Magasins ouverts ce lundi de Pâques : les supermarchés et centres commerciaux qui ne ferment pas le 6 avril férié

Quels commerces sont ouverts ou fermés ce lundi 6 avril ? Retrouvez les horaires d'ouverture des centres commerciaux et des supermarchés ouverts en ce lundi de Pâques à Paris, Toulouse, Marseille, Lyon, Nantes et partout en France.

Ce lundi 6 avril 2026, de nombreux magasins restent ouverts et adaptent leurs horaires pour vous accueillir en ce jour férié de Lundi de Pâques. Si certains petits commerces gardent le rideau baissé, la grande majorité des centres commerciaux ou grandes enseignes vous accueillent pour vos envies de shopping ou des courses de dernière minute.

Les grands magasins parisiens vous accueillent tout au long de la journée, comme les Galeries Lafayette, le Printemps ou encore le BHV. Si vous habitez à Lille, Toulouse, Rouen, Marseille ou ailleurs en France, retrouvez notre liste complète des horaires de votre supermarché ou centre commercial avant de vous déplacer pour votre sortie shopping.

En France, une large majorité des supermarchés (Auchan, Carrefour, Lidl, Aldi) restent ouverts ce lundi 6 avril 2026. Pour d'autres enseignes comme Leclerc, Intermarché ou Ikea, les ouvertures exceptionnelles se décident au cas par cas. Dans les grandes agglomérations, l'accès aux commerces est quasi garanti, souvent avec des horaires adaptés. Il convient de vérifier les horaires sur le site de votre magasin avant de vous déplacer.

Ce lundi 6 avril 2026 à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront "exceptionnellement" ouverts ce jour férié. Voici les horaires d'ouverture de ces magasins et centres commerciaux parisiens :

Le Forum des Halles : de 10h à 20h30

: de 10h à 20h30 Galeries Lafayette : de 10h à 20h30

: de 10h à 20h30 Samaritaine : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Carrousel du Louvre : de 10h à 19h

: de 10h à 19h BHV Rivoli : de 11h à 20h / BHV L'Homme : de 10h à 20h

: de 11h à 20h / : de 10h à 20h Le Bon Marché : de 10h à 19h45

: de 10h à 19h45 Centre Italie 2 : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Printemps Haussmann : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Bercy Village : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h

Dans la capitale des Gaules, en ce lundi 6 avril férié, la plupart des commerces et supermarchés sont ouverts.

Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Confluence : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h

: ouvert de 11h à 19h Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h

Les centres commerciaux sont majoritairement ouverts à Marseille le 6 avril 2026 férié.

Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Bourse : Fermé !

Voici la liste des principaux magasins ouverts à Lille, ce lundi 6 avril 2026 :

Westfield Euralille : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Printemps Lille : ouvert de 10h30 à 19h30

: ouvert de 10h30 à 19h30 McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h

: ouverte de 10h à 19h Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouverte de 9h30 à 20h

: ouverte de 9h30 à 20h Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 8h30 à 20h

Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h

ouvert de 9h30 à 19h Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h

ouvert de 11h à 19h Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h

: ouverte de 11h à 19h Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h

Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Commercial Atlantis : ouvert de 10h à 20h sauf E. Leclerc fermé