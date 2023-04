Magasins ouverts le 10 avril : quels sont les magasins ouverts ce lundi de Pâques ? 

MAGASIN OUVERT. Ce lundi 10 avril 2023, jour férié du lundi de Pâques, est l'occasion de faire les magasins pour ceux qui ne partent pas en week-end prolongé. Mais les commerces sont-ils ouverts ou fermés ce jour férié ? La réponse à votre question.

[Mis à jour le 7 avril 2023 à 16h27] Si après la chasse aux œufs ce lundi de Pâques vous comptez profiter du temps libre qu'offre ce jour férié pour avancer vos courses et autres achats, il faudra donc vous renseigner. Car qui dit jour férié, dit aussi - et c'est bien compréhensible - jour de repos pour certains commerçants. Et comme traditionnellement, ce pont est l'occasion pour de nombreuses familles de partir loin de chez soi pour profiter d'un break, il est des magasins où les habitudes du lundi de Pâques restent méconnues des visiteurs.

Les grandes surfaces de type Monoprix, Carrefour, Auchan sont exceptionnellement ouvertes dans toute la France. Attention, pour les enseignes Leclerc, l'ouverture se fait au cas par cas selon la ville (se renseigner au préalable sur le site de l'enseigne à proximité). A Paris, Lille, Lyon ou Marseille, certains grands magasins et centres commerciaux parisiens seront en activité. Voici toutes les informations dans le détail ci-dessous :

Concernant les courses dans les grandes surfaces, bonne nouvelle : elles sont ouvertes dans toute la France. Vous pourrez donc vous rendre dans votre Carrefour, Super U, Monoprix, Auchan ou Leclerc. Attention néanmoins pour ce dernier supermarché, puisque l'ouverture est prévue au cas par cas.

À Paris, au-delà des magasins, de nombreux centres commerciaux et grands magasins seront ouverts le lundi 10 avril 2023. Le détail ci-dessous :

Samaritaine : ouvert de 10h à 20h

Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h

Voici la liste des principaux magasins ouverts à Lille, lundi 10 avril :

Westfield Euralille : ouvert de 10h à 19h

: ouverts de 10h à 19h Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 10h à 19h