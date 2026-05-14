Magasins ouverts le 14 mai de l'Ascension : quels sont les commerces ouverts ce jeudi férié ?

Le jeudi de l'Ascension a commencé ! Et si c'était l'occasion pour vous de faire des emplettes ? En effet, de nombreux supermarchés et centres commerciaux sont ouverts ce 14 mai à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et Nantes. Consultez leurs horaires exceptionnels.

Vous envisagez de profiter du jeudi 14 mai 2026, jour férié de l’Ascension, pour faire vos emplettes ou vos courses alimentaires ? Si de nombreux Français profitent de ce long week-end pour s'évader, une question demeure : quels commerces restent accessibles ? Bonne nouvelle : la majorité des grandes enseignes et des boutiques de centre-ville accueillent les clients partout en France, de Paris à Marseille, en passant par Lyon, Lille, Nantes ou Bordeaux.

De la grande distribution (Carrefour, Auchan, Leclerc) aux temples du shopping comme les Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann ou le BHV Marais, les options ne manquent pas pour ce jour chômé. Attention toutefois : jour férié oblige, les horaires habituels sont souvent modifiés. Retrouvez ci-dessous, ville par ville, les ouvertures exceptionnelles près de chez vous.

Quels sont les supermarchés ouverts ce jeudi férié de l'Ascension 2026 ?

En France, une large majorité des supermarchés (Auchan, Carrefour, Lidl, Aldi) restent ouverts ce jeudi 14 mai 2026 férié. Pour d'autres enseignes comme Leclerc, Intermarché ou Ikea, les ouvertures exceptionnelles se décident au cas par cas. Dans les grandes agglomérations, l'accès aux commerces est quasi garanti, souvent avec des horaires adaptés. Il convient de vérifier les horaires sur le site de votre magasin avant de vous déplacer.

Quels sont les grands magasins ouverts ce jeudi 14 mai férié à Paris ?

Ce jeudi 14 mai 2026 à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront "exceptionnellement" ouverts ce jour férié. Voici les horaires d'ouverture de ces magasins et centres commerciaux parisiens :

Le Forum des Halles : de 10h à 20h30

: de 10h à 20h30 Galeries Lafayette : de 11h à 20h

: de 11h à 20h Samaritaine : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Carrousel du Louvre : de 10h à 20h

: de 10h à 20h BHV Rivoli : de 11h à 19h

: de 11h à 19h Le Bon Marché : de 11h à 19h45

: de 11h à 19h45 Centre Italie 2 : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Printemps Haussmann : de 11h à 20h

: de 11h à 20h Bercy Village : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h

Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon ce jeudi férié de l'Ascension ?

Dans la capitale des Gaules, en ce jeudi 14 mai férié, la plupart des commerces et supermarchés sont ouverts.

Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Confluence : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h

: ouvert de 11h à 19h Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Marseille le jeudi 14 mai 2026 férié ?

Les centres commerciaux sont majoritairement ouverts à Marseille le 14 mai 2026 férié.

Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Bourse : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les centres commerciaux ouverts à Lille le jour férié de l'Ascension ?

Voici la liste des principaux magasins ouverts à Lille, ce jeudi 14 mai 2026 férié :

Westfield Euralille : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Printemps Lille : ouvert de 10h30 à 19h30

: ouvert de 10h30 à 19h30 McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h

: ouverte de 10h à 19h Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 8h30 à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Bordeaux ce jeudi 14 mai férié ?

Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h

ouvert de 9h30 à 19h Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h

ouvert de 11h à 19h Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h

: ouverte de 11h à 19h Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les magasins ouverts à Nantes ce jeudi de l'Ascension férié ?

Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Commercial Atlantis : ouvert de 10h à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Toulouse ce jeudi 14 mai férié de l'Ascension ?

Les Galeries Lafayette Toulouse : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Commercial Gramont : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Centre Commercial Portet : ouvert de 10h à 18h30

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