majorité des supermarchés en France vous accueillent ce jeudi 14 mai 2026, malgré le caractère férié de la journée. Les enseignes comme Carrefour, Lidl, Auchan et Aldi assurent une ouverture quasi totale de leurs points de vente, souvent avec des horaires adaptés (fermeture vers 19h ou 20h). Pour les groupements d'indépendants comme Leclerc, Système U ou Intermarché, les ouvertures se décident au cas par cas selon chaque magasin. Dans les centres-villes, les enseignes de proximité comme Monoprix ou Casino Shop accueillent souvent les clients uniquement en matinée. Avant de vous déplacer, il est fortement conseillé de vérifier l'horaire spécifique de votre magasin sur son site internet ou son application mobile.