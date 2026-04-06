Magasins ouverts ce lundi de Pâques : les supermarchés et centres commerciaux qui ne ferment pas le 6 avril férié
Quels commerces sont ouverts ou fermés ce lundi 6 avril ? Retrouvez les horaires d'ouverture des centres commerciaux et des supermarchés ouverts en ce lundi de Pâques à Paris, Toulouse, Marseille, Lyon, Nantes et partout en France.
Ce lundi 6 avril 2026, de nombreux magasins restent ouverts et adaptent leurs horaires pour vous accueillir en ce jour férié de Lundi de Pâques. Si certains petits commerces gardent le rideau baissé, la grande majorité des centres commerciaux ou grandes enseignes vous accueillent pour vos envies de shopping ou des courses de dernière minute.
Les grands magasins parisiens vous accueillent tout au long de la journée, comme les Galeries Lafayette, le Printemps ou encore le BHV. Si vous habitez à Lille, Toulouse, Rouen, Marseille ou ailleurs en France, retrouvez notre liste complète des horaires de votre supermarché ou centre commercial avant de vous déplacer pour votre sortie shopping.
Quels sont les supermarchés ouverts ce jour férié du lundi 6 avril 2026 ?
En France, une large majorité des supermarchés (Auchan, Carrefour, Lidl, Aldi) restent ouverts ce lundi 6 avril 2026. Pour d'autres enseignes comme Leclerc, Intermarché ou Ikea, les ouvertures exceptionnelles se décident au cas par cas. Dans les grandes agglomérations, l'accès aux commerces est quasi garanti, souvent avec des horaires adaptés. Il convient de vérifier les horaires sur le site de votre magasin avant de vous déplacer.
Quels sont les grands magasins ouverts le lundi de Pâques à Paris ?
Ce lundi 6 avril 2026 à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront "exceptionnellement" ouverts ce jour férié. Voici les horaires d'ouverture de ces magasins et centres commerciaux parisiens :
- Le Forum des Halles : de 10h à 20h30
- Galeries Lafayette : de 10h à 20h30
- Samaritaine : de 10h à 20h
- Carrousel du Louvre : de 10h à 19h
- BHV Rivoli : de 11h à 20h / BHV L'Homme : de 10h à 20h
- Le Bon Marché : de 10h à 19h45
- Centre Italie 2 : de 10h à 20h
- Printemps Haussmann : de 10h à 20h
- Bercy Village : de 10h à 20h
- Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h
Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon ce jour férié du 6 avril 2026 ?
Dans la capitale des Gaules, en ce lundi 6 avril férié, la plupart des commerces et supermarchés sont ouverts.
- Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h
- Confluence : ouvert de 10h à 20h
- Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h
- Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h
Quels sont les magasins ouverts à Marseille le lundi de Pâques 2026 férié ?
Les centres commerciaux sont majoritairement ouverts à Marseille le 6 avril 2026 férié.
- Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h
- Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h
- Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h
- Centre Bourse : Fermé !
Quels sont les centres commerciaux ouverts à Lille le lundi de Pâques ?
Voici la liste des principaux magasins ouverts à Lille, ce lundi 6 avril 2026 :
- Westfield Euralille : ouvert de 10h à 19h
- Printemps Lille : ouvert de 10h30 à 19h30
- McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h
- L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h
- Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouverte de 9h30 à 20h
- Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 8h30 à 20h
Quels sont les magasins ouverts à Bordeaux ce lundi 6 avril férié ?
- Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h
- Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h
- Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h
- Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h
Quels sont les magasins ouverts à Nantes ce lundi de Pâques ?
- Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h
- Centre Commercial Atlantis : ouvert de 10h à 20h sauf E. Leclerc fermé
Quels sont les magasins ouverts à Toulouse ce lundi 6 avril férié ?
- Les Galeries Lafayette Toulouse : ouvert de 10h à 20h
- Centre Commercial Gramont : ouvert de 8h30 à 21h30
- Centre Commercial Portet (Hors Carrefour) : ouvert de 10h à 18h30
09:42 - Lundi de Pâques à Rouen : où faire ses courses malgré le jour férié ?
Besoin de faire quelques achats en ce lundi de Pâques à Rouen ? Plusieurs enseignes restent ouvertes malgré ce jour férié. Côté supermarchés, certains Intermarché, comme ceux de la rue Écuyère ou du Théâtre des Arts, accueillent les clients avec des horaires étendus, tandis que d’autres, notamment à Saint-Marc ou au Jardin des Plantes, restent fermés. En centre-ville, de nombreux commerces de proximité sont accessibles, notamment plusieurs Carrefour City et Carrefour Express, ainsi que des enseignes comme Monoprix, ouvertes une bonne partie de la journée. Les magasins U Express et Utile assurent également un service avec des horaires adaptés. En revanche, certains hypermarchés, comme l’E.Leclerc de Saint-Sever, n’ouvrent pas leurs portes ce lundi.
Pour vos achats non alimentaires, des enseignes comme la Fnac ou encore des magasins de bricolage restent ouverts, avec des plages horaires élargies. Enfin, pour se divertir, les cinémas et plusieurs musées de la ville, dont le Musée des Beaux-Arts, accueillent le public toute la journée. Comme souvent lors des jours fériés, les horaires peuvent varier selon les établissements.
09:00 - Ouverture le lundi de Pâques à Paris : quels commerces sont ouverts ce 6 avril férié ?
Ce lundi 6 avril 2026, Paris ne s'arrête pas de vibrer pour le lundi de Pâques ! Côté shopping, les Grands Magasins (Galeries Lafayette, Printemps, Samaritaine, Bon Marché) vous accueillent (vérifier les horaires en détails plus haut). Les grands centres commerciaux comme Westfield Les 4 Temps, le Forum des Halles, Beaugrenelle ou l'Italie Deux sont également ouverts, souvent sur des créneaux 10h-20h. Pour vos courses alimentaires, la quasi-totalité des Carrefour, Auchan, Lidl et Aldi restent ouverts, tandis que les Monoprix et Franprix de quartier assurent souvent un service jusqu'en milieu ou fin d'après-midi. Enfin, n'oubliez pas que les zones touristiques comme le Marais, Montmartre ou les Champs-Élysées conservent leurs boutiques et commerces de bouche ouverts toute la journée.
08:15 - Magasins ouverts à Rennes : où faire ses courses ce lundi 6 avril ?
Le Centre Alma est entièrement ouvert avec des boutiques accessibles de 10h à 19h tandis qu'à Grand Quartier Saint-Grégoire, seules les enseignes comme Super U et Boulanger vous accueillent car les autres boutiques restent fermées. Du côté de l'alimentation, le U Express La Courrouze reste ouvert jusqu'à 19h30 et les Intermarché comme celui de la Place Aubrac sont également accessibles, mais attention car les centres E.Leclerc de Cleunay et de Saint-Grégoire ont annoncé leur fermeture totale aujourd'hui. Pour vos projets maison, les enseignes de bricolage comme Brico Dépôt ou Castorama ouvrent majoritairement leurs portes en ce lundi férié. Les horaires pouvant varier selon les quartiers comme Beauregard ou Villejean...
07:30 - Envie d'une virée shopping ce lundi de Pâques ? Les Grands Magasins parisiens ne sont pas fermés !
A Paris, que vous soyez rive gauche ou rive droite, les institutions parisiennes vous accueillent ce lundi 6 avril 2026 férié, souvent avec des horaires légèrement modifiés (ouverture plus tardive ou fermeture anticipée). Voici les horaires à noter : Le Forum des Halles de 10h à 20h30, Galeries Lafayette de 10h à 20h30, Samaritaine de 10h à 20h, Carrousel du Louvre de 10h à 19h, BHV Rivoli de 11h à 20h / BHV L'Homme : de 10h à 20h, Le Bon Marché de 10h à 19h45, Centre Italie 2 de 10h à 20h, Printemps Haussmann de 10h à 20h, Bercy Village de 10h à 20h et Centre Beaugrenelle de 10h à 20h.
06:50 - Quels magasins sont ouverts près de chez vous et jusqu’à quelle heure ?
Si la plupart des grandes enseignes ouvrent leurs portes ce lundi 6 avril 2026, beaucoup pratiquent des horaires réduits (souvent une fermeture anticipée à 18h ou 20h). Plus de 90% des magasins Aldi et Lidl sont ouverts (souvent jusqu'à 18h ou 19h). Chez Carrefour et Auchan, la majorité des hypermarchés ouvrent leurs portes, parfois dès 8h30. Du côté des grands magasins dans les grandes villes de France, le Printemps et les Galeries Lafayette sont ouverts à Paris (et bien d'autres), comme Le Westfield La Part-Dieu à Lyon par exemple. Côté bricolage et déco, de nombreux Leroy Merlin et Castorama ouvrent en matinée ou toute la journée. Attention : les horaires peuvent varier d'une ville à l'autre. Vérifier l'horaire exact de votre magasin habituel avant de partir !
Qui dit jour férié dit magasins fermés. Mais ce lundi de Pâques qui tombe le 6 avril 2026, la grande distribution reste largement accessible dans les grandes métropoles de France. À Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux, les hypermarchés et centres commerciaux ouvrent généralement leurs portes, parfois avec une fermeture anticipée. Pensez à vérifier l'horaire précis de votre magasin.